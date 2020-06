Cum arată viața lui Jennifer Garner după perioada de izolare?

Jennifer Garner a discutat despre viața sa post-izolare și despre lucrurile care i-au lispit în această perioadă în cadrul unui interviu cu Ellen DeGeneres, pentru canalul său, EllenTube.

Jennifer Garner locuiește alături de cei trei copii, Violet, 14 ani, Seraphina, 11 ani și Samuel, 8 ani și de animalele lor. Aceasta a povestit că și-a cumpărat găini în curte și că în fiecare zi are parte de ouă proaspete, spunând „Ce vremuri să avem găini. Au stat pur și simplu pe aici și ne-au dat ouă. Avem ouă direct de la sursă.”

Garner a continuat prin a povesti o altă întâmplare din perioada lor de autoizolare, în care și-a rugat copiii să o ajute la curățenie. Într-o zi, actrița l-a lăsat pe fiul său de 8 ani, Samuel, să-și curețe singur baia, iar cel mic a pus foarte mult produs de curățare în cadă, umplând-o cu apă și lăsând-o să se scurgă după. Jennifer a explicat cum a stat câteva ore să curețe. Mai mult, cel mic i-a dăruit mamei sale un cec în valoare de 168,42 de dolari, drept salariu anual pentru că este mama lui.

Dacă aceste întâmplări nu vă demonstrează că Jennifer Garner și copiii săi se distrează în această perioadă, atunci cu siguranță ultima lor ieșire la plimbare vă va amuza și mai tare. Actrița a fost surprinsă acum câteva zile la plimbare cu copiii săi, împingând un cărucior cu o pisică înăuntru.

„Unul dintre copiii mei nu voia să iasă la plimbare, dar trebuia cumva să ieșim din casă așa ca am întrebat „ce putem să facem?”. Trebuie să ieșim”, a spus aceasta referitor la perioada de carantină în care erau blocați în casă. Iar fiica ei cea mică a răspuns: „Vreau să scoatem și pisica.” Așadar am comandat un cărucior special pentru pisică.” Actrița a dat vin pe prietena sa, Jessica Seinfeld, pentru această achiziție. „Vreau ca Jessica Seinfeld să știe că o învinovățesc pentru că ei îi plac pisicile, iar dintr-o dată am și eu o pisică și un cărucior pentru pisică și o scot la plimbare. Are și o lesă.”

