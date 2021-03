9 dintre cele mai antipatice personaje din comediile romantice ale anilor ’90

Anii ’90 ne-au adus în atenție unele dintre comediile romantice care se bucură de aprecieri și în ziua de astăzi, iar oamenii le urmăresc oricând cu plăcere. Luptele interioare ale personajelor și poveștile de iubire, unele imposibile, reprezintă motivele principale pentru care au cucerit publicul.

Cu toate astea, nu putem să ignorăm faptul că unele personaje nu s-au făcut deloc plăcute privitorilor.

9. Peter – While You Were Sleeping

While You Were Sleeping este o comedie romantică apreciată de foarte mulți datorită poveștii sale complexe în care Lucy, jucată de Sandra Bullock, se îndrăgostește de Peter, interpretat de Peter Gallagher, pe care îl vede în fiecare dimineață și pe care nu îl cunoaște cu adevărat. Peter este atacat de hoți, iar Lucy vrea să îl salveze. Ajunși la spital, cei de acolo cred că Lucy este logodnica lui, iar ea va trebui să intre în acest rol. Cu toate astea, Lucy începe să se îndrăgostească de fratele lui Peter, Jack, după ce află că Peter nu este chiar bărbatul pe care și-l imagina.

8. Frank Navasky – You’ve Got Mail

You’ve Got Mail propune o poveste care se desfășoară în New York și care arată cum doi oameni își pot găsi dragostea în mediul virtual. Însă, problema este că amândoi sunt implicați în alte relații. Joe Fox (Tom Hanks) are o iubită pe nume Patricia Eden (Parker Posey), iar Kathleen Kelly (Meg Ryan) are un iubit pe care îl cheamă Frank Navasky (Greg Kinnear). Frank este un jurnalist care are o foarte mare încredere în propria persoană și cu orice ocazie vorbește despre el, astfel că nu îi acordă suficientă atenție iubitei sale. Cu toate astea, oamenii ajung să îl iubească și să îi aprecieze felul în care scrie.

7. Amber Mariens – Clueless

În serialul Clueless, Elisa Donovan o joacă pe Amber Mariens, o tânără care concurează la capitolul modă și popularitate cu Cher Horowitz (Alicia Silverstone), cea care se bucură de atenție într-un liceu din Beverly Hills. Deși nu este plăcută de ceilalți, Amber se dovedește a fi amuzantă, mai ales atunci când vrea să le complice viața rivalelor sale, Cher și Dionne (Stacey Dash).

6. Julianne Potter – My Best Friend’s Wedding

Julianne Potter, personajul jucat de Julia Roberts, are o relație de prietenie de ani de zile cu Michael O’Neal, interpretat de Dermot Mulroney. Julianne îl iubește în secret pe Michael, deși el o sună să o anunțe că se va căsători cu o femeie pe nume Kimberly Wallace (Cameron Diaz). În ciuda faptului că logodnica lui Michael s-ar putea să nu fie personajul preferat, Julianne încearcă pe tot parcursul filmului să saboteze nunta celui mai bun prieten al ei.

5. Sam Baldwin – Sleepless In Seattle

În Sleepless in Seattle, Tom Hanks este Sam Baldwin, un bărbat văduv care nu se gândește atât de mult să își refacă viața, în ciuda dorinței fiului său, Jonah, de a-și vedea tatăl fericit. Așa că Jonah pune la cale un plan și apelează la un post de radio pentru a-i găsi tatălui său o iubită. Sam nu se arată atât de încântat de intențiile bune pe care le are fiul lui.

4. Meredith – The Parent Trap

În cazul în care ai văzut până acum The Parent Trap, cu siguranță ți-a atras atenția Meredith Blake, personajul jucat de Elaine Hendrix. Ea este iubita lui lui Nick Parker (Dennis Quaid) și are planul de a se căsători cu el pentru banii lui. El este și tată, iar gemenele sale nu se înțeleg sub nici o formă cu Meredith, care e tot mai hotărâtă să le îndepărteze pe fete de tatăl lor și îi dă lui Nick un ultimatum.

3. Clarice Kensington – It Takes Two

Alyssa și Amanda sunt două fetițe identice, dar complet străine, care se întâlnesc accidental într-o zi. Asistenta socială a Amandei, Diane (Kirstie Alley), ar fi perfectă pentru Roger Callaway (Steve Guttenberg), însă el e logodit cu Clarice Kensington (Jane Sibbett). Clarice nu se arată interesată de Alyssa și nici de faptul că ar urma să devină mamă vitregă.

2. Mike Dexter – Can’t Hardly Wait

Viața palpitantă a adolescenților este una dintre temele care se regăsește în multe comedii romantice din anii ’90. Așa este și în Can’t Hardly Wait, care descrie o petrecere a absolvenților de liceu. Mike Dexter este acel personaj care regretă despărțirea de iubita lui, Amanda Beckett (Jennifer Love Hewitt), se bucură de popularitate în liceu și îi umilește pe cei care nu sunt ca el.

1. Philip Stuckey – Pretty Woman

Pretty Woman este una dintre cele mai cunoscute comedii romantice, iar Julia Roberts și Richard Gere au o chimie incredibilă în rolurile lor, Vivian și Edward. Philip Stuckey intră cu ușurință în categoria celor mai detestate personaje din comediile romantice ale anilor ’90 pentru că el încearcă să profite de Vivian. Edward intervine rapid și îl oprește pe acesta.

