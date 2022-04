Legendarul fotograf Patrick Demarchelier a murit la vârsta de 78 de ani

„Anunțăm cu mare tristețe, pe 31 martie 2022, decesul lui Patrick Demarchelier, la vârsta de 78 de ani. I-a lăsat în urmă pe soția sa, Mia, cei trei fii ai săi, Gustaf, Arthur și Victor, și trei nepoți.”

Declarația spune:Demarchelier și-a început cariera la Paris ca ucenic a lui Hans Feurer. Prin intermediul acestei colaborări a intrat în contact cu publicații importante precum Vogue și a fost prieten apropiat cu celebra stilistă Vogue USA, Grace Coddington.Cu toate acestea, prestigiul lui Demarchelier a atins în 1989 cote maxime, atunci când Prințesa Diana i-a cerut să fie fotograful ei personal, transformându-l în primul fotograf non-britanic angajat de familia regală.În 2008, opera sa a fost expusă în cadrul unei expoziții la Petit Palais din Paris, intitulată Cultul Celebrității. Apoi, în 2011, Demarchelier a publicat Dior Couture Patrick Demarchelier, o colecție de fotografii haute couture de la Casa Dior, începând cu primii ani ai casei și până la mandatul lui John Galliano. În cultura populară de astăzi, mulți își amintesc de fotograf datorită scurtei sale apariții în filmul Sex and the City în care a fotografiat-o pe Carrie Bradshaw () în rochii de mireasă alături deși Audrey Marnay. În 2018, Patrick Demarchelier a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea modei în urma mișcării #MeToo, atunci când The Boston Globe a publicat un articol în care șapte femei, inclusiv o fostă asistentă, l-au acuzat de abuz sexual.Foto: Profimedia