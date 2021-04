10 drame clasice pe care merită să le vezi oricând ai ocazia

În ciuda nenumăratelor filme care apar și care reușesc să ne impresioneze, tot ne întoarcem la filmele clasice, pe care le putem urmări ori de câte ori avem ocazia. Fie că vorbim de pelicule alb-negru, triunghiuri amoroase sau povești uimitoare de viață, nu degeaba aceste drame au ajuns să fie considerate clasice și să fie revăzute cu plăcere de fiecare dată.

Casablanca (1942)

Casablanca este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile. În rolurile principale îi regăsim pe Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, care îi joacă pe Rick Blaine, respectiv Ilsa Lund. Rick e proprietarul unui bar din Casablanca, Maroc, în prima perioadă a celui de-al Doilea Război Mondial. Rick are parte de o mare surpriză atunci când fosta lui iubită din liceu, Ilsa, își face apariția alături de soțul ei. Viața lui Rick se complică pentru că situațiile neprevăzute și deciziile grele nu vor întârzia să apară, cum ar fi cea de a-și ajuta fosta iubită să părăsească țara.

Gone With the Wind (1939)

Fără îndoială, Pe aripile vântului se află în topul filmelor clasice și se numără printre cele pe care le poți urmări oricând ai ocazia. Filmul o surprinde pe Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), care se îndrăgostește de Rhett Butler (Clark Gable) în timpul războiului civil. Scarlett este o femeie puternică, poate face față oricărui obstacol și e în stare să se căsătorească cu oricine pentru a obține ceea ce își dorește.

My Girl (1991)

Înainte de succesul din Home Alone, Macauley Culkin a jucat în My Girl, alături de Anna Chlumsky. Vada Sultenfuss este o fată de 11 ani, extrem de inteligentă și își petrece timpul alături de prietenul ei cel mai bun, Thomas. Tatăl ei, care e văduv, lucrează la o firmă de pompe funebre și angajează o nouă recepționeră, pe Shelly. Viața tinerei nu va mai fi niciodată la fel, iar asta pentru că Shelly pare să ajungă foarte repede acea figură maternă de care avea mereu nevoie.

Breakfast at Tiffany’s (1961)

Chiar dacă este o propunere previzibilă, crede-ne, nu te poți plictisi niciodată de Breakfast at Tiffany’s. Audrey Hepburn continuă să fie o inspirație chiar și în zilele noastre, de la stil, frumusețe, până la vestimentație. Regretata actriță o joacă pe Holly Golightly, o tânără din New York care poate cuceri pe oricine cu apariția ei. Holly devine tot mai interesată de Paul (George Peppard), noul ei vecin. Însă, trecutul ei intervine în povestea lor de dragoste.

The Way We Were (1973)

În drama The Way We Were, Katie Morosky, interpretată de Barbra Streisand, și Hubbell Gardiner, jucat de Robert Redford, formează un cuplu, însă relația lor e presărată cu multe provocări. Cei doi s-au cunoscut în facultate și s-au îndrăgostit unul de celălalt și deși au o poveste amoroasă demnă de admirat, convingerile lor politice nu fac decât să îi îndepărteze.

The Breakfast Club (1985)

Pe lângă faptul că sunt în aceeași clasă la liceu, Claire Standish, Andrew Clark, John Bender, Brian Johnson și Allison Reynolds mai au și altceva în comun, și anume detenția de sâmbătă dimineață. Fiecare dintre cei cinci este obligat să scrie un eseu despre propria persoană. Cu această ocazie, își dau seama că au mult mai multe lucruri în comun decât se așteptau.

Romeo + Juliet (1996)

Filmul Romeo + Juliet regizat de Baz Luhrmann surprinde o dramă romantică și are la bază piesa tragică Romeo and Juliet scrisă de Shakespeare. Rolurile principale sunt jucate de Leonardo DiCaprio și Claire Danes, care se îndrăgostesc și sunt nevoiți să își ascundă povestea de întreaga lume pentru că părinții lor nu le-ar permite să fie împreună. Familiile lor încearcă să îi țină departe și vor exista și consecințe dramatice.

Pride & Prejudice (1995)

Romanul clasic scris de Jane Austin a avut parte de-a lungul timpului de mai multe ecranizări. În adaptarea din 1995, în rolurile principale îi avem pe Jennifer Ehle și Colin Firth. Elizabeth Bennett a sfidat așteptările societății cu privire la alegerile pe care o femeie ar trebui să le facă.

The Diary Of Anne Frank (1959)

Filmul are la bază jurnalul Annei Frank și expune povestea reală a ei și a familiei acesteia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial în timp ce se ascund în Olanda ocupată de naziști, iar tatăl ei, Otto Frank, este singurul supraviețuitor după ce familia a fost plasată în lagăre de concentrare.

Sense And Sensibility (1995)

Majoritatea dramelor de epocă sunt inspirate din operele scrise de Jane Austen și multe dintre ele au atins teme precum locul femeilor în societate, diferențele dintre clasele sociale și romantismul. În adaptarea lui Ang Lee din 1995 a romanului Sense and Sensibility, domnul Dashwood moare, iar a doua soție a lui și cele trei fiice rămân fără moștenire. Astfel că, ele caută diverse mijloace de a supraviețui acestei greutăți.

