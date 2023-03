Filme de Oscar: 15 pelicule nominalizate în 2023, pe care chiar merită să le vezi

Din multitudinea de pelicule nominalizate în 2023 la Oscar, am făcut o mică selecție a peliculelor cu cele mai mari șanse de a câștig, filme de Oscar pe care nu trebuie să le ratezi.

All Quiet on the Western Front

Filmul regizat de Edward Berger are la bază celebrul roman omonim, semnat de Erich Maria Remarque și spune povestea captivantă a unui tânăr soldat german aflat pe frontul de vest în timpul Primului Război Mondial. Paul și camarazii lui simt pe propria piele cum euforia inițială a războiului se transformă în disperare și teamă, în lupta pentru propriile vieți și a celor din jur, în tranșee. Pelicula are 9 nominalizări la premiile Oscar, la categoriile: Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat. Cel mai bun film străin, Cea mai bună imagine, Cea mai bună scenografie, Cele mai bune efecte vizuale, Cel mai bun machiaj, Cel mai bun sunet și Cea mai bună coloană sonoră.

Avatar: The Way of Water

Cu siguranță James Cameron nu a avut deloc o sarcină ușoară atunci când a decis să facă un sequel pentru Avatar, unul dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, căci pretențiile fanilor au crescut de-a lungul anilor. Producția lui Avatar 2 a început în urmă cu o decadă și o tehnologie specială a fost inventată pentru a ajuta la filmările subacvatice. Filmul îi readuce pe Sam Worthington în rolul lui Jake și Zoe Saldana în rolul Neytiri care trebuie să își protejeze familia de o nouă invazie a unui clan de extratereștri necunoscuți care își spun „venusieni” și vor face asta printr-o alianță cu tribul acvatic Metkayina. Pelicula are 4 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună scenografie, Cele mai bune efecte vizuale și Cel mai bun sunet.

The Whale

The Whale spune povestea lui Charlie (Brendan Fraser), un profesor de engleză retras, care suferă de obezitate morbidă și care încearcă să reînnoade legătura cu fiica lui adolescentă, rol interpretat de Sadie Sink. Drama regizată de Darren Aronofsky este impresionantă și emoționantă, iar Fraser face cel mai bun rol al său de pănă acum, pentru care a primit ovații la scenă deschisă. Pelicula are 3 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun actor în rol principal – Brendan Fraser, Cea mai bună actriță în rol secundar – Hong Chau, și Cel mai bun machiaj.

The Banshees of Inisherin

Umorul negru obișnuit al regizorului Martin McDonagh și dialogul perfect sunt prezente în The Banshees of Inisherin, dar el a schimbat violența și ironia agresivă a filmelor sale anterioare (Bruges; Seven Psychopaths) cu ceva mai trist, mai ciudat și mai poetic. Aceasta este o comedie dramatică liniștită, la scară mică, ce se bazează pe un dezacord absurd între doi bărbați aparent cumsecade (Colin Farrell și Brendan Gleeson) într-un mic pub de pe o mică insulă irlandeză.

Filmul se transformă pe parcurs într-o fabulă bântuitoare și un reminder a cât de grozav actor este Farrell. Pelicula are 8 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor – Martin McDonagh, Cel mai bun actor în rol principal – Colin Farrell, Cea mai bună actriță în rol secundar – Kerry Condon, Cel mai bun actor în rol secundar – Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun montaj și Cea mai bună coloană sonoră.

Elvis

Producția se axează pe cariera starului Elvis Presley, regele RocknRoll-ului, și interacțiunea cu managerul său, colonelul Tom Parker. Austin Butler îl interpretează pe Presley, iar actorul și-a luat foarte în serios rolul și trebuie să recunoaștem că asemănărea este incredibilă. În plus, coloana sonoră este una extraordinară, iar regia lui Baz Luhrmann a transformat această odă adusă Regelui într-o experiență hipnotică, un colaj irezistibil de muzică și fragmente de istorie. Pelicula are 8 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun actor în rol principal – Austin Butler, Cel mai bun montaj, Cea mai bună imagine, Cea mai bună scenografie, Cel mai bun machiaj, Cele mai bune costume și Cel mai bun sunet.

