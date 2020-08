Cele mai bune seriale care abordează tema familiei

Serialele care abordează tema familiei nu se concentrează doar pe relația dintre frați și surori, ci și pe dinamica dintre părinți și copii, mai cu seamă pe conflictul dintre generații.

În privința serialelor care au portretizat ideea de familie și importanța menținerii unei relații cât mai apropiate cu ea, putem spune că avem o mulțime de exemple. Desigur, unele ilustrează și relații toxice de familie și modul în care reușești să gestionezi o astfel de conexiune.

Așadar, iată care sunt propunerile noastre din care te poți inspira:

1. This Is Us

Serialul This Is Us surprinde povestea emoționantă a unui cuplu, Rebecca și Jack Pearson. Rebecca este însărcinată cu tripleți, însă, din păcate, doar doi copii reușesc să supraviețuiască. Rebecca și Jack decid să adopte un copil, considerând că ei sunt meniți să aibă trei copii. Întreg serialul se concentrează pe etapele și experiențele prin care fiecare personaj trece, dinamica dintre frați și relația de familie care se formează între ei.

2. Stranger Things

Stranger Things a ajuns un real fenomen îndrăgit de adolescenți și nu numai. Povestea acestuia surprinde un oraș în perioada anilor ’80 și evenimentele stranii care se întâmplă acolo. În acest serial este vorba și despre familie, dar și salvarea membrilor ei, drept dovadă rivalitățile dintre frați ajung să fie disputa supraviețuirii. Odată cu sezonul trei, avem parte de maturizarea personajelor, fiind și unul dintre cele mai misterioase sezoane.

3. Shameless

Bazat pe serialul britanic cu același nume, Shameless spune povestea familiei Gallangher și a problemelor cu care se confruntă aceasta. Un tată care are probleme cu alcoolul trebuie să aibă grijă de cei șase copii, însă Fiona, fiica cea mare, încearcă să țină lucrurile sub control.

4. Better Things

Serialul de dramă și de comedie Better Things surprinde o poveste impresionantă de viață. Sam Fox este actriță și își crește singură cele trei fete, Max, Frankie și Duke. În timp ce se preocupă de creșterea lor, ea încearcă să își clădească și o carieră la Hollywood. Astfel, serialul aduce în prim-plan atât presiunea unei mame de a-și crește singură fiicele, cât și aceea de a-și urma pasiunea.

5. Game of Thrones

Game of Thrones este unul dintre cele mai de succes seriale. Cele opt sezoane sunt pline de acțiune într-o lume fantastică cu dragoni și bătălii pentru a cuceri tronul din Westeros. Acest serial abordează și tema familiei, iar cele nouă familii nobile se luptă pentru Tronul de Fier și puterea asupra celor Șapte Regate.

6. Downton Abbey

Acțiunea din serialul britanic Downtown Abbey se petrece în jurul anului 1912, în ținutul Yorkshire. Pe lângă faptul că urmărește viața familiei Crawley, mai poți vedea și rivalitatea dintre Mary și Edith, două surori care au personalități complet diferite. Iar sora lor mai mică, Sybil, este considerată cea mai rebelă din familie.

7. The Walking Dead

The Walking Dead este bazat pe seria de benzi desenate cu același nume, urmărind povestea polițistului Rick Grimes și a modului în care acesta încearcă să supraviețuiască în mijlocul unei apocalipse zombie. De la un serial horror nu te-ai aștepta să se vorbească și despre relația între părinți și copii.

8. The Wonder Years

Serialul The Wonder Years îl are în prim-plan pe Kevin Arnold și experiențele de care a avut parte în copilărie și nu numai. El are o relație destul de complicată cu fratele său, Wayne, iar contextul social în care trăiește îl determină să se maturizeze mult mai repede.

9. Beverly Hills, 90210

Serialul Beverly Hills, 90210 a fost unul dintre cele care s-au bucurat de un succes remarcabil. Acesta a avut zece sezoane, care au fost difuzate în perioada 1990-2000. Vei urmări parcursul unui grup de prieteni din Beverly Hills, de la viața de liceu, până la provocările care vin odată cu înaintarea în vârstă și viața de adult.

10. Roseanne

În Roseanne vei descoperi povestea și dificultățile de care are parte familia Connor, formată din Roseanne, Dan și cei trei copii: Becky, Darlene și DJ. Sitcom-ul din anii ’90 a fost apreciat pentru faptul că oferă reprezentări autentice și realiste ale perioadei respective.

11. Modern Family

Un serial de comedie pe care trebuie să îl urmărești și care surprinde cu succes viața de familie în mai multe ipostaze este Modern Family. Vei putea vedea viețile tumultoase a trei familii care încearcă să se adapteze societății moderne în care trăiesc.

12. Friends

Din lista noastră nu putea lipsi și celebrul serial Friends, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre serialele clasice pe care le poți revedea oricând deoarece nu își va pierde farmecul. În plus, de fiecare dată poți vedea cu alți ochi atât relațiile de prietenie, cât și cele amoroase dintre îndrăgiții actori.

