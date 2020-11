Gina Pistol le-a arătat fanilor imagini inedite cu ea însărcinată

În curând, Gina Pistol și Smiley vor deveni părinții unei fetițe. Prezentatoarea show-ului „Chefi la cuțite” se află în trimestrul al doilea de sarcină, fiind însărcinată în 5 luni.

Gina Pistol a postat pe contul ei de Instagram mai multe clipuri în care își dezvăluie burtica de gravidă, iar fanii care o urmăresc au felicitat-o în număr impresionant pentru imaginile inedite.

Vedeta TV are numeroase contracte publicitare în această perioadă, inclusiv unul pentru un ulei antivergeturi, arâtându-le fanilor și cum îl folosește.

Gina Pistol a povestit pe rețelele de socializare cum s-a accidentat recent. Prezentatoarea show-ului „Chefi la cuțite” a mărturisit că nu a fost grav și că, din fericire, nu s-a lovit la burtă, ea fiind însărcinată acum.

„Mi s-a întâmplat ceva ce nu mi s-a mai întâmplat de vreo 20 și ceva de ani. Am căzut. Nu am căzut în fund, bine că nu m-am lovit la burtă, dar mă doare genunchiul și șoldul de mor. Cred că o să mă învinețesc grav. Dar nu știu, nu m-am împiedicat de bordură, era asfalt drept, fără vreo groapă. Trebuie să am mare grijă iarna asta. Cred că mai bine pentru mine să stau în casă”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Gina Pistol le-a arătat urmăritorilor ei și un video prin care se poate vedea cu ușurință vânătaia provocată de această accidentare, dar și că respectiva zonă este umflată. „Când am spus că mă doare… uitați-vă ce minunăție de vânătaie mi-am făcut. Plus că este și foarte umflată zona, plus genunchiul.”

Înainte ca Gina să le arate acest video, ea a vorbit despre agresivitatea și comentariile răutăcioase venite din partea oamenilor, după ce o urmăritoare i-a spus că nu ar fi trebuit să facă publică întâmplarea ei. „Am spus-o și mă repet – îmi este foarte greu să înțeleg și să diger agresivitatea și răutatea gratuită. Nu sunt eu educată așa. Felul meu de a fi e diferit față de oamenii ăștia care aruncă cu venin în stânga și în dreapta. Este o perioadă grea pentru toată lumea, dar mai ales în perioade ca astea trebuie să ai mare grijă de sufletul și de mintea ta. Și parcă în ultima vreme, a ieșit la suprafață tot ce e mai urât din oameni, din unii dintre noi.”

Gina Pistol și Smiley, alături de care formează un cuplu de mai bine de trei ani, vor deveni pentru prima dată părinți. La sfârșitul lunii septembrie, cei doi au confirmat că vor avea un copil împreună prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, în care povestesc pe larg motivul pentru care nu au făcut publică vestea.

Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre sarcină, mărturisind că în urmă cu mai mulți ani, medicii i-au dat foarte puține șanse de a rămâne însărcinată pe cale naturală, „În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, mărturisea Gina Pistol la vremea respectivă.

Foto Instagram

