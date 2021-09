10 staruri care au avut salarii impresionante la o vârstă fragedă

De-a lungul anilor, ne-am uitat cu admirație la copiii ajunși actori de succes la Hollywood. Însă, în spatele a ceea ce ajungem să vedem noi pe marele ecran, este și foarte multă muncă. Și totuși, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că unele dintre cele mai cunoscute staruri au fost plătite cu sume fabuloase.

Shirley Temple

Când vine vorba de copiii ajunși staruri, Shirley Temple este primul nume care îți vine în minte. Și-a făcut debutul pe marele ecran la vârsta de 4 ani și a devenit în scurt timp una dintre cele mai mari și apreciate vedete din toate timpurile. În cariera sa de succes a jucat în peste 40 de lungmetraje. În 1936, actrița, care e cunoscută pentru rolurile din Poor Little Rich Girl, The Little Colonel și The Blue Bird, a încheiat un acord cu studioul ei, fapt ce i-a adus un salariu de 50.000 de dolari pentru fiecare film.

Abigail Breslin

Abigail Breslin și-a început cariera în actorie în 2002. A jucat în filme precum Raising Helen și Nim’s Island, iar pentru interpretarea din Little Miss Sunshine a fost nominalizată la Oscar. Filmul care i-a adus câștiguri financiare impresionante este animația Adventures in Zambezia, pentru care a fost plătită cu 16.000 de dolari pe oră pentru patru ore de muncă.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe și-a câștigat celebritatea cu rolul său iconic din seria Harry Potter. La vârsta de 11 ani a jucat în Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Pentru primul film, actorul a câștigat 145.000 de dolari, iar în cele din urmă ajunsese să își negocize salariul. A mai jucat și în alte pelicule, precum Now You See Me 2, What If și The Woman In Black.

Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz a debutat la 7 ani cu rolul Chelsea Lutz în filmul horror Amityville. Însă a devenit faimoasă odată cu rolul din pelicula Kick-Ass. După acest film, a început să joace în mai multe și a reușit să negocieze salarii fabuloase. La vârsta de 17 ani, câștiga 500.000 de dolari pe film și uneori primea mai mult datorită bonusurilor bazate pe performanțele de la box office.

Jaden Smith

Jaden Smith a intrat în lumea actoriei la o vârstă fragedă, fiind dornic să calce pe urmele părinților săi, Will Smith și Jada Pinkett Smith. Debutul l-a avut în pelicula The Pursuit of Happyness, în care a jucat alături de tatăl său, însă rolul care l-a adus în lumina reflectoarelor a fost Dre Parker din Karate Kid, care i-a adus câștiguri de milioane de dolari.

Dakota Fanning

Când și-a început cariera în actorie, Dakota Fanning avea 7 ani. Filmul I Am Sam a fost cel care i-a adus nominalizarea la Screen Actors Guild Awards. Ulterior, am regăsit-o în distribuția mai multe pelicule, iar printre acestea se numără Uptown Girls, franciza Twilight și Once Upon a Time in Hollywood. Actrița ar fi câștigat 4 milioane de dolari pe film înainte de a deveni adolescentă.

Rupert Grint

La fel ca Daniel Radcliffe, și actorul Rupert Grint avea 11 ani când a fost distribuit în seria Harry Potter, jucându-l pe Ron Weasley. Deși nu este clar cât a ajuns actorul să câștige pentru fiecare film, mai multe surse susțin că Grint a primit 33 de milioane de dolari pentru toate filmele Harry Potter.

Taylor Lautner

În timp ce majoritatea actorilor distribuiți în franciza Twilight erau deja adulți, Taylor Lautner era un adolescent când l-a interpretat pe Jacob Black. Deși a mai avut câteva roluri înainte, a devenit cunoscut după performanța din Twilight. Până la apariția ultimelor două filme, acesta câștiga 25 de milioane de dolari.

Emma Watson

Emma Watson a interpretat-o pe Hermoine Granger în franciza Harry Potter. Când a obținut acest rol, care i-a adus faima și i-a schimbat viața, era un copil. Până la sfârșitul seriei, actrița câștigase 60 de milioane de dolari pentru toate cele opt filme.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin este unul dintre actorii care a avut parte de atenție din întreaga lume încă când era mic. Pelicula care l-a adus în prim-plan este, bineînțeles, Home Alone. Până la apariția celui de-al doilea film, câștigase aproximativ 4,5 milioane de dolari pentru interpretarea sa. Ulterior, a obținut mai multe roluri, iar odată cu cel din 1991 din filmul My Girl, a devenit primul copil ajuns actor care a primit vreodată un salariu de 1 milion de dolari.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro