Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2025

Sfârșitul verii nu înseamnă că distracția s-a terminat! Toamna vine pe HBO Max cu un val de conținut, numai bun pentru zilele mai scurte și serile răcoroase. Printre noutăți se află producția originală HBO „Unitatea specială”, cu Mark Ruffalo în rol principal, dar și un sezon nou din „Twisted Metal”. Cinefilii se pot bucura de lansarea filmului premiat cu două premii Oscar, „Emilia Pérez”. Iubitorii de sport vor avea parte de emoția finalelor Turului Spaniei și a ultimului turneu de Grand Slam al anului – US Open. Iar pentru pasionații de povești inspirate din realitate, HBO Max aduce documentare captivante precum „Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence” și „Liniște în clasă”.

SERIALE

8 septembrie aduce o nouă producție originală HBO, „Unitatea specială” („Task”). De la creatorul Brad Ingelsby, serialul îl prezintă pe Mark Ruffalo în rolul unui agent FBI care conduce o unitate specială menită să oprească jafurile violente organizate de un familist.

Tot în septembrie, apare un sezon nou din „Twisted Metal”. În urma revelațiilor de la finalul primului sezon, John și Quiet se trezesc că intră în turneul mortal TWISTED METAL, un concurs sinistru găzduit de un bărbat misterios cunoscut drept Calypso. În timp ce încearcă să supraviețuiască unei suite de noi dușmani periculoși, dar și de fețe cunoscute, inclusiv clovnul criminal Sweet Tooth, lucrurile devin complicate pentru John atunci când se reunește cu sora lui dispărută de mult, justițiara Dollface. Noile episoade vor intra pe platformă din 18 septembrie.

FILME

6 septembrie aduce pe HBO Max producția „Emilia Pérez”, despre Rita, o avocată supracalificată și subapreciată, care lucrează la o firmă mare al cărei scop e să elibereze infractorii, nu să îi aducă în fața justiției. Într-o zi, ea primește o cale neașteptată de scăpare, când Manitas, liderul unui cartel, o angajează să-l ajute să se retragă din afacerea lui și să pună în practică un plan la care a lucrat în secret ani întregi: să devină femeia care a visat mereu să fie.

„Campioni” („Champions”) apare pe 19 septembrie. Producția aduce povestea unui antrenor de baschet care a primit ordin judecătoresc să ajute timp de 90 de zile o echipă ce se antrenează pentru Olimpiada Specială. Inițial, bărbatul are dubii cu privire la potențialul echipei, dar, în scurt timp, își dă seama că aceasta poate să ajungă mai departe decât și-a imaginat vreodată.

Lista de filme care intră pe HBO Max în luna septembrie este completată cu: „Sunt prezentă” (Showing Up), „Înăuntru” (Inside), „American Psycho” (American Psycho), „Agenți aproape secreți” (Central Intelligence), „Darkest hour. Ziua decisivă” (Darkest Hour), „Jos cu dragostea!” (Down with Love), „E tare complicat!” (It’s Complicated), „Miami Vice” (Miami Vice), „Despărțiți, dar împreună” (The Break-Up), „Dă-i bătaie!” (Whip It), „Insomnia” (Insomnia), „Jackie Brown” (Jackie Brown), „Kill Bill: vol. 1” (Kill Bill: Volume 1), „Kill Bill: vol. 2” (Kill Bill: Volume 2).

Tot în luna septembrie, HBO Max aduce mai multe filme românești, precum: „Aferim”, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, „Cea mai fericită fată din lume”, „Război pe calea undelor”, „Toată lumea din familia noastră”, „Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari”, „Inimi cicatrizate”, „Ouăle lui Tarzan”, „Berliner”, „Ieșirea trenurilor din gară”, „Tipografic Majuscul”, „Lebensdorf”.

SPORT

Luna septembrie aduce pe HBO Max momente importante din sezonul de ciclism, finalul ultimului turneu de Mare Șlem al anului, dar și un campionat mondial de atletism care promite mult dramatism.

Început în luna august, US Open ajunge în fazele finale, unde cei mai buni jucători de tenis vor da totul pentru a cuceri trofeul de la Flushing Meadows. Finalele sunt programate în weekendul 6-7 septembrie.

În ciclism, Turul Spaniei continuă până pe 14 septembrie, cu rutieri precum Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Joao Almeida și Antonio Tiberi în luptă directă pentru tricoul roșu. Iar la doar o săptămână distanță va începe Campionatul Mondial de Ciclism (21–28 septembrie), o ediție istorică, prima organizată în Africa, cu Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Lotte Kopecky și Grace Brown printre marii favoriți.