Everything Everywhere All at Once

Chiar și în imensitatea multiversului, șansele ca un film atât de creativ, de emoționant, plin de adrenalină și palpitant, precum Everything Everywhere All At Once, să existe erau minime. Pelicula este o revelație – combinație de comedie brută, SF suprarealist, acțiune inventivă și mize emoționale, epice, toate îl transformă într-unul dintre cele mai magice filme din ultimii ani. Michelle Yeoh este fabuloasă în rolul lui Evelyn, proprietara unei spălătorii cu prea multe gânduri și nu suficient timp – cu prea multe vise și prea puțină dorință pentru a le realiza. După cum se dovedește, asta o face candidatul perfect pentru a lupta împotriva lui Jobu Tupaki, o forță întunecată care a învățat să valorifice puterea multiversului și dorește să-l vadă înghițit de o gaură neagră. Există lupte cu vibratoare și bucătari-ratoni. Jamie Lee Curtis face kung-fu într-un birou fiscal. Ke Huy Quan oferă monologuri sfâșietoare și îi bate pe oameni cu o borsetă. O scenă aproape tăcută cu două stânci cu ochi devine un extaz cinematografic pur. Dar toată absurditatea din acest film face ca tema tensiunii dintre părinți și copii să fie mai puternică, cu o nuanță suplimentară despre moștenirea culturală și relațiile LGBTQ+.

Acest film este dragoste și durere, putere și slăbiciune, lumină și întuneric, toate prinse într-un pachet perfect, nedefinit. Pelicula are 10 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cea mai bună actriță în rol principal – Michelle Yeoh, Cea mai bună actriță în rol secundar – Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, Cel mai bun actor în rol secundar – Ke Huy Quan, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun montaj, Cele mai bune costume, Cea mai bună coloană sonoră și Cel mai bun cântec original.

The Fabelmans

Scris și regizat de Steven Spielberg, The Fabelmans este un film semi-autobiografic care prezintă anii copilăriei petrecuți de Spielberg în Arizona în perioada de după război. Din distribuție fac parte Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Julia Butters. Pelicula are 7 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor – Steven Spielberg, Cea mai bună actriță în rol principal – Michelle Williams, Cel mai bun actor în rol secundar – Judd Hirsch, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună scenografie și Cea mai bună coloană sonoră.

Tár

În stilul ei tipic, inteligent și autoritar, Cate Blanchett o interpretează pe Lydia Tár, o dirijoare renumită de la Filarmonica din Berlin, care se pregătește pentru o înregistrare majoră a unei simfonii Mahler. Ea pare a fi o eroină inspirațională, dar pe măsură ce se apropie ziua cea mare, drama lui Todd Field adresează întrebări despre cât de bine s-a comportat Lydia de-a lungul anilor, cât de mult contează eșecurile ei și care ar trebui să fie pedeapsa ei finală.

Cine ar fi știut că două ore și jumătate de conversații despre muzica clasică, sponsorizarea artelor și politicile de gen ar putea fi atât de tensionate și captivante? Tár este o capodoperă care recompensează reinterpretarea și reconsiderarea. Lydia poate că nu a existat niciodată, dar este un personaj pe care nu îl vei putea uita prea curând. Pelicula are 6 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor – Todd Field, Cea mai bună actriță în rol principal – Cate Blanchett, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun montaj și Cea mai bună imagine.

Top Gun: Maverick

Cea mai mare plăcere regăsită în Top Gun: Maverick, filmul regizat de Joseph Kosinski, nu o reprezintă nici imaginile uluitoare, nici avioanele marinei americane din centrul acestei pelicule. De asemenea, nu este nici povestea simplă, dar eficientă despre personajele principale. Nu, adevărata putere a lui Maverick este Tom Cruise însuși și modul în care a luat unul dintre rolurile sale cel mai puțin preferate și l-a reinventat ca o metaforă pentru întreaga sa carieră.

Nu numai că Maverick dovedește că încă este cel mai bun pilot de marină, dar și Top Gun: Maverick ne asigură că mai sunt puține vedete de cinema precum cele din spatele aviatorilor. Pe umerii altui actor, acest rol ar fi eșuat, mai mult ca sigur. Cu toate acestea, la 36 de ani de la primul film, Tom Cruise și-a asumat misiunea de a conduce aproape de unul singur un film care a făcut recorduri la box-office și a încântat spectatorii. Pelicula are 6 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun montaj, Cele mai bune efecte vizuale, Cel mai bun cântec original – Lady Gaga și Cel mai bun sunet.

