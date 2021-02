10 actori de la Hollywood care regretă că au refuzat roluri celebre

Actorii de la Hollywood ne surprind cu fiecare ocazie. În timp ce unii apreciază fiecare rol pe care îl primesc și îl acceptă cu brațele deschise, alții ajung să refuze din mai multe motive. Acești actori regretă că au refuzat unele dintre rolurile care le-ar fi putut asigura succesul mult râvnit sau le-ar fi adus alte oportunități în carieră.

10. Eddie Murphy a refuzat rolul din Who Framed Roger Rabbit

Eddie Murphy ar fi trebuit să-l interpreteze pe Eddie Valiant în filmul de animație Who Framed Roger Rabbit, însă a refuzat, iar rolul l-a primit Bob Hoskins. Într-un interviu acordat lui Jimmy Fallon, Murphy a dezvăluit că regretă această decizie. „Singurul rol pe care l-am refuzat și a devenit ulterior un succes a fost Who Framed Roger Rabbit. Trebuia să joc rolul pe care l-a avut Bob Hoskins, dar mi-am spus atunci: „Animație și oameni reali? Mi se pare o prostie.” Și acum, când văd filmul mă simt ca un idiot.” Filmul a depășit 329 de milioane de dolari la box office și a câștigat trei premii Oscar.



9. Will Smith a refuzat rolul din The Matrix

Will Smith a jucat într-o mulțime de pelicule de succes, precum Independence Day și Men in Black. Pe listă s-ar fi putut adăuga și The Matrix, pentru că personajul Neo, i s-a oferit prima dată lui. Will Smith a declarat că s-a simțit destul de nesigur atunci când a primit prezentarea filmului, așa că a refuzat rolul, pe care ulterior l-a jucat Keanu Reeves. Într-un interviu cu Stephen Colbert, Smith a declarat că ar fi trebuit să accepte rolul.

8. Christina Applegate a refuzat rolul din Legally Blonde

Nu am putea să ne-o imaginăm pe Elle Woods interpretată de altcineva decât de Reese Witherspoon, fiind unul dintre rolurile sale iconice. Rolul i-a fost oferit prima dată actriței Christina Applegate. Deși a avut ocazia de a avea un rol principal într-un film care s-a dovedit un succes, a refuzat pentru că se asemăna destul de mult cu cel din Married… with Children. Actrița a recunoscut că nu a fost cea mai înțeleaptă decizie. „Scenariul l-am primit imediat după ce terminasem Married… with Children. M-am speriat de faptul că aș putea să mă repet. Ce mișcare stupidă, nu-i așa?”, a spus Christina Applegate pentru ETonline.

7. Leonardo DiCaprio a refuzat rolul din Boogie Nights

Leonardo DiCaprio a jucat în filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, Titanic, însă există un rol dintr-un film pe care actorul regretă că l-a refuzat, și anume Boogie Nights. El ar fi trebuit să interpreteze rolul vedetei de filme porno Dirk Diggler, însă în cele din urmă acesta i-a revenit actorului Mark Wahlberg. Regizorul Paul Thomas Anderson îl voia pe DiCaprio în filmul său, dar actorul a refuzat pentru că pelicula se filma în același timp cu Titanic. „Cel mai mare regret al meu este Boogie Nights. Sunt un mare fan al lui Paul Thomas Anderson, dar atunci când l-am cunoscut pentru prima dată pentru acel rol, nu prea văzusem prea multe filme realizate de el. Acum îmi place filmul acela”, a declarat Leonardo DiCaprio.

6. Dustin Hoffman a refuzat rolul din Taxi Driver

Robert DeNiro l-a jucat pe Travis Bickle în Taxi Driver, dar regizorul filmului, Martin Scorsese, ar fi vrut rolul pentru Dustin Hoffman. La vremea respectivă, regizorul nu se bucura de notorietatea de astăzi și acesta ar fi fost motivul pentru care actorul a refuzat rolul. „Îmi amintesc că l-am întâlnit pe Martin Scorsese. Nu avea niciun scenariu și nu știam cine este. Nu văzusem niciunul dintre filmele sale și îmi vorbea mult despre subiectul filmului. Mă tot gândeam despre ce vorbește. Credeam că este nebun!”, a povestit în trecut Dustin Hoffman.

5. Ellen Burstyn a refuzat rolul din One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Ellen Burstyn a refuzat rolul iconic al asistentei medicale Mildred Ratched din filmul One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Rolul i-a revenit actriței Louise Fletcher, care i-a adus și premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Într-un interviu acordat regretatului Larry King, Ellen Burstyn spune că refuzul acestui rol este cel mai mare regret al carierei sale și a făcut asta pentru că la vremea respectivă petrecea destul de mult timp cu soțul ei în secțiile spitalelor de psihiatrie și nu ar fi vrut să joace într-unul.

4. Gwyneth Paltrow a refuzat rolul din Titanic

Kate Winslet și-a câștigat celebritatea cu rolul emblematic din Titanic. Acesta i-a fost oferit inițial actriței Gwyneth Paltrow. Ea a vorbit în trecut despre această alegere, motivând că e conștientă că nu poate schimba trecutul. „Eram în discuții pentru rolul acesta. Mă gândesc la alegerile pe care le-am făcut și îmi spun: „De ce am zis da la asta și nu la cealaltă?”

3. Denzel Washington a refuzat rolul din Michael Clayton

Filmul Michael Clayton a reprezentat pentru Tony Gilroy debutul în regie, dar acest lucru l-a făcut pe actorul Denzel Washington să refuze rolul principal din peliculă, cu toate că a mărturisit pentru GQ că „a fost cel mai bun scenariu” pe care îl citise. Rolul l-a obținut George Clooney, pentru care a primit și o nominalizare la Oscar.

2. Josh Hartnett a refuzat rolul din Batman Begins

În 2004, actorul Josh Hartnett a vrut să se îndepărteze de lumina reflectoarelor, chiar în aceeași perioadă în care regizorul Christopher Nolan l-a vrut pentru rolul din Batman Begins. Josh a refuzat, iar rolul i-a revenit lui Christian Bale. Josh Hartnett a dezvăluit că regretă că nu a acceptat rolul, în special după ce a văzut succesul incredibil de care s-a bucurat filmul.

1. Matt Damon a refuzat rolul din Avatar

Matt Damon a refuzat rolul lui Jake Sully din Avatar, pe care l-a obținut Sam Worthington. Regizorul filmului, James Cameron, i-a spus actorului că îl vrea pentru filmul său, însă acesta a vrut să evite conflictele cu programarea unui alt film, The Bourne Ultimatum. Rolul i-ar fi adus lui Matt Damon 250 de milioane de dolari. Într-un interviu pentru GQ, actorul a mărturisit că e unul dintre regretele sale. „Când mi-a oferit rolul mi-a zis: „N-am nevoie de un nume pentru acest film, un actor renumit. Dacă nu iei rolul, o să găsesc un actor necunoscut și o să i-l dau lui, pentru că filmul nu are nevoie de tine. Dacă accepți rolul, o să-ți dau 10%” (…) Nu am realizat asta. Regret si încă este dureros.”

