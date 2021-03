Încă o dovadă că relația dintre Leonardo DiCaprio și Camila Morrone este mai serioasă decât se aștepta toată lumea

De ceva timp au început să circule zvonuri cu privire la faptul că relația dintre Leonardo DiCaprio și Camila Morrone ar fi ajuns la final, dat fiind faptul că cei doi nu au mai fost văzuți împreună de câteva luni.

Zvonurile se dovedesc în acest caz a fi eronate, căci Leonardo DiCaprio și Camila Morrone au fost fotografiați împreună chiar zilele trecute, în timp ce se relaxau la plajă.

Leonardo DiCaprio, în vârstă de 46 de ani, și iubita lui, modelul și actrița Camila Morrone, în vârstă de 23 de ani, au fost surprinși de paparazzi pe plaja din Malibu, California.

Ei se aflau în compania unui grup de prieteni, printre care și bunul prieten al lui DiCaprio, actorul Emile Hirsch.

Leonardo DiCaprio și Camila Morrone au păstrat totuși distanța față de cei din jur, ba, mai mult, actorul a fost fotografiat purtând mască de protecție, chiar dacă se afla la plajă.

Potrivit unei surse, „cei doi sunt foarte îndrăgostiți. Camila este fata visurilor lui. Ea este tânără și se înțelege foarte bine cu familia lui, dar și el se înțelege de minune cu a ei”, a declarat o sursă publicației Entertainment Tonight.

În plus, s-a mai aflat și că Leonardo DiCaprio și Camila Morrone s-au mutat împreună. „El se află pe platourile de filmare momentan, dar s-a instalat alături de Cami și îi place să petreacă timp acasă cu ea, în loc să iasă cu prietenii lui”, potrivit unei surse citate de E! News.

„Este foarte independent de obicei, își petrece mult timp cu prietenii lui, însă din cauza carantinei, și-a petrecut majoritatea timpului alături de Camila. Iubește să fie alături de ea”, le-a spus o sursă celor de la People în iunie 2020. Tot în această vară cei doi au sărbătorit ziua de naștere a Camilei pe un iaht, alături de prietenii lor.

Leonardo DiCaprio și Camila Morrone sunt împreună încă din decembrie 2017. Cei doi și-au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, însă cu mai multe ocazii au fost surprinși împreună. Leonardo și Camila au avut prima apariție publică oficială în luna februarie 2020 cu ocazia Premiilor Oscar, în cadrul cărora Leonardo a fost nominalizat pentru rolul său din Once Upon a Time… in Hollywood.

Foarte mulți au considerat chiar că diferența de vârstă dintre ei ar putea fi o problemă. Camila a vorbit în trecut despre diferența de vârstă dintre ea și celebrul actor, dar și cum reușeșete să gestioneze valul de critici. „Există atât de multe relații la Hollywood – și în istoria lumii – în care oamenii au diferențe mari de vârstă”, a declarat aceasta pentru Los Angeles Times în 2019, recunoscând că este deranjată de modul în care oamenii percep relația ei cu faimosul actor. „Cred că orice persoană ar trebui să se întâlnească cu cine dorește.”

Tânăra a dezvăluit și că este frustrant să fie cunoscută drept iubita lui Leonardo DiCaprio, având în vedere că și ea este actriță și a jucat în mai multe producții, precum Never Goin’ Back, Death Wish, Mickey and the Bear și Valley Girl. „Este frustrant deoarece simt că ar trebui să ai o identitate și dincolo de persoana cu care ai o relație. Înțeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta și nu va mai fi un subiect atât de important.”

Foto: Profimedia

