Despre maternitate, sănătate și echilibru: perspectivele oneste a trei femei

Când vine vorba despre maternitate, femeile se confruntă adesea cu provocări copleșitoare. Echilibrul între a deveni mamă și a avea grijă de propria persoană este un subiect vast, despre care se pot spune multe, și e un țel care pare greu de atins, în legătură cu care există o mulțime de întrebări și aspecte de luat în considerare. De la gestionarea timpului cu copilul și a avea grijă de propria sănătate, până la combaterea miturilor despre maternitate, femeile se regăsesc adesea într-o ipostază nouă și provocatoare.

Sunt o mulțime de lucruri care influențează mersul lucrurilor, de la sprijinul partenerului până la statutul financiar al celor care aduc pe lume o viață, de la eventualele complicații de sănătate ale mamei sau copilului în urma unei nașteri până la informațiile cu privire la ce constituie, în fapt, experiența maternității. Și, în cele din urmă, oricât te-ai bucura de susținere, sănătate, cunoaștere, chiar posibilități financiare, însăși noutatea experienței e dificilă în sine, căci orice mamă poate spune deschis că nimic din ceea ce se aștepta să trăiască nu seamănă cu ceea ce experimentează în fapt. Ca să nu mai vorbim despre furtunile firești de hormoni, depresia post-partum, des întâlnită, și temerile de a aduce un copil într-o lume aflată în multiple crize.

Deși discuțiile despre copii se pot întinde la nesfârșit, mi-am dorit să aflu mai multe despre felul în care percep proaspetele mame rolul de părinte, cum reușesc să aibă grijă de ele în timp ce își iau în serios atribuțiile de mame și cum ajung să se redescopere ca femei, mai ales că, odată cu venirea pe lume a copilului, atenția asupra propriilor persoane se diminuează, cu sau fără voia lor. Prin urmare, am stat de vorbă cu trei mame care zilnic își inspiră comunitățile online și care își împărtășesc experiențele și sfaturile legate de acest subiect și pe platformele de social media. Arina Neacșa, Alina Gologan și Irina Manea au răspuns pozitiv invitației de a vorbi despre experiențele lor, fiind foarte sincere cu privire la greutățile, dar și sentimentele care le-au încercat.

Pentru Arina Neacșa, creatoare de conținut și mama unei fetițe de aproximativ 2 ani, pe nume Ilinca, îngrijirea personală vine atât din interior, pe fond emoțional, cât și fizic. Deși recunoaște că nu i-a fost deloc ușor în primele luni de maternitate, Arina s-a bucurat din plin de sprijinul celor dragi, care au ajutat-o să rămână conectată la activitățile ei obișnuite și la rutina pe care o avea înainte, măcar parțial. Oricât de mult și-ar fi dorit să petreacă timp îndelungat cu fiica ei, ea a ajuns la concluzia că nu poate face față provocărilor dacă uită de nevoile personale: „E foarte greu să menții echilibrul ăsta, mai ales la vârsta mică a copilului. Nu e greu neapărat să ai un copil, e greu să ai grijă de un copil în timp ce ai grijă și de tine și de activitățile tale. Toate lucrurile pe care le fac sunt cu gândul la ea. Mă văd în niște situații în care poate vreau să fac mai multe lucruri pentru mine, dar în același timp intervine o frustrare și o nevoie de a sta lângă ea mai mult. Este o discrepanță între viața ta de dinainte și viața de mamă.”

Prin urmare, după ce s-a adaptat pe parcurs și și-a stabilit o rutină care implică odihnă și mișcare zilnică, Arina a petrecut mai mult timp cu ea, făcând activitățile care-i aduceau bucurie înainte. Cu toate că sentimentul de vinovăție a fost prezent la început, a înțeles că starea ei de spirit va influența relația cu copilul și modul în care cea mică o va percepe în viitor.

