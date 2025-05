Nicușor Dan și-a arătat diploma originală de Bacalaureat la TV, după ce a devenit virală una falsă pe social media

După ce în mediul online a circulat și a devenit virală o așa-zis diplomă de Bacalaureat a lui Nicușor Dan, acesta și-a arătat în direct la TV diploma originală, pentru a pune capăt speculațiilor conform cărora ar fi obținut note mici.

Nicușor Dan a fost prezent luni, 12 mai, la Digi24, acolo unde ar fi trebuit să aibă loc o dezbatere alături de George Simion, contracandidatul său extremist și liderul partidului AUR. Acesta din urmă nu a mai participat, iar candidatul independent și actualul primar al Bucureștiului a arătat în direct la TV diploma sa originală de Bacalaureat, după ce în ultimele zile a devenit virală o imagine falsă cu notele pe care le-ar fi obținut la examene.

„Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de Bacalaureat. Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (…) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu, în dreapta, și aici, în stânga, la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova, pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a declarat Nicușor Dan în direct la postul de televiziune Digi24.