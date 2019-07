Actorii din Stranger Things vorbesc despre adolescența în fața camerelor de filmat

În fața uneia dintre scenele Opener Festival, unul dintre cele mai populare festivaluri de muzică din Europa, începe să se strângă lumea: zeci de puștani îmbrăcați foarte fashionable și câțiva tați săriți de 40 de ani, pe care probabil fetele lor i-au dat pe față cu sclipici. Tensiunea se taie cu cuțitul, iar când se dă drumul la mașina de fum și se aude muzica de început, publicul o ia razna și încearcă să surprindă orice se poate cu smartphone-ul atașat de mână. Nu suntem, însă, la un concert. În uralele mulțimii apar, pe rând, Caleb McLaughlin și Finn Wolfhard, doi dintre puștii-vedetă din Stranger Things, veniți în Polonia pentru a promova sezonul 3 al serialului Netflix.



Pentru cei doi, toată nebunia a început pe 15 iulie 2016, când cele 8 episoade din primul sezon Stranger Things au ieșit în lume. Suntem în anii ’80 în Hawkins, Indiana – genul de orășel în care toată lumea se știe cu toată lumea și unde nu se întâmplă niciodată nimic, până când un băiat dispare peste noapte în condiții cel puțin suspecte. O gașcă de băieți cu afinitate pentru mistere încearcă să afle ce s-a întâmplat și împreună dau de tot felul de conspirații, un monstru venit dintr-o altă lume, de un laborator secret al guvernului și de o fată cu puteri telekinetice. Nu știu despre voi, dar vacanțele mele de vară sigur nu aveau nici măcar o mică parte din toate astea. Serialul e un mix de nostalgie optzecistă venită pe filiera unor filme clasice de tip coming of age, ca Stand By Me și The Goonies sau SF-horror, ca E.T. și Alien, care m-a cucerit din prima. Nu mă așteptam însă să devină un fenomen global, fascinând adulți și copii deopotrivă, și să se transforme într-unul dintre cele mai de succes seriale Netflix făcute până acum. Dar tributul inteligent adus culturii pop a acelor vremuri nu ar fi fost nimic fără distribuția formată din copii de 12-13 ani dotați cu personalități cât se poate de diferite, atașanți cât să-ți vină să îi iei acasă și talentați cât să le întrevezi deja statutul de staruri.



Dacă și tu ești fan Stranger Things, probabil că ai binge-uit deja pe 4 iulie sezonul al treilea și ai observat că dinamica grupului s-a cam schimbat. Prieteniile dintre ei încep să scârțâie, apar probleme cu fetele, dar ce îți sare cel mai tare în ochi e faptul că fizionomiile și vocile lor nu mai au nici o legătură cu felul în care erau la început. Au devenit adolescenți. Da, se luptă în continuare cu monștri (sezonul 3 e și cel mai intens de până acum), dar atunci când își trag răsuflarea suspină după fata pe care o iubesc. Pentru Caleb, Finn și restul distribuției, Stranger Things a însemnat și să își trăiască copilăria în văzul tuturor, iar uneori personajele pe care le întruchipează ajungeau să treacă prin niște situații înaintea lor. Iar asta poate fi mai „ciudat' decât orice monstru venit din altă dimensiune.

Înainte ca cei doi să urce pe scenă pentru Q&A, am avut ocazia să stau de vorbă cu ei la un roundtable cu alți jurnaliști la fel de avizi ca și mine să afle tot ce se poate despre serial. Pentru ei, treaba nu se termină odată cu filmările și înseamnă să călătorească prin toată lumea pentru a sta de vorbă cu presa și publicul – în cazul ăsta, să dea interviuri ore în șir, să filmeze un scurt clip de promovare și să apară în fața unei mulțimi extatice. Caleb McLaughlin, interpretul lui Lucas, își amintește cum a început toată nebunia: „Imediat după premiera sezonului I, mi-am verificat telefonul și începuse să curgă cu notificări. Primeam mesaje de genul: «Salutări din Brazilia, iubim serialul!»'. Celebritatea le-a adus apariții la show-urile lui Ellen DeGeneres sau Jimmy Fallon, o întâlnire cu Obama himself, dar și propuneri dubioase: „Am fost cerut în căsătorie de mai multe ori. A fost foaaarte ciudat.' Conturile lor de Instagram au explodat după apariția Stranger Things, iar câțiva dintre ei s-au folosit de faptul că o planetă întreagă le urmărește fiecare mișcare pentru a promova mesaje pozitive. Millie Bobby Brown, cea care o interpretează pe Eleven, fata cu puteri telekinetice care se alătură grupului de băieți, a fost numită ambasador UNICEF pentru modul în care militează pentru drepturile copiilor vulnerabili din toată lumea (poți citi un interviu exclusiv cu ea în numărul de august al revistei ELLE România). Caleb McLaughlin este și el conștient de responsabilitatea pe care o are ca persoană publică, așa că a lansat #EmbraceYourFace și #BeYourBiggestFan, două campanii care vorbesc adolescenților nesiguri pe felul în care arată.



