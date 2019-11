9 seriale cu adevărat terifiante care au la bază crime reale

Fie că suntem adeptele serialelor de comedie sau romantice, și cele bazate pe crime din viața reală au farmecul lor, mai cu seamă că unele urmăresc poveștile unor persoane extrem de cunoscute, cum ar fi cea a asasinării designerului Gianni Versace.

Cu toate că vrem mereu să vedem partea plină a paharului și să urmărim seriale sau filme cu final fericit, ar trebui să îți dai seama că aceste seriale au povești interesante și reflectă o parte a societății noastre, indiferent că vrem să credem asta sau nu. Astfel că, iată lista noastră a celor mai interesante 9 seriale care au la bază crime reale:

1. Mindhunter

Serialul Mindhunter are la bază romanul Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit. În serial se vorbește despre Bill Tench, care este un fost psiholog și actual agent FBI. El se folosește de informațiile pe care le obține de la criminali pentru a rezolva unele dintre cele mai terifiante crime.

2. American Horror Story

American Horror Story surprinde o serie de povești și personaje cu adevărat interesante. În fiecare sezon vei putea observa povești noi inspirate din viața reală. Încă din primul sezon, unele dintre crime au ca sursă de inspirație masacrul din 1966 care îl are în prim-plan pe Richard Speck.

3. I Am the Night

I Am the Night este o serie care urmărește povestea unei tinere care este în căutarea propriei sale identități. În toată căutarea trecutului său, ea întâlnește un bărbat care este implicat în mai multe crime. Serialul este bazat pe povestea lui Elizabeth Short, cunoscută și sub numele de Black Dahlia, victimă a unei crime extrem de cunoscută, întâmplată în 1947 în Leimert Park. Cazul ei a fost sursa mai multor cărți, precum Severed: The True Story of the Black Dahlia Murder, scrisă de John Gilmore.

4. The Lizzie Borden Chronicles

The Lizzie Borden Chronicles are ca sursă de inspirație unele crime suspecte întâmplate în anul 1892. Serialul urmărește povestea lui Lizzie Borden care a fost acuzată de moartea părinților ei. Rolul Lizzie Borden este interpretat de actrița Christina Ricci.

5. American Crime Story: The People v. O. J. Simpson

Serialul are la bază cartea The Run of His Life: The People v. O.J Simpson scrisă de Jeffrey Roobin. Serialul spune povestea lui O.J. Simpson care a fost acuzat de moartea soției sale, Nicole Brown.

6. 11.22.63

11.22.63 este bazat pe cartea cu același nume scrisă de Stephen King. Cartea aduce în prim-plan povestea unui călător care vrea să prevină asasinarea lui John. F. Kenndedy. Ulterior, povestea a fost ecranizată în anul 2016, iar protagonistul este actorul James Franco.

7. Whitechapel

Serialul Whitechapel urmărește povestea unor crime extrem de cunoscute care au avut loc în districtul Whitechapel din Londra. Districul este cunoscut și datorită lui Jack Spintecătorul („Jack the Ripper”), care a ajuns în atenția publică după mai multe crime care au avut loc în jurul Londrei. Deși nu se știa că el era autorul crimelor, cele mai multe au fost atribuite lui.

8. The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story

Povestea asasinării designerului Gianni Versace face subiectul sezonului doi din serialul American Crime Story. Cu ocazia acestui sezon, familia Versace a ținut să precizeze faptul că nu a autorizat producerea serialului și nu este implicată în mod direct în realizarea lui, mai cu seamă că Gianni Versace nu a participat la scrierea cărții pe care se bazează serialul.

9. Ripper Street

În mod cert ai auzit până acum de Jack Spintecătorul. Acest serial urmărește povestea sa și cum el omora femeile din jurul districtului Whitechapel din Londra. Începând cu sezonul cinci, detectivul Edmund Reid va porni pe urmele lui Jack și este atent la fiecare nouă crimă care se întâmplă, crezând că îl poate duce mai ușor către Jack.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro