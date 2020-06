Pe aripile vântului se întoarce pe HBO Max, după ce îndepărtarea sa temporară a cauzat un scandal

Pe aripile vântului se întoarce pe HBO Max după ce a fost înlăturat temporar, cu câteva săptămâni în urmă, pentru felul în care înfățișează sclavia afro-americanilor. Filmul beneficiază acum, pe platformă, de o introducere realizată de Jacqueline Stewart, gazdă pentru Turner Classic Movies și cu o carieră academică în film.

Vestea că Pe aripile vântului se întoarce pe HBO Max vine după ce îndepărtarea filmului de pe platformă a creat un adevărat scandal internațional – oamenii acuzând faptul că este cenzurată o operă cinematografică relevantă. Filmul rămâne și azi, la 81 de ani de la lansarea din 1939, unul dintre cele mai de succes ale tuturor timpurilor.

Introducerea adăugată de Stewart pune în context descrierea problematică a Sudului american de dinainte de războiul civil american, care a condus la abolirea sclaviei.

„La optzeci de ani de la lansarea sa, Pe aripile vântului este un film cu o semnificație culturală care nu poate fi negată”, spune Jacqueline Stewart. „Nu e doar un document major care atestă practicile rasiste din trecut ale Hollywood-ului, dar este și un artefact de cultură populară care vorbește indirect despre inegalitățile rasiale care persistă și azi în media și în societate.”

Așadar, Pe aripile vântului se întoarce pe HBO Max, așa cum au și anunțat reprezentanții platformei de streaming, cu o introducere care arată că filmul „portretizează o lume a grației și frumuseții, fără să ia în seamă brutalitățile unui sistem al sclaviei pe care acea lume se întemeia.”

Alături de pelicula clasică se găsesc acum două materiale video, unul arătând o dezbatere despre moștenirea controversată a filmului, iar altul, conținând informații relevante despre Hattie McDaniel, prima actriță de culoare care a câștigat un premiu Oscar, în 1940, pentru rolul Mammy. Cele două materiale pot fi urmărite de cei care doresc să înțeleagă mai bine contextul în care a fost creat și lansat filmul.

Pe aripile vântului a fost dintotdeauna un film care a cauzat controverse, cu proteste organizate încă de la premiera sa de comunitatea afro-americanilor din SUA, iar protestele recente care au izbucnit după asasinarea, de către Poliție, a lui George Floyd – reunite sub mișcarea Black Lives Matter – au condus la o nouă dezbatere privind rolul produselor culturale în perpetuarea rasismului. Un alt film celebru, The Birth of a Nation, a contribuit la renașterea Ku Klux Klan-ului în SUA, iar organizația rasistă chiar a împrumutat simboluri care au apărut pentru prima oară în film, în practicile sale de linșaj, hărțuire și instigare la ură.

Pe aripile vântului se întoarce, deci, pe HBO Max fără să fi fost alterat sau cenzurat în vreun fel, așa cum au acuzat cei care consideră că înlăturarea lui (de pe o platformă deținută de o companie privată) a fost un act prin care s-ar fi încercat ștergerea istoriei.

Și Jacqueline Stewart, specialista care a realizat introducerea, este de acord că astfel de produse culturale nu trebuie și nu au de ce să fie cenzurate. Deși astfel de filme clasice, văzute azi, pot să fie inconfortabile pentru unii, forma lor originală „invită privitorii să reflecteze asupra propriilor credințe când le văd acum.”

