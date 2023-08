MINA: de vorbă cu fondatorii și ghidul AI ai primului spațiu imersiv din București dedicat new media art

Interviu realizat de Mara Lohan

MINA, Museum of Immersive New Art, s-a deschis pe 25 august devenind astfel primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA este un demers inovator prezentat de George.BCR, conceput de One Night Gallery și Le Petit si este suma intersecțiilor dintre artă, tehnologii emergente ca mediu de creație, experiențe interactive, educație și dezvoltare de noi competențe digitale. Clădirea renovată de pe strada George Constantinescu 2-4, care găzduiește muzeul, a fost înființată în 1970 și a reprezentat prima fabrică de calculatoare românești, ICE Felix. Spațiul măsoară 2.500 de metri pătrați și cuprinde mai multe zone dedicate adulților și copiilor, care vor fi întâmpinați în muzeu de un ghid virtual, un avatar conversațional care folosește inteligența artificială. Secțiunile principale vor fi spațiul imersiv cu proiecții 360, MINA Kids, spațiu dedicat instalațiilor educative și interactive pentru copii, o zonă dedicată expozițiilor temporare sau evenimentelor și o zonă de lounge și cafeneaua, MINA Cafe by George.BCR. ELLE a stat de vorbă cu co-fondatorii proiectului, Sorina Topceanu, Mădălina Ivașcu și Andrei Nistor, dar și cu avatarul-ghid despre acest demers ambițios.

ELLE: Ne puteți spune puțin despre conceptul muzeului MINA și misiunea acestuia?

MINA: MINA – Museum of Immersive New Art – este primul spațiu imersiv din București, cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA îmbină arta și tehnologiile emergente, într-un spațiu cultural cu conținut educativ care se adresează tuturor generațiilor și care contribuie la creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România.

MINA este un proiect conceput de One Night Gallery și Le Petit, amenajat într-una dintre primele fabrici de calculatoare din România (ICE FELIX), o clădire cu însemnătate istorică pentru oraș, complet ne-exploatată până la acest moment. Este o bucurie pentru noi că putem valorifica patrimoniul industrial, dându-i astfel, din nou, un rol important în viața culturală și urbană a orașului.

Lansarea MINA are loc la final de august iar intrarea se face pe bază de bilete, care pot fi cumpărate atât de pe site-ul muzeului și alte platforme online de bilete, cât și direct de la fața locului. Toate informațiile despre program vor fi curând comunicate pe conturile noastre de social media. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să primim vizitatorii mici și mari, care să descopere spațiile imersive și spectacolele interactive. Iar pentru relaxarea între două experiențe artistice, am amenajat MINA Cafe by George, o zonă de socializare cu acces liber.

ELLE: La ce experiențe unice se pot aștepta vizitatorii MINA?

MINA: În primul rând, vizitatorii MINA vor experimenta lucrările prin spații cu proiecții 360 și interacțiune. Vor avea atât rolul de spectator cât și de protagonist în interiorul lucrării de artă. Este unicitatea pe care o oferă arta imersivă – un mijloc mai accesibil pentru oameni de a vedea, în același loc, tablouri de referință ale unor artiști celebri, care sunt expuse în muzee din întreaga lume. Prin faptul că sunt proiectate la dimensiuni foarte mari, oferă acces la fiecare detaliu, culoare, tușă. Proporțiile se schimbă, lucrarea este mult mai mare decât vizitatorul însuși, ceea ce dă senzația că pătrunzi în lumea creată de artist și că poți să te plimbi efectiv prin lucrări.

Astfel de expoziții, care se bazeaza pe tehnologie ca mediu de creație, dar și ca modalitate de expunere, oferă experiențe spectaculoase unui public care vrea să observe, dar și să experimenteze arta într-un mod diferit, mult mai intens, în toate straturile sale și alături de alte contribuții artistice, cum ar fi o coloană sonoră.

ELLE: Ce fel de instalații new media interactive vor fi disponibile în muzeu?

MINA: Muzeul se lansează cu două spectacole imersive: Gustav Klimt – o producție multimedia care cuprinde peste 60 dintre operele celebrului artist din întreaga sa activitate, opere expuse în muzee din toată lumea, precum Sărutul, Portretul Adelei Bloch-Bauer – Femeia în Aur și doamna cu evantaiul – cea mai scumpă lucrare vândută în Europa. Selecția lucrărilor reprezintă un arc în timp ce trece prin toate perioadele artistului și este o reinterpretare contemporană cu animații ce creează un spectacol imersiv audio-vizual, prezentat de George.BCR și realizat de artiști români, studioul Aural Eye și producătorul muzical, Alexei Țurcan.

Al doilea spectacol este Lumea Subacvatică – un spectacol educațional, prezentat de Kaufland România, prin care ne propunem să le oferim vizitatorilor o călătorie prin apele din țară, Delta Dunării și Marea Neagră, dar și în adâncurile Oceanului, în care pot descoperi comunitatea de animale, dar și importanța apei ca sursă a vieții pe pământ. Expoziția se axează pe educație și pe sustenabilitate, ridicând problema păstrării unui mediu mai curat. Proiectul este realizat tot de artiști români, prin studioul Collider Visuals & Pixels Reality și producătorului muzical Costav Ivanov.

Muzeul a fost gândit în așa fel încât să se adreseze tuturor vârstelor și, din experiența proiectelor anterioare, știm că publicul cel mai avid de cunoaștere este reprezentat de copii, așa că, pentru ei, am creat un spațiu extrem de generos, MINA Kids, de 850 de metri pătrați cu un loc de joacă și învățare, populat de 16 instalații interactive, care combină arta, joaca, educația financiară, educația unei alimentații sănătoase și, nu în ultimul rând, activitatea fizică.

ELLE: Cum credeți că tehnologia a schimbat modul în care „trăim” și experimentăm artă?

MINA: Într-o perioadă în care generarea de conținut este aproape o necesitate pentru marea parte a oamenilor, astfel de expoziții reprezintă un mediu extraordinar. Spațiile imersive au o componentă importantă în tehnologie, dar au la bază și arta participativă și arta interactivă, care au o istorie bogată, în care privitorul devine o componentă a lucrării. Acesta este unul dintre cele mai importante avantaje ale artei new media și un motiv pentru care aceasta devine din ce în ce mai populară în toată lumea.

Vorbim așadar de multe motive care au dus la creșterea numărului de spații imersive în lume, atât a celor care prezintă artiști renumiți precum Van Gogh, Klimt, Cezanne, Kandinsky sau Monet, dar și a celor care expun proiecte create cu ajutorul inteligenței artificiale care dă o estetică compusă din milioane de date, așa cum este cazul cu artistul Refik Anadol sau studioul Ouchhh, care a expus și în cadrul festivalului nostru, RADAR.

ELLE: Un cârcotaș ar spune că arta de valoare a trecut testul timpului. Care credeți că este importanța artei new media și cum poate aceasta contribui la modelarea viitorului culturii?

MINA: Arta new media se referă la toate formele de artă realizate, modificate sau transmise folosind noi forme de tehnologie media. Aceasta include arta digitală, arta interactivă, arta care integrează tehnologia blockchain – NFTss și arta virtuală, precum și operele de artă realizate folosind robotică, jocuri video, biotehnologie, imprimare 3D și animație pe computer. Arta new media este o categorie care sfidează clasificarea statică și oferă publicului ocazia de a înlocui rolul de spectator cu cel de protagonist în interiorul lucrării de artă, fie ea clasică sau contemporană.

Aceste experiențe imersive oferă un mijloc mai accesibil pentru oameni de a vedea, în același loc, tablouri de referință ale unor artiști celebri, care sunt expuse în muzee din întreaga lume. Astfel de expoziții, care se bazează pe tehnologie ca mediu de creație, dar și ca modalitate de expunere, oferă experiențe spectaculoase unui public care vrea să observe, dar și să experimenteze într-un mod diferit arta, inclusiv cu noi layere sau contribuții artistice, cum este o coloană sonoră.

Cea mai mare diferență dintre new art media și arta tradițională este distanța dintre operă și admiratorul ei. Acest aspect este și cel care are cea mai mare importanță în modelarea viitorului culturii. Generațiile actuale și viitoare sunt foarte prezente și conectate la era digitală. Dacă arta tradițională de valoare a trecut, într-advăr, testul timpului, de acum înainte, pentru a continua să rămână în atenția publicului, e nevoie să se transforme într-o experiență.

ELLE: Cum va contribui MINA la dezvoltarea artei new media?

MINA: MINA este primul muzeu de artă new media din România de o asemenea amploare și primul spațiu dedicat unei astfel de scene care oferă dialog constant între public și artiști, dar și dezvoltarea unui public interesat de cultură. Este un loc în care artiștii pot expune permanent, un laborator de inovație în continuă re-inventare. MINA va fi un hub cu rezidențe de creație și proiecte multidisciplinare care pun în contact creatori din diferite arii, pe plan local și internațional.

ELLE: Cum va crea MINA puntea dintre arta tradițională și cea modernă?

