14 dintre prietenii lui George Clooney au primit 1 milion de dolari fiecare, cadou din partea actorului

Chiar dacă este un star, George Clooney a trebuit să se lupte foarte mult pentru a ajunge unde este acum. Iar în semn de mulțumire pentru cei care l-au ajutat în acest parcurs, actorul premiat cu Oscar a oferit câte 1 milion de dolari către 14 prieteni ai săi despre care spune că l-au ajutat la greu.

„Amal și cu mine tocmai ne întâlniserăm pentru prima dată, dar nu începusem să ieșim împreună. Eram un bărbat singur. Cu toții îmbătrâneam. Aveam vreo 52 de ani. La filmul Gravity nu au vrut să ne plătească, așa că ne-au oferit un procent din încasări, pentru că își imaginau că o să fie un eșec, dar a devenit un succes. Și m-am gândit că ce am se datorează acestor oameni care timp de 35 de ani m-au ajutat într-un fel sau altul”, a povestit George Clooney într-un interviu pentru revista GQ.

George Clooney a continuat: „Am dormit pe canapelele lor când am fost falit. M-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie în decursul anilor. Și eu i-am ajutat pe ei. Suntem buni prieteni. Și m-am gândit că fără ei nu aș fi avut nimic din toate astea. Suntem cu toții apropiați, m-am gândit că dacă, să zicem, dă un autobuz peste mine, ei toți vor fi în testament. Așa că de ce naiba să aștept să fiu călcat de un autobuz?”

George Clooney, care acum are 59 de ani, își amintește că i-a spus despre ideea de a le oferi bani prietenilor unui om foarte bogat, care i-a spus că nu ar trebui să facă asta. „Țin minte că am vorbit despre asta cu un nemernic foarte bogat, în orice caz mai bogat decât mine, cu care m-am întâlnit într-un hotel din Vegas. Povestea asta a intervenit în discuție iar el mi-a spus ‘De ce ai face asta?’. Iar eu i-am zis ‘De ce n-ai face asta, nenorocitule?'”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