Triangle of Sadness

Filmul lui Ruben Östlund, câștigător al trofeului Palme D’or la Cannes 2022 urmărește un cuplu de modele (interpretate de Harris Dickinson și regretata Charlbi Dean, la ultimul său rol), invitați la bordul unui yacht de lux, pentru o escapadă în care au alături un oligarh rus, un dealer britanic de arme și alte personaje bizare, dar și un căpitan american care obișnuiește să citeze din Marx (Woody Harrelson). O furtună schimbă cu totul vacanța de vis. Pelicula are 3 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu original.

Women Talking

Filmul spune povestea unui grup de femei dintr-o comunitate religioasă izolată care sunt încearcă să se împace cu realitatea brutală a soartei lor, Pe parcursul poveștii, le vedem cum încearcă să își dea seama dacă este mai bine să continue spre ceea ce le este scris sau vor lupta pentru a-și construi o lume mai bună pentru ele și copiii lor. A sta și a lupta sau a pleca. Ele trebuie să ia o decizie. Din distribuție face parte Claire Foy, Rooney Mara și Frances McDormand. Pelicula are 2 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cel mai bun film și Cel mai bun scenariu adaptat.

Aftersun

Lungmetrajul de debut sumbru, dulce și subtil al lui Charlotte Wells a fost una dintre cele mai frumoase surprize ale anului, cu povestea sa delicată dintre tânărul tată Calum (Paul Mescal) și fiica sa preadolescentă Sophie (Frankie Corio). Într-o stațiune de vacanță din Turcia, cei doi folosesc timpul prețios pe care îl au împreună înainte de începerea școlii. Sophie începe să vadă lumea puțin diferit; una plină de libertate și de săruturi. Între timp, Calum are demonii săi cu care se confruntă, deși nu vorbește niciodată direct despre asta. Mescal și Corio sunt excelenți, interacțiunea lor pe atât de frumoasă de privit, pe atât de dureroasă. Probabil cel mai bun film britanic de debut din 2022. Pelicula are o nominalizare la Premiile Oscar 2023 la categoria Cel mai bun actor îin rol principal – Paul Mescal.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Așa cum sugerează și titlul, Glass Onion este un spectacol adesea uimitor din punct de vedere vizual, filmat în tonuri superbe de soare de către directorul de fotografiat Steve Yedlin, toate acestea ascunzând un mister confuz, dar surprinzător de simplu în miezul său. Acel adevărat mister, care se extinde dincolo de un caz de crimă, sugerează că Johnson și starul Daniel Craig văd aceste aventuri cu Benoit Blanc ca fiind și ele memorabile. Accentul sudic amuzant de dubios al lui Craig ne ghidează prin satire ascuțite ale obsesiei Americii pentru bogăție, privilegii și celebritate. Un film care face plăcere spectatorilor, cu o distribuție superbă de vedete (Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monaie, Dave Bautista) care se distrează atât de mult încât rezultatul se dovedește a fi letal. Pelicula are o nominalizare la Premiile Oscar 2023 la categoria Cel mai bun scenariu adaptat.

Babylon

Cu siguranță unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2023! Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li, Olivia Wilde, Eric Roberts și Tobey Maguire sunt numai câțiva dintre actorii care fac parte din distribuția peliculei regizate de Damien Chazelle. Filmul rememorează succesele și eșecurile a diverse personaje care au populat decadentul Hollywood la începuturile lui. Această eră a Hollywood-ului a fost renumită nu numai pentru petrecerile sale legendare și comportamentul desfrânat, ci și pentru conținutul controversat al filmelor. Pelicula are 3 nominalizări la Premiile Oscar 2023 la categoriile Cea mai bună scenografie. Cele mai bune costume și Cea mai bună coloană sonoră.

Turning Red

Acțiunea peliculei se învârte în jurul lui Mei Lee, o tânără încrezătoare, ciudățică, în vârstă de 13 ani, care trebuie să se împartă între viața haotică de adolescentă și cea de fată cuminte a mamei. Ming, mama ei protectoare, chiar ușor dominatoare, nu este niciodată prea departe de fiica ei – o realitate cu care Mei nu se împacă deloc. Și, de parcă toate schimbările adolescenței nu ar fi fost suficiente, atunci când devine prea entuziasmată (ceea ce se întâmplă ÎNCONTINUU), tânăra se transformă într-un uriaș panda roșu. O animație spectaculoasă, un scenariu plin de emoție și cu mult umor și acțiune pe placul celor mici, dar și al celor mari. Pelicula are o nominalizare la Premiile Oscar 2023 la categoria Cel mai bun film de animatie (lungmetraj).

Foto: PR