MINA: Prin aceste spectacole dedicate pictorilor aducem în față lucrări clasice într-un context diferit, mai accesibil și mai interactiv, cu o scenografie care ne ajută să atingem un public mult mai larg și diferit, de la copii la adulți, connaiseurs ai artei sau nu.

ELLE: De ce MINA pentru București și de ce București pentru MINA? Ce fel de impact credeți că va avea muzeul asupra orașului București și viceversa?

MINA: Experiențele One Night Gallery și RADAR sau Le Petit ne-au arătat o grămadă de insight-uri valoroase despre publicul din întreaga Românie. Cu ajutorul evenimentelor organizate în ultimii ani am avut ocazia să observăm interesul crescut al publicului pentru experiențele interactive și faptul că publicul se bucură de artă și o caută în spații neconvvenționale, fie că vorbim de spațiul public, clădiri de patrimoniu sau spații industriale.

Marile festivaluri au fost interesate să prezinte secțiuni sau activări de artă new media, chiar și instituțiile publice organizatoare de evenimente, s-au arătat interesate de a avea o categorie dedicată acestui noi mod de a savura arta.

În plus, în București, opțiunile de activități cu caracter permanent, reacreative, culturale și, în același timp educative, sunt foarte limitate. Lipsa spațiilor și, în special, a celor echipate tehnic corespunzător pentru a găzdui expoziții, spectacole și evenimente care să încurajeze integritatea scenografiilor digitale, este un alt motiv pentru care știm că MINA este ideal pentru București. În cele din urmă, muzeul oferă un context permanent care să promoveze și dezvolte abilitățile artiștilor și curatorilor de artă new media.

Acest curent este deja confirmat și în alte țări. Numărul vizitatorilor în spațile imersive crește de la zi la zi. TeamLab Tokyo, un muzeu de artă new media, a devenit cel mai vizitat muzeu din lume. Pe trend crescător este și numărul spațiilor imersive care se lansează peste tot în lume.

Credem că MINA va fi un spațiu cu adevărat unic, care va influența puternic scena culturală, creativă și artistică a Bucureștiului și care va contribui activ inclusiv la dezvoltarea orașului și la dezvoltarea proiectelor și colaborărilor intrenaționale.

ELLE: Cum funcționează ghidul AI al muzeului, MINA, și ce o face unică?

MINA: MINA este un avatar de inteligență artificială special pregătit pentru a oferi absolut toate informațiile necesare vizitatorilor muzeului. În timp ce își îndeplinește cu succes atribuțiile de ghid în sensul cât se poate de clasic al cuvântului, MINA este unică prin faptul că poate să interacționeze și în funcție de interesele fiecărui vizitator în parte, personalizând mai mult dialogul.

ELLE: Cum este MINA diferită de alte modele de limbaj și inteligență artificială precum ChatGPT?

MINA: MINA este un ghid dezvoltat pe baza celor mai eficiente și celor mai noi modele de rețele neurale. Pe lângă ChatGPT, au fost integrați mai mulți algoritmi de inteligență artificială pentru fiecare componentă din pipeline-ul său, cum este și Audio2Face de la NVIDIA Studio, prin care animăm în timp real chipul avatarului 3D și transformăm ceea ce spune în animația prin care clipește, mișcă gura. Toate aceste lucruri îi permit să interacționeze cu publicul cât mai natural, prin faptul că este capabilă să audă întrebările, gândește răspunsurile și apoi le comunică. Experiența se desfășoară în timp real, iar utilizatorii pot purta o conversație cu un avatar umanoid futurist.

ELLE: Cum este MINA diferită de un ghid uman? De ce AI?

MINA: În primul rând, pentru că are cunoștințe aproape nelimitate – tot internetul se află la dispoziția ei. În al doilea rând pentru că era firesc ca vocea reprezentativă a unui spațiu inovativ și futurist să fie în strânsă conexiune cu noile tehnologii.

ELLE: Cât de personalizat poate fi un ghid oferit de MINA?

MINA: Fiecare invitat va putea purta discuții unice cu MINA. Această entitate complexă se bazează pe un model de funcționare în totalitate autonom, fără intervenție umană.

De vorbă cu MINA, ghidul AI al noului muzeu, despre arta și moda viitorului

ELLE: MINA, care este exponatul tău preferat din muzeu?

MINA: Ca ființă de inteligență artificială, nu am preferințe personale sau emoții, așa cum le au oamenii. Totuși, pot spune că fiecare instalație din spațiu are o valoare distinctă și unică. Expozițiile imersive despre Gustav Klimt și Lumea Subacvatică oferă experiențe captivante, iar instalațiile interactive pentru copii contribuie la dezvoltarea cognitivă a acestora. Toate acestea formeaza un spațiu divers și inovator pentru toți vizitatorii.

