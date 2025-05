10 filme subestimate cu femei în roluri principale, cărora trebuie să le acorzi o șansă

Dacă filmele acestea încă nu au ajuns în vizorul tău, atunci acum este momentul să descoperi despre ce vorbesc și să le acorzi o șansă.

1. Tahara

Tahara este un film queer cu și despre adolescenți, în care două tinere, Carrie Lowstein și Hannah Rosen, se duc la un seminar în care se vorbește despre durere după sinuciderea unui coleg de clasă. Cele două parcurg împreună un drum al maturizării, pavat cu multe întrebări importante despre cum le modelează societatea și în ce fel le influențează.

2. Girl Picture

În Girl Picture, filmul regizoarei finlandeze Alli Haapasalo, trei tinere discută extrem de vulnerabil despre prietenie, îndrăgostire, maturizare, experiențe sexuale și descoperiri de tot soiul. Cele trei se susțin una pe cealaltă în explorările și căutările lor adolescentine.

3. Fun Mom Dinner

Toni Collette, Bridget Everett, Molly Shannon și Katie Aselton joacă în Fun Mom Dinner, o comedie despre patru mame care decid să se întâlnească la o cină. Dar o seară aparent liniștită se dezlănțuie într-un amalgam de întâmplări neașteptate, presărat cu discuții serioase despre ceea ce înseamnă singurătatea.

4. Egg

Egg este o comedie regizată de Marianna Palka în care două vechi prietene se reîntâlnesc și își analizează percepțiile complet diferite pe care le au despre maternitate, feminism, patriarhat și viață în general. Discuțiile lor se încing pe parcursul unei seri care se dorea a fi liniștită petrecută într-o mansardă din Brooklyn.

5. The Forty-Year-Old Version

Comedia dramatică The 40-year-Old Version o prezintă pe actrița Radha Blank, care decide să renunțe la scenă și să se reinventeze, tot ea fiind cea care a scris și regizat filmul. Intră în industria muzicii rap și descoperă o nouă sursă de inspirație, însă problemele din trecut nu îi dau pace în noua ei viață.

6. Plan B

În filmul Plan B, regizat de Natalie Morales, este vorba despre o elevă de liceu care, în urma unei experiențe sexuale pe care o regretă, apelează la ajutorul unei prietene pentru a căuta o pastilă de a doua zi. Ele au la dispoziție 24 de ore, timp în care în călătoria lor în inima Americii cunosc o mulțime de oameni și au parte de tot soiul de întâmplări.

7. Not Okay

Quinn Shephard a scris și regizat filmul Not Okay, cu Zoey Deutch în rolul unei fete care vrea să fie populară pe rețelele de socializare și să fie considerată o personalitate marcantă în online. În acest sens, falsifică o călătorie la Paris, în speranța că va primi validarea și atenția pe care le caută pe social media. Însă atunci când un atac terorist lovește orașul, minciunile ei nu se opresc, ba din contră.

8. D.E.B.S.

Amy, Max, Janet și Dominique fac parte dintr-o academie paramilitară secretă de agenți numită D.E.B.S. Cele patru tinere au și o misiune importantă și pornesc pe urmele criminalei Lucy Diamond. Totuși, planul lor se complică fundamental pentru că Amy începe să se îndrăgostească pe Lucy. Angela Robinson a scris și regizat acest film cu Sara Foster, Jordana Brewster, Devon Aoki, Jill Ritchie și Meagan Good în distribuție.

9. I Used to Be Funny

Rachel Sennott are rolul principal în filmul I Used to Be Funny, debutul în lungmetraj al scenaristei și regizoarei Ally Pankiw. Ea o interpretează pe Sam Cowell, care în trecut a fost comediantă și în prezent se confruntă cu sindromul de stres post-traumatic, cu propriile apăsări emoționale și întrebări existențiale, în timp ce își investighează și analizează propria traumă.

10. Fitting In

Molly McGlynn a scris și regizat filmul Fitting In, cu Maddie Ziegler drept protagonistă, în rolul unei tinere, pe nume Lindy, în vârstă de 16 ani care află în urma unui control medical de rutină că e diagnosticată cu sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), o afecțiune rară care afectează dezvoltarea organelor reproducătoare feminine. În fața acestui diagnostic, Lindy trebuie să navigheze, și cu un strop de umor, prin provocările adolescenței și să facă pace cu corpul ei.

