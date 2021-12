Regulile stricte și experiențele periculoase la care au fost expuși copiii actori pe platourile de filmare

Am putea crede că este foarte simplu să joci într-un film, însă actorii descoperă foarte repede că nu mereu este atât de distractiv și ușor pe cât pare. Copiii ajunși actori au avut de respectat de la o vârstă fragedă reguli stricte, cum ar fi că aveau voie să lucreze un anumit număr de ore pe zi, acest lucru fiind diferit în funcție de țară, dar și de vârstă, că nu puteau să își gestioneze singuri câștigurile sau conturile de pe rețelele de socializare. Așadar, iată ce reguli au avut de respectat câțiva actori de la Hollywood și modul în care le-au influențat viața:

Macaulay Culkin

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că seria Home Alone i-a adus celebritatea actorului Macaulay Culkin, însă chiar și filmarea unor producții atât de amuzante pot fi obositoare, mai ales atunci când ai 9 ani. Spre exemplu, actorul trebuia să se prezinte pe platourile de filmare la primele ore ale dimineții și mai mereu era obosit. Așa că, atunci când avea puțin timp liber se odihnea și dormea.

Danny Lloyd

Danny Lloyd a jucat în unul dintre cele mai cunoscute filme horror, și anume The Shining. Regizorul peliculei, Stanley Kubrick, luase decizia ca Danny să nu știe că va juca într-un film de groază. Chiar dacă avea 5 ani la vremea respectivă, Danny avea suspiciunile lui, mai ales că nu îi era permis să vină pe platourile de filmare în anumite zile, atunci când se filmau scene înfricoșătoare. El a aflat faptul că a jucat într-un film horror când a împlinit 16 ani și a văzut pelicula.

Actorii din Harry Potter

Cei mai mulți dintre actorii din Harry Potter și-au petrecut o bună parte a copilăriei și adolescenței pe platourile de filmare, însă acest lucru nu înseamnă că au ignorat școala. Din contră, toți actorii trebuiau să aibă note bune și să țină pasul cu temele pe care le aveau pentru a-și păstra locurile de muncă. De asemenea, chiar dacă ei știau ceea ce urma să se filmeze, nu aveau voie să divulge anumite detalii din culise.

Zac Efron

Zac Efron a început să joace la începutul anilor 2000, însă a devenit faimos pentru publicul tânăr după rolul din seria High School Musical. Actorul trebuia să aibă grijă de aspectul său fizic și trebuia să se bărbierească în mod constant, iar asta pentru că Disney își dorea ca vedetele sale să arate mereu tinere. Aceeași regulă li s-a aplicat și fraților Jonas, care au cunoscut un succes incredibil în perioada Disney.

Bella Thorne

Bella Thorne a jucat timp de trei ani în serialul Disney Channel Shake It Up. Actrița a povestit în trecut că Disney Channel a amenințat-o că o va concedia din cauza unei fotografii în care apărea purtând bikini atunci când avea 14 ani. În plus, compania i-ar fi spus și că dacă își va mai încălca contractul, cariera ei va lua sfârșit. Bella Thorne a susținut că și-ar fi dorit atunci să își expună mult mai ferm punctul de vedere și să nu fie redusă la tăcere.

Drew Barrymore

La vârsta de 6 ani, Drew Barrymore a interpretat rolul Gertie în E.T. the Extra-Terrestrial, regizat de Steven Spielberg. În timp ce filma pentru această peliculă, la un moment dat și-a încurcat replicile, iar regizorul a devenit nervos. Însă Spielberg a descoperit abia mai târziu că actrița avea febră și, chiar dacă era bolnavă, a preferat să vină la filmări.

Miley Cyrus

Mai mulți ani la rând, Miley Cyrus a jucat-o pe Hannah Montana. Artista lucra atât de mult, încât s-a confruntat cu depresie din cauza lipsei expunerii la soare. Mama ei venise cu ideea să aducă anumite lumini speciale pentru a-și ajuta fiica să facă față mult mai bine programului ei de pe platourile de filmare care era obositor.

Mara Wilson

Mara Wilson avea 10 ani atunci când mama ei a murit. La vremea respectivă, actrița lucra pentru pelicula Matilda, iar filmările au continuat chiar și după acest eveniment tragic din viața ei. Ea a avut parte de susținere din partea colegilor ei, care au ajutat-o să finalizeze filmul, însă după aceea a decis să renunțe la actorie.

Judy Garland

Unii actori au văzut pe pielea lor cât de periculos poate fi să faci un film. În 1930 existau destul de puține reglementări în ceea ce privește siguranța, iar la acea vreme vedete de film precum Judy Garland au observat condițiile nesigure la care a fost expuse. În producția The Wizard of Oz, în care a jucat-o pe Dorothy Gale, s-a apelat la fulgi de azbest, care a fost folosit în materiale de construcții, pentru a imita zăpada.

Ariel Winter

Ariel Winter și-a început cariera când avea 7 ani. În 2008, în filmul Speed Racer, a jucat-o pe tânara Trixie, fiind un rol care s-a dovedit a fi important pentru ea. Ea nu avea voie să își gestioneze singură proprii bani, așa că părinții făceau acest lucru.

