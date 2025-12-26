10 seriale de neratat care sunt bazate pe întâmplări reale tulburătoare

Serialele de mai jos au la bază povești adevărate și explorează drame sociale, tragedii, dezastre produse de oameni și sisteme de justiție strâmbe.

1. Cernobîl

După cum îi spune și numele, miniseria Cernobîl se inspiră din evenimentul tulburător care a avut loc în noaptea dintre 25 și 26 aprilie 1986, când în orașul Cernobîl din Pripyat, Ucraina, a explodat reactorul 4 al centralei nucleare, ceea ce a cauzat o distrugere masivă a clădirii în care se afla, dar și o răspândire a unei cantități uriașe de radiații. Este un serial sfâșietor cu Jessie Buckley, Stellan Skarsgård, Adam Nagaitis, Jared Harris și Emily Watson în rolurile principale, care te va face să reflectezi asupra acestui dezastru nuclear.

2. The Girl from Plainville

Serialul The Girl from Plainville e adaptat după articolul cu același nume publicat în Esquire. Miniseria o are în prim-plan pe Michelle Carter, o adolescentă în vârstă de 17 de ani, care i-a trimis mesaje text bizare iubitului ei, Conrad Henri Roy III, care se confrunta cu anxietate și depresie, și l-a încurajat în mod activ să își pună capăt vieții. În februarie 2015, la șapte luni după sinucidere, Michelle Carter a fost pusă sub acuzare pentru omor involuntar. În ianuarie 2020, a fost eliberată anticipat după ce a ispășit doar 11 luni din pedeapsă.

3. Five Days at Memorial

Bazat pe cartea Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital, serialul acesta explorează dezastrele materiale, dar și emoționale provocate de uraganul Katrina în cadrul secției de terapie intensivă de la un spital din New Orleans. Medicii de acolo încearcă să salveze și să trateze în continuare pacienții, pe fondul inundațiilor.

4. The Salisbury Poisonings

The Salisbury Poisonings este o miniserie despre tentativa de asasinat asupra agentului dublu și spionului Serghei Skripal și fiicei sale, Iulia. Cei doi au supraviețuit după ce au fost otrăviți într-un parc, însă alte persoane, care se aflau prin preajmă, au fost afectate.

5. Painkiller

Articolul The Family That Built an Empire of Pain scris de Patrick Radden Keefe și publicat în The New Yorker, precum și cartea Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic scrisă de de Barry Meier stau la baza serialului Painkiller, cu Matthew Broderick în rol principal. Actorul l-a jucat pe Richard Sackler, șeful companiei Purdue Pharma, care produce OxyContin și totodată cea care e răspunzătoare de criza opioidelor.

6. Unbelievable

Serialul Unbelievable pornește de la articolul An Unbelievable Story of Rape scris de T. Christian Miller și premiat cu Pulitzer. Miniseria de opt episoade ne poartă prin traseul tinerei Marie Adler, care raportează la poliție faptul că a fost violată și nu este crezută. Din fericire, cazul ei este preluat de două detective, care o cred și care investighează incidentul, ajungând să descopere multe alte aspecte despre violator.

7. The Act

Miniseria The Act aduce în atenție povestea șocantă a lui Gypsy Rose Blanchard, cea care a complotat cu iubitul ei să o ucidă pe mama ei, după ce aceasta a făcut-o să creadă că suferă de mai multe boli grave și a păcălit pe toată lumea din jur de aceste lucruri. Când Gypsy Rose Blanchard a descoperit abuzul la care a fost supusă, relația cu mama s-a complicat. În decembrie 2023, Gypsy Rose Blanchard a fost eliberată condiționat.

8. When They See Us

When They See Us este un serial dramatic bazat pe o întâmplare reală, despre cinci adolescenți din Harlem acuzați pe nedrept că ar fi agresat o femeie în Central Park. Ei au fost urmăriți penal, au ajuns la închisoare, iar în 2002 condamnarea le-a fost anulată, când s-a dovedit că o altă persoană este vinovată.

9. A Small Light

Serialul A Small Light o urmărește pe Miep Gies, jucată de Bel Powley, cea care a avut un rol important în ascunderea Annei Frank și a familiei sale într-un apartament la mansardă în timpul ocupației naziste din Amsterdam. Joe Cole, Amira Casar, Liev Schreiber și Ashley Brooke mai joacă în această miniserie care a avut opt episoade.

10. A Friend of the Family

A Friend of the Family, serialul creat de Nick Antosca, are la bază povestea tulburătoare de viață a actriței Jan Broberg, care la începutul anilor 1970 a fost răpită din casa ei din Idaho de către Robert Berchtold, un apropiat al familiei ei. El a răpit-o de două ori, atunci când ea avea 12 ani și apoi la 14 ani, a abuzat-o sexual și i-a șantajat familia. A Friend of the Family rememorează aceste evenimentele sinistre, iar Jan Broberg a colaborat îndeaproape cu scenariștii pentru acuratețe.

