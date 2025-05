Ce au declarat Nicușor Dan și George Simion despre avort și violența asupra femeilor în prima dezbatere electorală din turul doi al alegerilor prezidențiale

Pe data de 8 mai, Euronews România a organizat prima dezbatere electorală din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, între liderul partidului extremist AUR George Simion și candidatul independent Nicușor Dan. Printre subiectele pe marginea cărora au răspuns cei doi s-au numărat dreptul la avort, parteneriatul civil și referendumul pentru familie din anul 2018.

Nicușor Dan și George Simion au fost întrebați dacă sunt de acord că femeile au dreptul să decidă dacă își doresc să facă un avort și dacă garantează că vor lupta pentru susținerea autonomiei corporală.

După, a venit răspunsul din partea lui Nicușor Dan:

În contextul întrebării despre un trai decent și a strategiei sale, Nicușor Dan a vorbit despre oferirea unor tipuri de protecții sociale și ajutorarea persoanelor care sunt victimele violenței domestice.

Nicușor Dan și George Simion au răspuns unei întrebări care are legătură cu o formă prin care România să ofere un tip de protecție cuplurilor formate din persoane din același sex, în contextul în care țara noastră e obligată de către CEDO să recunoască și să protejeze aceste familii.

În timp ce Nicușor Dan a garantat că va milita pentru respectarea acestui drept, George Simion a adus în argumentul său că susține familia tradițională, formată dintr-un bărbat și o femeie.

„În România, o țară creștină, căsătoria are loc între un bărbat sau o femeie. Nu am semnat niciunde să renunțăm la această chestiune, așa că va rămâne în continuare, atâta timp cât sunt la conducerea țării, căsătoria între un bărbar și o femeie. Dacă va exista vreodată o majoritate care să ceară parteneriate civile și alte chestiuni, vom respecta democrația. Din punctul meu de vedere, nu este atribuția CEDO pentru a reglementa căsătoria și adopțiile de copii în țara noastră sau într-o țară UE și voi lupta pentru acest principiu și pentru opinia majoritară a populației României”, a precizat George Simion.

Nicușor Dan și George Simion au spus că au votat la referendumul din 6 și 7 octombrie 2018, inițiat de Coaliția pentru Familie (CpF), care urmărea redefinirea familiei în Constituție, care își propunerea să transforme cuvântul „soți” din articolul 48, alineat 1 („Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi'), în sintagma „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie.”

Trebuie menționat faptul că, în anul 2017, Nicușor Dan și-a anunțat demisia din fruntea USR, după ce nu a oferit o poziție clară în ceea ce privește referendumul pentru familie din 2018 (care în cele din urmă a fost invalidat, ceea ce înseamnă că demersul a eșuat), după ce partidul s-a opus modificării Constituției.

„Am participat la referendum, adică am votat. Am spus și atunci, spun și acum, nu am comunicat public cum am votat. Cred că a fost o tensiune legitimă în societate între două puncte de vedere diferite și cred că într-o situație de tensiune legitimă e nevoie de oameni care să fie mediatori între o poziție și cealaltă”, a declarat Nicușor Dan.