„Am ajuns după vreun an să îmi dau seama că timpul cu mine este foarte important. Cumva ți-e dor de tine, aia care erai înainte. Tu singură, independentă. Pur și simplu te duci până la mall, faci niște cumpărături și te întorci acasă. Ești cu mintea mult mai limpede decât dacă ai sta nonstop cu copilul. M-am luptat un pic cu asta, din iubire pentru copil vrei să stai mereu cu el că te gândești că tu faci lucrurile cel mai bine pentru el. Dar atunci intervin oboseala, frustrarea, nu mai ai răbdare. Atunci, timpul cu copilul nu mai e de calitate. Trebuie să îți amintești și cine ești tu ca femeie. Tu, ca femeie, nu ești doar mamă. De aia te pierzi, la un moment dat, pentru că nu te mai identifici cu tine cea de dinainte. Dacă îți amintești cine ești tu ca femeie, ești și o mamă mai bună.”, a mai spus Arina.

Tot ea povestește că teama de necunoscut din timpul sarcinii a determinat-o să își pună o mulțime de întrebări, însă a preferat să nu se lase influențată de multitudinea de păreri din online și și-a ascultat medicul în permanență. A ales și a putut să nască natural, iar perioada de recuperare a descris-o drept „destul de ușoară, considerându-se norocoasă. Totuși, Arina Neacșa pune accent pe echilibru în ceea ce privește alimentația, sportul, dar mai ales odihna, lucruri pe care le prezintă și comunității sale de peste 20.000 de urmăritori online. Sfatul ei este ca proaspetele mame să nu ezite să ceară ajutor atunci când au nevoie de el, chiar dacă simt că doar ele ar putea face tot ce ține de îngrijirea copilului ca la carte:

„Femeile să fie blânde ele cu ele, să încerce să țină cont și de ele, chiar dacă apare acest sentiment de vinovăție că sunt la o cafea și nu sunt cu copilul. Să comunice și foarte mult cu partenerul, pentru că e o perioadă cu suișuri și coborâșuri. Partenerul nu o să te înțeleagă niciodată la nivelul la care ești tu, pentru că nu trece prin asta, dar tu să îi spui tot ce simți. Important este să ceri tot ce ai nevoie. Să spui lucrurilor pe nume și să înveți să ceri ajutor.”

Alina Gologan se bucură de primele luni în ipostaza de mamă. Fosta câștigătoare Master Chef, care a strâns aproape 90.000 de urmăritori pe Instagram, a adus pe lume o fetiță pe nume Noelle, iar fiecare zi cu ea este o provocare. Deși timpul pentru propria persoană s-a redus considerabil, Alina învață să se adapteze, iar perioadele de pregătire înainte de a pleca de acasă se limitează la câteva minute. Totul se petrece acum pe repede înainte, întrucât se asigură că nevoile copilului sunt pe primul loc, dar nu este deloc deranjată de noua rutină: „Cu siguranță nu mai petrec atât de mult timp la machiaj și în 15 minute pot să fiu gata de plecare. Înainte îmi plăcea să stau mai mult în oglindă, să îmi pun muzică, să stau mai mult cu mine. Acum Noelle și nevoile ei sunt pe primul loc.”

Alina povestește că primele două săptămâni de maternitate au fost cele mai dificile pentru ea. Nopțile de odihnă s-au transformat în sesiuni de câteva ore de somn cu copilul, însă este absolut convinsă că pe parcurs lucrurile se vor așeza, mai ales că se bucură de sprijinul soțului, dar și al mamei sale. Cât despre schimbările corporale prin care a trecut, Alina Gologan mărturisește că, în primele zile după ce a născut natural, i-a fost dificil să se privească: „Fix după ce am născut-o am avut câteva zile în care mi-a fost greu să mă privesc în oglindă. Burtica mea frumoasă de graviduță nu mai exista și mă simțeam ciudat în corpul meu per total. Am încercat să fiu blândă cu mine, iar cu suportul soțului meu lucrurile s-au mai îmbunătățit.”

Am întrebat-o la ce surse a apelat pentru a se pregăti mental și fizic pentru maternitate. Alina a dezvăluit că și-a luat multe dintre informații din diverse surse, însă un rol esențial l-a avut moașa cu care a născut-o pe Noelle. „Găsești acum la un click distanță orice informație de care ai nevoie. Am participat, de asemenea, și la cursuri prenatale și de acolo am mai adunat niște informații prețioase. Iar, după ce am născut-o pe Noelle, m-a ajutat mult moașa. Mi-a dat și îmi dă în continuare o mulțime de sfaturi utile, plus că o am și pe mama alături și pot discuta cu ea.”