Campionatul Mondial de Atletism (13-21 septembrie) reunește elita mondială la Tokyo, iar atleți precum Noah Lyles, Armand Duplantis sau Beatrice Chebet se vor lupta pentru medaliile de aur într-un program complet.

DOCUMENTARE & REALITY

2 septembrie aduce pe HBO Max producția „Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence”, despre cum Ruby Franke și Jodi Hildebrandt folosesc terapia ca paravan pentru a conduce o sectă. Dar un copil fuge și dezvăluie anii de maltratare.

Sezonul trei din „Crimele din lumea Playboy” („The Playboy Murders”) are premiera pe 5 septembrie. Aceste povești expun capcanele faimei în care au picat diferite personalități care au apărut în pictorialele faimoasei reviste Playboy.

În aceeași zi, „Cel mai căutat hacker adolescent” („Most Wanted – Teen Hacker”) apare pe HBO Max. Regizat de Sami Kieksi, acest documentar Max Original cu patru episoade prezintă faptele ilegale ale hackerului finlandez Julius Kivimäki, cunoscut drept Aleksanteri Kivimäki. Acesta a devenit faimos după ce a forțat un avion american cu pasageri să facă o aterizare de urgență, a închis PlayStation la nivel global și a orchestrat mai multe atacuri SWAT periculoase, inclusiv unul în care ținta era familia unui agent FBI.

Sezonul trei din cea mai grea competiție apare pe 8 septembrie. „Test de supravieţuire: Până la ultimul om” („Naked and Afraid: Last One Standing”) se desfăşoară în canionul Oribi, din Africa de Sud, de-a lungul a 45 de zile.

„Poliția vitezei” („Speed Cops”) revine din 9 septembrie cu sezonul doi. Poliția rutieră caută șoferi care se dau mari și gonesc prin Germania. Profesioniștii știu clar ce e impresionant și ce e ilegal în materie de mașini.

Pe 18 septembrie aflăm povestea adolescentei Debanhi Escobar în „Cine a omorât-o pe fiica noastră?” („Who Killed Our Daughter?”). Totul începe când ea iese în oraș noaptea, cu prietenii ei. Dimineața devreme, ea îi roagă să oprească mașina, coboară și merge pe jos până când ajunge la un motel. E ultima oară când cineva o vede în viață. Dispariția ei are repercusiuni la TV și în presă. 13 zile mai târziu, corpul lui Debanhi este găsit pe fundul unei cisterne, ceea ce înfurie o societate care s-a săturat să trăiască în frică. Cercetarea e plină de contradicții. Trei autopsii diferite întețesc confuzia și mai tare.

24 septembrie aduce producția originală HBO „Diavolul este ocupat” („The Devil is Busy”), care trimite spectatorii în culisele unei clinici de sănătate pentru femei din Atlanta, Georgia, unde angajații, printre care și Tracii, șefa securității, își desfășoară activitatea zilnică. Ea asigură siguranța pacienților, în timp ce oferă servicii medicale într-un mediu care se confruntă zilnic cu pericole.

Pe 26 septembrie aflăm o poveste tulburătoare din Suedia cu producția „Liniște în clasă” („Quiet in Class”). Foști elevi, părinți și anchetatori povestesc cum o școală din Karlstad, Suedia, a protejat un pedofil pe parcursul a 10 ani de abuz.

COPII

Și, pentru că nu putem uita de începutul școlii, HBO Max aduce conținut special pentru cei mici!

„Țestoasele Ninja” („TMNT”) vine pe HBO Max pe 13 septembrie. Deși Leonardo, Donatello, Rafael și Michelangelo s-au îndepărtat de la ultima lor aventură, ei trebuie să-și unească din nou forțele pentru a lupta împotriva monștrilor.

20 septembrie aduce „Angelo în pădurea misterioasă” („Into The Wonderwoods”). Angelo, de 10 ani, visează să devină explorator și pornește la drum împreună cu familia lui ca să-și viziteze bunica. Când părinții lui neatenți îl lasă în urmă la un popas, băiatul trebuie să se descurce singur. Angelo decide să traverseze pădurea ca să ajungă la familia lui. El pășește însă într-o lume misterioasă, cu creaturi ciudate și minunate, unele mai prietenoase decât altele.

„Scăpați din lesă” („Strays”) are premiera pe 27 septembrie. Cățelușul Reggie credea că el și stăpânul lui, Doug, se joacă de-a adusul mingii. Abia când îl întâlnește pe Bug, un câine de pe stradă isteț, care spune că doar fraierii au stăpâni, Reggie își dă seama că stăpânul său l-a abandonat în mod intenționat în orașul cel mare. Astfel, el și Bug pun la cale un plan nebunesc ca să se răzbune pe Doug și să-l muște între picioare. Răzbunarea n-a fost niciodată atât de amuzantă!

Foto: PR

