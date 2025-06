Ești singură? Cum să folosești tehnica vizualizării pentru a-ți influența și schimba acest statut

Îți zici că e de ajuns. Stop. Ai fost suficientă vreme singură și te-ai ascuns destul în spatele unor motive mai mult sau mai puțin palpabile ori serioase. De ce ai evitat și ai fugit de iubire, de un potențial partener cât ai putut tu de tare? Deoarece ai fost atât de dezamăgită în fosta relație încât ți-ai zis că nu poți să mai duci emoțional încă o experiență proastă. Și că ai nevoie de timp pentru tine, de vindecare. Dar de la grija corectă de sine ai virat la un moment dat către evitare.

Ți-ai mai zis că nu ești suficient de valoroasă, de așezată social, profesional, financiar. Și ai lucrat la asta, ți-ai atins obiectivele respective, dar tot nu simți că te-ai transformat radical sau că brusc te percepi ca pe o bijuterie neprețuită. Cum nevoia de conectare a învins, ți-ai dat seama de felurile în care ai evitat pot căpăta noi nuanțe, mereu cu același rezultat: izolarea, singurătatea pregnantă. Poți face diferit? Sigur.

Care e intenția ta?

Aceasta este prima întrebare pe care ai primit-o dacă ai fost vreodată la o sesiune de Constelații ale Intenției. Și ai notat pe tablă intenția, apoi ai ales oameni din grup, să reprezinte fiecare cuvânt sau semn de punctuație din intenție. Ai observat dinamica, piedicile, cum părți din tine interacționează, ai plecat de acolo cu anumite lecții sau informații despre ce se întâmplă acum în universul tău intern. S-a întâmplat ca facilitatorul să-ți reflecte că intenția nu e formulată corect? Că îi lipsește tocmai verbul, acțiunea, ori subiectul – eu? Așa și acum, când îți formulezi intenția, uită-te dacă are toate elementele necesare: eu vreau să am o relație de cuplu fericită/ eu vreau să am o relație de cuplu sănătoasă/ eu vreau să am un partener de cuplu echilibrat emoțional.

Acum imaginează-ți

Fă acest exercițiu de imaginație și vizualizează-ți relația. Cum te simți, unde locuiți, cum evoluează relația, cum se poartă cu tine partenerul, ce calități are acesta. Cât se poate de în detaliu. Și, desigur, te vezi și pe tine acolo, alături de el, interacționând cu partenerul. Pur și simplu cum arată viața voastră împreună.

Ce e necesar să faci pentru asta?

Care sunt acțiunile pe care e necesar să le întreprinzi pentru a ajunge în acest punct? Stând închisă în casă ori multe ore la serviciu, șansele sunt extrem de mici ca intenția ta să se materializeze. Pas cu pas, care sunt schimbările pe care e necesar să le faci, de ce expuneri este nevoie? Ce tip de oameni să ai în jur, cum să îți petreci timpul liber, ce evenimente să favorizezi?

Cum forțezi?

Să fii insistentă când celălalt nu e convins deloc în ceea ce te privește, să alegi persoane care speri că se vor schimba în bine mai târziu, să alegi bărbați indisponibili crezând că vor alege în final să fie cu tine… toate astea îți complică existența și sabotează un curs firesc, natural al unei relații sănătoase. Ce știi că ai pus până acum în practică și e important să nu mai intri pe același tipar? Iubirea nu vine dacă încerci să o forțezi și ai o atitudine încrâncenată.