Chiar dacă petrece foarte mult timp cu copilul, fiind într-o perioadă în care cea mică are nevoie de o atenție deosebită, Alina Gologan a făcut tot posibilul să nu își neglijeze nici corpul, și nici mintea. Atât în sarcină, cât și după, creatoarea de conținut a menținut un program de exerciții fizice, dar și de respirație.

„Eu cred că mental m-am pregătit cel mai mult. Am știut din prima clipă că vreau să o nasc pe Noelle natural. Am vrut să vină pe lume când dorește ea. (…) Am făcut, de asemenea, și exerciții de respirație și hypnobirthing (tehnică de relaxare pentru reducerea disconfortului din timpul nașterii, n.red.). La final, munca mea a dat roade. Legat de partea fizică, ieșeam zilnic la o plimbare de o oră, făceam exerciții pe yoga ball și Kegel (exerciții pentru tonifierea musculaturii pelvine, n.red.). Nu trebuie să se streseze nimeni în sarcină cu sportul, dar puțină mișcare e întotdeauna binevenită.”

Irina Manea, cunoscută la începutul carierei ca Irina Deaconescu, și care și-a adjudecat de-a lungul timpului câteva trofee ELLE New Media Awards, activează de mulți ani în online, construindu-și o comunitate de peste un milion de urmăritori pe Instagram. Zilnic postează detalii despre viața ei, iar de când au apărut în viața sa cele două fiice ale sale, Victoria și Venus, lucrurile s-au schimbat complet. Deși Irina este mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, recunoaște că experiența cu primul copil nu a fost ușoară, experimentând numeroase stări și sentimente noi.

„Imediat după ce am născut m-au lovit acele sentimente puternice din punct de vedere hormonal. Instinctul de mamă probabil îți spune să faci tu lucrurile, tu le faci cel mai bine și cred că simți și ca o slăbiciune (să ceri ajutor. n.red.). Sunt sigură că, din frica de a nu părea slabă sau a nu părea o mamă bună, nu ceream ajutor. Apoi am început să mă relaxez mai mult. Am prins încredere și în soțul meu, că se descurcă, și în mama mea. Ai tendința să faci un zid în jurul tău și al copilului pentru a-l proteja.”

Cu toate astea, după ce și-a dat seama că se poate baza pe cei apropiați și că are nevoie de o rutină a sa, Irina și-a stabilit un program doar pentru ea:

„Am început să nu mă mai frustrez când nu reușesc să fac lucrurile cum mi-am imaginat. Am înțeles că trebuie să privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă acum, este o perioadă limitată în care copilul are nevoie de tine și e dependent 100% de atenția ta. Iau lucrurile așa cum vin, încerc să găsesc resurse și ajutor în alte persoane. La început refuzam ajutorul, dar acum îl apreciez și sunt recunoscătoare că am posibilitatea de a avea oameni lângă mine care îmi mai pot lua din sarcini. Am început să am o structură a timpului și, neapărat, cel puțin seara, am un moment cu mine în care fac fix lucrurile de care simt că are nevoie corpul meu: fie meditez, fie îmi fac o rutină de skincare mai lungă, fie stau și mă uit la un serial amuzant.” La fel ca în cazul Alinei Gologan, Irina a învățat să-și desfășoare activitățile mult mai rapid: „De când am devenit mămică, probabil, pot face cele mai rapide dușuri din lume. Asta a fost o schimbare mare în rutina mea de îngrijire, lucrurile se întâmplă mult mai eficient, rapid, nu pierd timp. Știu să apreciez fiecare moment pe care îl am pentru mine și îl fructific.”