Pentru Finn Wolfhard (Mike din serial), incursiunea într-o lume care a existat cu 20 de ani înainte de a se fi născut nu a fost ceva foarte ieșit din comun, pentru că avea deja o pasiune pentru chestii retro de la tatăl lui. Asta nu înseamnă, însă, că a fost ceva ușor: „Vremurile acelea sunt atât de diferite încât e greu să relaționezi cu ele. E amuzant să folosești telefoane cu fir și să joci tot felul de jocuri arcade, dar din când în când, la filmare, îmi scot iPhone-ul și zic: OK, anii ‘80, a fost distractiv, dar gata.' Înainte să înceapă filmările la Stranger Things, Finn a făcut un maraton cu primele filme în care a jucat Winona Ryder, colega lor de platou. „Cred că o mare parte din procesul de documentare a însemnat să vedem filme din anii ăia și să ne întrebăm părinții ce era cool atunci. Era foarte important să ne raportăm corect la anii ‘80', adaugă acesta. Interesul lui Finn pentru perioadă se vede și în muzica pe care o face, pentru că interpretul lui Mike este și solist într-o formație de liceeni (Calpurnia) cu puternice influențe din zona post-punk, rock clasic și grunge. Caută pe YouTube „Calpurnia cover New Order' ca să vezi despre ce e vorba. „Indiferent că e vorba de actorie, muzică sau viața mea privată, încerc să țin lucrurile cât se poate de separate. Nu vreau să fiu ținut minte doar ca actorul din Stranger Things, am și alte lucruri la care țin', povestește Finn, care de multe ori s-a trezit ca la concertele trupei sale publicul să înceapă să strige referințe la serial în loc să se bucure de muzică.

Când vine vorba despre cum se suprapun viețile personajelor și viețile lor private, Caleb McLaughlin spune că și ei au trecut prin câteva dintre întâmplările sezonului al treilea: „Prieteniile nu mai sunt atât de puternice pe cât erau altădată și trebuie să ne dăm seama cine ne sunt cu adevărat prietenii. Dar am empatizat mai ales cu partea de idile adolescentine, în special Finn'. „M-ai prins', îi răspunde Finn, vizibil jenat, la care Caleb plusează: „Finn is really a lady’s man'. Ți-ai imagina că pe un platou de filmare plin de puștani, farsele sunt la ordinea zilei, dar toți se comportă foarte profi – mai degrabă se ironizează decât să își spargă baloane pline cu apă în față. Nici nu prea ar avea cum altfel, pentru că de cele mai multe ori trebuie să tragă foarte multe duble: „Cel mai solicitant e atunci când e o secvență cu toți și camerele de filmat trebuie să surprindă fiecare unghi și fiecare emoție a personajelor. Dacă mai trebuie să și fugim e și mai complicat', povestește Caleb. Și știm cu toții foarte bine că trebuie.

Atât Finn, cât și Caleb sunt de acord că nu au avut o copilărie obișnuită și că rolurile din Stranger Things au avut mult de-a face cu asta. „N-avem nevoie să spunem haide să ne facem o poză ca să ținem minte cum eram la 13 ani, pentru că avem deja totul pe Netflix și în interviurile pe care le-am dat. Chiar vorbeam zilele trecute de un interviu pe care l-am făcut pentru primul sezon, sunăm atât de tineri', râde Caleb, care începe să imite niște sunete de șoareci. Finn completează: „Sunam atât de diferit, pare că personalitățile noastre erau toate la fel. Vocile noastre erau super ascuțite și vorbeam unul peste celălalt. Genul ăsta de înregistrări sunt niște mici capsule ale timpului, niște documente la care ne vom mai uita cu siguranță peste ani'.

Sezonul 3 din Stranger Things se poate vedea pe Netflix România.

Foto: PR