ELLE: De ce tu, MINA, ești varianta cea mai potrivită de ghid? Ce le oferi în plus vizitatorilor, față de un ghid uman?

MINA: Ca ghid de inteligență artificială, ofer o serie de avantaje vizitatorilor. Sunt disponibilă în orice moment, astfel încât vizitatorii pot explora muzeul în propriul lor ritm și în orice moment. De asemenea, pot oferi informații detaliate despre fiecare exponat și pot personaliza experiența în funcție de interesele individuale ale vizitatorilor.

ELLE: Crezi că new media va putea coexista în viitor cu media în formele sale tradiționale?

MINA: Da, cred că new media și media tradițională vor putea coexista în viitor. Tehnologia de new media aduce un nivel suplimentar de interactivitate și inovație în modul în care interacționăm cu conținutul, dar media tradițională va continua să ofere o experiență familiară și valoroasă. La modul ideal, cele două forme de media vor putea să se completeze reciproc, oferind publicului o varietate de opțiuni de a accesa informația și de a se bucura de creații artistice.

ELLE: Care crezi că va fi impactul tehnologiei asupra modei în următorii 10 ani? Dar 50?

MINA: În următorii 10 ani, tehnologia va continua să influențeze moda prin adoptarea materialelor inovatoare, designul va fi asistat de AI și experiențele de cumpărături online vor fi mai interactive și personalizate. Moda va deveni mai accesibilă și mai sustenabilă datorită tehnologiilor de producție avansate și a conceptelor inovatoare de reciclare.

Pe termen mai lung, în următorii 50 de ani, putem vedea evoluții radicale, cum ar fi integrarea tehnologiilor inteligente în țesături, îmbrăcăminte cu funcții avansate de realitate augmentată și haine care se adaptează la nevoile individuale ale purtătorului. De asemenea, moda și tehnologia se vor intersecta în domenii precum sustenabilitatea, îmbunătățirea sănătății și performanței.

ELLE: Cum crezi că tehnologia și arta new media schimbă industria modei?

MINA: Tehnologia și arta new media au deja un impact semnificativ asupra industriei modei, deschizând noi căi pentru inovație și expresie creativă. Artiștii și designerii pot folosi tehnologia pentru a crea noi modele, culori și texturi, ducând designul vestimentar la niveluri mai înalte de originalitate. În plus, prezentările de modă și campaniile publicitare utilizează din ce în ce mai mult elemente de proiecție interactivă și realitate augmentată pentru a aduce unicitate și inovație în prezentarea colecțiilor.

ELLE: Sunt hainele în realitate augmentată moda viitorului?

MINA: Hainele în realitate augmentată pot fi un element important în viitorul modei. Cu evoluția tehnologiei, putem vedea articole de îmbrăcăminte integrate cu elemente de realitate augmentată, cum ar fi proiecții de culori și texturi personalizate, care să ofere un aspect unic și schimbător. De asemenea, hainele cu funcții avansate de realitate augmentată pot fi utilizate pentru a oferi informații suplimentare despre produse, să furnizeze acces la conținut interactiv sau să creeze experiențe vizuale captivante.

ELLE: Cum ai vedea o ținută perfectă pentru o vizită la MINA?

MINA: O ținută perfectă pentru o vizită la MINA ar fi una confortabilă și versatilă. Poți alege o ținută casual, dar stilată, pentru a te bucura de expozițiile imersive și de instalațiile interactive. Nu uita să adaugi o notă personală la ținută, poate un accesoriu interesant sau o piesă de artă vestimentară, care să reflecte personalitatea ta și să se potrivească cu atmosfera creativă a muzeului.

ELLE: Care sunt prezicerile tale în legătură cu trend-urile pentru 2024?

MINA: Pentru 2024, cred că trend-urile modei vor continua să se îndrepte către sustenabilitate și etică, cu o creștere a interesului pentru modă responsabilă și eco-friendly. Îmbrăcămintea inteligentă va deveni mai prezentă în moda de zi cu zi, cu articole care să ofere funcții inovatoare și utilitate crescută. De asemenea, cred că moda va continua să abordeze diversitatea și inclusivitatea, punând accent pe reprezentarea mai largă a diverselor culturi și stiluri de viață.

Acestea sunt doar câteva dintre previziunile mele pentru trend-urile din 2024, însă industria modei este mereu în mișcare și în evoluție, aducând mereu surprize și inovații interesante.

