Cele mai cool & inspirate cadouri made in RO

1. Himari Kimono de la Simple Stories

De Crăciunul ăsta, keep it simple, sustainable cu un kimono scurt din in de la Simple Stories, un brand bucureștean apărut în 2019. Mihaela Ciobanu și Alexandra Cârciumaru lucrează în serii limitate sau la comandă, adeseori cu materiale de la furnizori locali, folosind nu numai fibre naturale, ci și pungi biodegradabile și etichete din hârtie reciclată. Au un Instagram delicios (@ofsimplestories) și o mantra după care ne putem ghida și în 2022: minimalism modern.

2. Paltonaș Lizi de la Lali Wear

Lizi este făcut din 50% mătase naturală și 50% stofă din lână, pe mărimi pentru copii între 3 și 7 ani, și, la cât de lungi ni-s sezoanele reci în ultima vreme, va fi cu siguranță apreciat. Piesele Lali sunt croite și cusute într-un atelier din Onești. Designer este Anca Blaj care, după ce a devenit mamă, și-a dorit să dea mai departe și altor părinți „hăinuțe în care copiii să se simtă liberi. Hăinuțe de calitate, simple, create cu respect pentru copii și copilărie.” Pentru invidioși, există și opțiuni pentru adulți. (laliwear.ro)

3. Alfabet de la Gugagaga

Prima amintire din viață – aveam vreo 3-4 ani – e cu mama înșirând cuvinte formate din litere albastre din plastic pe covorul din dormitor. Așa am învățat să citesc, și uneori mă gândesc că ăsta e motivul pentru care, când am de ales între o canapea și podea, mă așez pe jos. Alfabetul, în orice limbă ar fi el, e una dintre cele mai puternice arme pe care ni le pot oferi cei care ne iubesc. Și când mai este și atât de frumos precum cel din lemn de nuc (și cu diacritice!) făcut de Andrei și Marcela în atelierul Gugagaga din Republica Moldova, primele cuvinte vor fi cu siguranță de neuitat.

4. Print de la un fotograf care îți place

Decembrie e un moment bun să le arătăm artiștilor preferați că le admirăm munca și altfel decât cu like-uri. Dacă știi un loc pe perete sau un colț de cameră care plânge după o imagine superbă, scrie-i unui fotograf pe care-l apreciezi de mult timp și comandă un print. Felicia Simion, de exemplu, organizează adeseori flash sales la ea pe Instagram (@feliciasimion.photographer). Prețul unui print pornește de la 50 de euro, variind în funcție de dimensiunea dorită.

5. Films in Frame #1

Dacă cinefilii din viața ta nu o au încă în casă, dă-le-o tu. Pentru că primul număr al unei reviste are parfumul unui obiect de colecție și pentru că drumul parcurs de publicația Films in Frame din 2019, de la lansarea site-ului, până la această concretizare în print merită din plin achiziția. Este în librării și pe filmsinframe.com.

6. Adoptă un delfin pentru cineva drag

ONG-ul Mare Nostrum caută constant soluții pentru a proteja și salva delfinii din Marea Neagră, iar donațiile strânse prin campania „Adoptă un delfin” le sunt de mare ajutor. Poți fi părinte adoptiv pentru un an (100 de lei), sau pe viață (500 de lei). Vei primi un certificat de adopție, posibilitatea de a boteza un delfin și un newsletter lunar despre activităţile de monitorizare şi identificare a delfinilor din Marea Neagră, și despre acţiunile ONG-ului. (marenostrum.ro)

7. Figurine din Căsuța cu Cerdac

De minunățiile Iuliei Costache m-am îndrăgostit pe la târguri, când îi vedeam astronauții din ceramică raku de atârnat la gât și lămpile-omuleți cu cap de bec, așezați pe bucăți de lemn. Îmi plăceau simplitatea formelor și aspectul uneori in the mood for creepy, notele de melancolie, inocență și stângăcie. Căsuța cu Cerdac pare genul de întreprindere care presară firimituri de suflet chiar și pe cele mai mici obiecte. Dacă aș mai face brad, ar fi plin de creaturi și ciupercuțe de acolo.