Irina a devenit mamă la vârsta de 22 de ani și susține cu mândrie că asta și-a dorit dintotdeauna. Ba mai mult, simte că are și foarte multă energie pentru a petrece timp cu fiicele ei. Irina s-a ajutat de experiențele altor mame și de sfaturile pe care le-a primit atât de la familie, cât și de la comunitatea ei din mediul online. Faptul că a ascultat poveștile altor femei și le-a adaptat a pregătit-o pentru maternitate, spune acum. Perioada de recuperare după cele două nașteri a fost complicată, suferind de dureri severe de spate, însă a făcut tot posibilul pentru a ajunge la medic:

„Nu m-am simțit foarte bine din punct de vedere fizic. Încă am câteva probleme cu spatele pentru că au avut loc aceste schimbări. Aici a fost destul de dificil, pentru că nu puteam merge la recuperare, nu puteam lăsa fetițele acasă. La a doua naștere a fost mai avansată problema cu spatele. Cred că atunci a fost cu adevărat greu, când simțeam durere, nevoia de a avea grijă de mine, dar nu puteam. Apoi, ușor-ușor am început să mă echilibrez, dar au fost momente în care sănătatea mea nu a fost tocmai un punct central. E foarte important să nu te neglijezi. Imediat după ce le-am născut pe fete, am devenit mult mai atentă la sănătatea mea pentru că voiam să fiu bine pentru ele și am mers la tot felul de analize de sânge, consultații, mi-am făcut ecografie mamară pentru prima dată. Mi-era frică să nu am probleme de sănătate care să îmi afecteze timpul cu ele.”

Cele trei protagoniste ale acestui material mi-au vorbit despre problemele cu care s-au confruntat ele. Chiar dacă se consideră norocoase și chestiunile deranjante nu au fost multe, probabil că fiecare femeie care a trecut prin experiența unei nașteri ar avea de adăugat propria-i perspectivă, astfel încât șirul lucrurilor la care se poate aștepta o femeie în această perioadă ar fi fără sfârșit. Pentru a înțelege și mai bine nevoile femeilor în perioada postpartum, am stat de vorbă cu o specialistă. Medicul ginecolog Ioana Drăgan a oferit mai multe clarificări și sfaturi pentru femeile însărcinate și proaspetele mame.

„Atât sarcina, cât și perioada imediat postnatală reprezintă un stres fizic și emoțional pentru femei și este important ca acestea să aibă răbdare cu corpul lor, să înțeleagă că se produc transformări fizice majore care le vor limita activitățile fizice și implicit vor atrage după sine schimbarea dinamicii zilei. Pe fondul fluctuațiilor hormonale majore, vor exista și schimbări emoționale, adevărate furtuni interioare pentru care în esență nici una dintre noi nu este pregătită. Recomand tururor gravidelor și proaspetelor mămici să își mențină un nivel de activitate fizică minim-moderat, să găsească un hobby plăcut prin care să poată să elibereze energiile negative și nu în ultimul rând să își îngăduie măcar o oră pe săptămână pentru ele însele.”

Tot medicul recomandă ca sănătatea fizică, în primul rând, să fie monitorizată atât în timpul sarcinii, cât și în următoarele săptămâni după naștere: „Monitorizarea stării de sănătate fizică este apanajul specialiștilor și aici este important ca femeile să efectueze toate analizele recomandate de specialist în sarcină, cât și controlul post-natal de la 6 săptămâni. Acest control, la finalul lăuziei, are tocmai rolul de a verifica starea de sănătate și recuperarea fizică a femeii după naștere, cât și a identifica anumite carențe vitaminice sau hormonale pe care le putem corecta. Sănătatea emoțională este, însă, mai greu de evaluat și aici cred că un rol important îl au familia și prietenii, care pot vedea schimbări cu potențial îngrijorător la proaspăta mămică. Din păcate, știm că depresia post-natală este un eveniment des întâlnit, peste care însă, cu ajutor și susținere, se poate trece.”

Discuțiile cu toate aceste femei mi-au adus perspective noi asupra maternității și cel puțin două concluzii sunt utile pentru orice persoană care își dorește să devină mamă în viitor: sănătatea mamei, fizică și psihică, e cel puțin la fel de importantă ca bunăstarea copilului; iar nevoia femeilor de a-și păstra unele obiceiuri sau a-și crea o rutină nouă, dar care să includă și activități dedicate propriei persoane e esențială chiar și în primele luni după naștere. Deși greu de obținut, după cum mi-au spus cele trei mame, timpul cu propria persoană este esențial; și la fel de important e ca orice proaspătă mamă să își amintească, chiar dacă prioritățile par altele, că e în continuare o femeie cu propriile dorințe și nevoi.

