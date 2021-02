10 cupluri celebre care au jucat împreună în filme de succes

De multe ori ne gândim cum ar fi dacă unele dintre cele mai cunoscute cupluri de pe micile ecrane ar fi într-o relație și în viața reală. Există astfel de exemple, multe cupluri ajungând împreună după ce s-au întâlnit pe platourile de filmare.

În timp ce unele cupluri celebre au pus punct relației, altele au reușit să treacă testul timpului, fiind un exemplu pentru ceilalți.

1. Kurt Russell și Goldie Hawn – Overboard

Kurt Russell și Goldie Hawn formează un cuplu încă din 1983, cunoscându-se pe platourile de filmare de la Swing Shift. Comedia romantică Overboard din 1987, în care au jucat împreună, s-a dovedit cea care a ajuns la inimile publicului. Îi poți vedea jucând și în The Christmas Chronicles. Cei doi nu s-au căsătorit niciodată, iar acest aspect nu i-a împiedicat să își crească împreună fiul, Wyatt Russell, dar și cei doi copii pe care actrița Goldie Hawn îi are din căsătoria cu Bill Hudson, Oliver și Kate Hudson. Kurt Russell mai are un băiat, Boston Russell, din relația cu Season Hubley.

2. Tom Cruise și Nicole Kidman – Far and Away

Pentru foarte mulți, Tom Cruise și Nicole Kidman au format unul dintre cele mai cunoscute și iubite cupluri de la Hollywood. Cât timp au fost căsătoriți, între 1990 și 2001, au jucat împreună în trei filme, și anume Eyes Wide Shut, Far and Away și Days of Thunder, cel mai cunoscut fiind primul dintre acestea. Au existat și zvonuri potrivit cărora divorțul cuplului s-a datorat realizării filmului Eyes Wide Shut, dar Nicole Kidman a infirmat aceste speculații.

3. Courteney Cox și David Arquette – Scream

În timpul filmărilor pentru serialul Friends, Courteney Cox a jucat și în pelicula de groază Scream. Cu această ocazie, s-a întâlnit și cu cel care i-a devenit mai târziu soț, David Arquette. Actorul a povestit că de fapt s-au cunoscut la o petrecere care a avut loc înainte de filmarea peliculei. Actrița a declarat în trecut că filmul Scream i-a ajutat pe cei doi să se îndrăgostească unul de celălalt. În 1999 s-au căsătorit, însă în 2013 au divorțat.

4. Ben Affleck și Jennifer Lopez – Gigli

Relația dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez a început în 2003, când s-au cunoscut pe platourile de filmare de la Gigli. Din păcate pentru fanii celor doi, relația lor nu a durat mult pentru că în 2004 s-au despărțit. Înainte de separare, au mai jucat împreună și în Jersey Girl.

5. Kristen Bell și Dax Shepard – When in Rome

Kristen Bell și Dax Sheperd fac parte din categoria cuplurilor apreciate atât pe micile ecrane, cât și în viața reală. Cei doi s-au logodit în 2009, iar un an mai târziu a apărut filmul When in Rome, în care au jucat împreună. În 2013 s-au căsătorit și de-a lungul anilor au mai apărut în Hit and Run și CHIPS, ambele filme fiind scrise și regizate de către Dax Sheperd.

6. Angelina Jolie și Brad Pitt – By The Sea

Filmul Mr. and Mrs. Smith a fost cel care i-a adus împreună pe unul dintre cuplurile emblematice de la Hollywood, și anume Brad Pitt și Angelina Jolie. Chiar dacă Brad Pitt încă mai era căsătorit cu Jennifer Aniston, el s-a îndrăgostit de Angelina cât timp au filmat împreună. În 2015, cei doi au jucat în drama romantică By The Sea, care a fost scrisă și regizată de către Angelina Jolie, iar în 2016 și-au anunțat public divorțul.

7. Anna Faris și Chris Pratt – Take Me Home Tonight

Chris Pratt și Anna Faris s-au întâlnit în 2007 pe platourile de filmare de la Take Me Home Tonight. Actrița a dezvăluit în trecut că s-a îndrăgostit de Chris când era căsătorită cu Ben Indra. Anna Faris și Chris Pratt s-au căsătorit în 2009, însă în august 2017 au anunțat că se despart. Cei doi au mai jucat împreună și în comedia romantică What’s Your Number, dar și în Movie 43.

8. Dennis Quaid și Meg Ryan – Flesh and Bone

Dennis Quaid și Meg Ryan au fost căsătoriți între 1991 și 2001, iar în 1993 au jucat împreună în thriller-ul Flesh and Bone. În ciuda faptului că s-au despărțit, actorul a mărturisit că a „fost cea mai reușită relație” a sa.

9. Madonna și Sean Penn – Shanghai Surprise

Madonna și Sean Penn s-au căsătorit în 1985, iar un an mai târziu au apărut în filmul Shanghai Surprise. Căsătoria lor a durat patru ani și, spre dezamăgirea fanilor, pelicula nu s-a bucurat de aprecierea publicului și criticilor.

10. Sofia Vergara și Joe Manganiello – Bottom of the 9th

Sofia Vergara a apărut în 2019 în Bottom of the 9th alături de actualul ei soț, Joe Manganiello, cel care a și produs filmul. Deși pentru unii actori poate fi o adevărată provocare să joace în filme alături de partenerii de viață, pentru Sofia Vergara nu a fost așa. „A fost atât de distractiv pentru mine! Mi-aș dori să pot lucra mai mult cu el. Mi-a fost foarte ușor să interpretez personajul care era îndrăgostit de el”, a povestit actrița pentru Men’s Health.

Citește și:

10 actori de la Hollywood care regretă că au refuzat roluri celebre

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro