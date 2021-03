Cele mai bune 10 seriale în care au jucat cei mai apreciați actori din filme

Acum este la ordinea zilei să îi regăsim pe actorii noștri preferați jucând atât în filme, cât și în seriale. Prin felul acesta, experimentează cât mai multe personaje și își bucură fanii cu apariția lor.

Fie că vorbim de drame, crime sau seriale fantasy, cei mai apreciați actori de la Hollywood și care au nenumărate premii și-au încercat norocul și în seriale TV, iar în cazul unora putem spune că au asigurat succesul producțiilor respective.

10. Big Little Lies

Serialul Big Little Lies e adaptat după romanul cu același nume scris de Liane Moriarty. Este cu atât mai interesant cu cât include unele dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la Hollywood, cum ar fi Nicole Kidman, Reese Witherspoon și Laura Dern și expune poveștile de viață ale personajelor interpretate de ele. Însă, surpriza plăcută o reprezintă apariția actriței Meryl Streep, care face parte și ea din distribuția unuia dintre cele mai bune seriale TV adaptate după un roman.

9. Twin Peaks: The Return

Continuarea serialului ajuns fenomen, Twin Peaks: The Return nu are în distribuție personajele cu care ne-a obișnuit în sezoanele anterioare, în schimb ne prezintă alți actori celebri, precum Laura Dern, Naomi Watts, Tim Roth, Michael Cera și alții care apar pe parcursul celor 18 episoade.

8. House of Cards

În primele cinci sezoane din House of Cards, actorul principal a fost Kevin Spacey. El a lipsit din al șaselea sezon din care faptului că a fost acuzat de agresiune sexuală de către actorul Anthony Rapp, care susținea că incidentul s-ar fi produs în urmă cu 30 de ani. Producătorii l-au concediat pe Kevin Spacey, iar după plecarea sa, serialul nu s-a mai bucurat de aceeași apreciere ca la început. În schimb, regăsești alți actori cunoscuți la Hollywood, cum ar fi Kate Mara și Mahershala Ali.

7. Stranger Things

Stranger Things este unul dintre cele mai populare seriale cu adolescenți. Povestea serialului surprinde un oraș în perioada anilor ’80 și a evenimentelor neobișnuite care se întâmplă acolo. Este imposibil să nu o fi remarcat pe Winona Ryder, care o joacă pe Joyce Byers, fiind un personaj complet diferit față de cele cu care și-a obișnuit publicul.

6. Westworld

Westworld este un serial SF care este plasat într-un parc tematic din Vestul Sălbatic, populat de o serie de androizi. A fost inspirat de filmul cu același nume din 1973 regizat de Michael Crichton. Printre actorii din serial îl regăsim și pe Anthony Hopkins, care nu și-a ascuns deloc dorința de a juca în seriale.

5. The West Wing

Actorul Martin Sheen a jucat în filme precum Badlands, Apocalypse Now, The Departed și Catch Me If You Can. Cu toate astea, cel mai cunoscut rol al său a fost într-un serial, și anume în The West Wing, acolo unde l-a interpretat pe președintele Josiah Bartlet. Ba mai mult decât atât, cu acest rol, actorul a câștigat mai multe premii Emmy.

4. Peaky Blinders

Cillian Murphy joacă în filme de aproape 20 de ani, iar printre peliculele sale de succes se numără Dark Knight și 28 Days Later. Actorul nu a ratat oportunitatea de a jucat într-un serial, mai exact în Peaky Blinders, care se bucură de o apreciere fantastică din partea publicului.

3. Fargo

Serialul Fargo are ca sursă de inspirație filmul din 1996, cu același nume, regizat de Ethan Coen și Joel Coen. Unul dintre personajele interesante din toate cele patru sezoane este Billy Bob Thornton, care îl joacă pe Lorne Marvo. Fie că vorbim de maniera în care serialul se împletește cu filmul sau de interpretarea actorilor, ar trebui să îi acorzi o șansă serialului.

2. True Detective

Primul sezon din serialul True Detective s-a bucurat de un succes incredibil, al doilea a creat discuții în rândul fanilor, iar al treilea nu a fost atât de apreciat, drept dovadă actorii au avut un rol important în ceea ce privește percepția publicului. În rolurile principale îi avem pe Matthew McConaughey și Woody Harrelson, doi actori faimoși la Hollywood și cu o carieră impresionantă. Nu sunt singurii actori cu renume din serial, regăsindu-se și Colin Farrell, Vince Vaughan și Rachel McAdams.

1. Sherlock

În mod surprinzător, dar Sherlock este considerat unul dintre cele mai bune seriale TV, fiind vorba despre o adaptare modernă cu celebrul detectiv Sherlock Holmes, jucat de actorul Benedict Cumberbatch, rezolvând crimele din Londra secolului XXI. Putem spune că succesul poate fi datorat și de performanța lui Benedict Cumberbatch, dar și a lui Martin Freeman, care îl interpretează pe doctorul John Watson.