8. Wire Cuffs de la Maestoso

Pescuitul după cadouri-statement ar putea foarte bine să se întâmple numai în shop-ul Maestoso, unde, de la pantofii roșii stiletto la curelele croco înaripate sau eșarfele de mătase, totul se cere privit și dorit. Mă opresc cu jindul la o pereche de cuffs din Genesis, prima colecție de bijuterii a brand-ului, desenată de Claudia Tecuceanu. Făcute din argint reciclat placat cu aur de 18 karate (vermeil), sunt o alternativă bună și oh, so classy la piercing-ul ăla pe care nu-l voi face niciodată. Plus: fiecare comandă = un copac plantat. (maestoso-design.com)

9. The Not So Hazy Nipple Dress de la Les Vacances d’Irina

Nu sunt nici pe departe genul care să încurajeze a bigger splash de Crăciun, ba din contră, dar cred că unele plăceri trebuie urgentate. Cumva, nu îmi pot imagina un corp de femeie altfel decât fluid și senin într-o piesă Les Vacances d’Irina, brand-ul creat în 2017 de Irina Moroșanu. Are în colecțiile ei gulere, care sunt întotdeauna o idee bună de cadou, pentru că e ca și cum i-ai oferi cuiva zeci, dacă nu sute de ținute noi. Are o cămașă albă care arată identic și în față și în spate. Și are rochii din bumbac făcute doar la comandă care, majoritatea, sunt în egală măsură cămăși de noapte și fiice ale luminii. (lesvacancesdirina.ro)

10. Black Silence de la Oval

O prietenă mi-a oferit acum un an un inel de la Oval și, de atunci, este inelul meu de bază. Otilia Fiastru face unele dintre cele mai frumoase bijuterii minimaliste din aur care ar putea încăpea într-o microcutie din aia de catifea care face ochii să strălucească precum luminițele din brad. Dar se joacă și în alte direcții, uneori cu piele, aruncând, de exemplu, în lumea noastră plină de plastic și zgomot, o mască de anulat exteriorul. Nu cred că se poate adormi cu ea decât dacă insiști, dar serios acum, cine ar spune nu unui obiect ideal pentru autoportrete și mai știi tu ce? (oval.store)

11. Ceramică de la Victoria Finală

Cam tot ce iese din mâinile și cuptorul Victoriei Cojocariu merită un pin în albumul de Pinterest cu idei de cadouri. Victoria s-a pornit cu ceramica în 2017, iar acum modelează, glazurează și coace în serii mici în atelierul ei din Gurbănești. În unele weekend-uri, o poți întâlni, cu tot cu farfuriile-picturi și cu paharele multicolore care stau perfect în palmă, în showroom-ul ei din București (victoriafinala.company.site)

12. Donează căldură

Nu vreau să fiu party pooper. Dar începutul abrupt de toamnă-iarnă de anul ăsta ne-a amintit foarte repede că, pentru oamenii străzii, sezonul rece nu aduce nici o bucurie, ba din contră: complică viața până la a o amenința feroce. Adăposturile puse la dispoziție de autorități sunt extrem de puține comparativ cu nevoia existentă, iar condițiile din acestea, agravate de pandemie, fac și mai improbabilă apelarea la ele.

Într-o noapte geroasă, un sac de dormit, niște șosete termice sau un ceai fierbinte pot salva o viață. Dacă nu îndrăznești să le vorbești oamenilor ghemuiți pe bănci și ți se pare că au nevoie de ajutor, sună la dispeceratele dedicate sau la ambulanță. Sprijină direcțiile de asistență socială din județul tău sau ONG-uri precum Carusel (carusel.org), care de 10 ani cutreieră străzile Bucureștiului pentru a proteja vieți. Nu e musai să fie bani, deși sunt esențiali în lupta asta. E mereu nevoie de haine foarte groase și de încălțări în stare bună (și mai ales care nu iau apă). Gândește-te ce îți face bine atunci când simți că frigul în care ai stat pe-afară îți doboară orice rezistență. Vei ști ce face bine.

Citește și:

Regulile stricte și experiențele periculoase la care au fost expuși copiii actori pe platourile de filmare

Foto: PR, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro