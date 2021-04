10 dintre cele mai romantice filme din toate timpurile, pe care trebuie să le revezi

Deși unele filme romantice par să ne prezinte povești nerealiste, tot merită să le revedem ori de câte ori avem ocazia. Fie că vorbim de drame alb-negru, relații amoroase moderne sau povești tragice care te vor întrista, peliculele de mai jos au un lucru în comun, și anume dragostea, sub orice formă ar fi ea.

1. In the Mood for Love (2000)

In the Mood for Love este unul dintre cele mai romantice filme, care dezvăluie tensiunea sexuală dintre doi vecini care tocmai au aflat de relații extraconjugale ale partenerilor lor. Povestea lor e cu atât mai intensă, cu cât vor să aibă o legătură platonică, tocmai pentru a nu face aceleași greșeli precum cele ale partenerilor.

2. Dirty Dancing (1987)

Dirty Dancing este filmul de care ai nevoie pentru serile romantice și nu numai. În timpul unei vacanțe de vară pe care o petrece alături de familia ei la Catskills, Frances „Baby” Houseman se îndrăgostește iremediabil de instructorul ei de dans, Johnny Castle.

3. Portrait of a Lady on Fire (2019)

Portrait of a Lady on fire, film a cărei regie e semnată de Céline Sciamma, spune povestea unei pictorițe care trebuie să realizeze portretul lui Héloïse, o viitoare mireasă. Acțiunea are loc la sfârșitul secolului al XVIII-lea și e cu atât mai complicată, cu cât portretul va fi făcut în secret pentru că Héloïse nu își dorește asta.

4. Carol (2015)

Cate Blanchett și Rooney Mara sunt protagonistele filmului Carol, care are la bază romanul din 1952 scris de Patricia Highsmith. Carol, jucată de Cate Blanchett, e implicată într-o căsnicie în care nu există deloc iubire, în timp ce Therese Belivet, interpretată de Rooney Mara, lucrează la un magazin de jucării. Deși provin din medii diferite, acest lucru nu le împiedică să înceapă o poveste de dragoste intensă. Acțiunea are loc în New York, în 1950, iar cele două resimt din plin normele așa-zis acceptate de societate și prejudecățile.

5. Say Anything (1989)

Say Anything îi are în rolurile principale pe John Cusack și Ione Skye. Acest film romantic îl surprinde pe Lloyd Dobler care are o dorință arzătoare, și anume să o cucerească pe frumoasa și inteligenta Diane Court. Llyod trebuie să facă față și tatălui ei, care este foarte strict pentru că își dorește ca fiica lui să plece în Anglia cu bursă.

6. Moonstruck (1987)

Moonstruck este considerată una dintre cele mai bune comedii romantice din toate timpurile, iar în rolurile principale îi avem pe Cher și Nicolas Cage. Filmul ne arată că atunci când vine vorba de dragoste nu există limite, iar asta pentru că Loretta Castorini întâmpină o situație cel puțin dificilă atunci când se îndrăgostește de fratele bărbatului cu care a acceptat să se căsătorească.

7. Sylvie’s Love (2020)

Filmul Sylvie’s Love ne prezintă o poveste care împletește cu succes romantismul cu muzica. O tânără întâlnește un saxofonist în magazinul de discuri al tatălui ei în Harlem în 1950. Deși cariera pare să îi ducă în direcții opuse, ei sunt nevoiți să aleagă ceea ce contează cel mai mult pentru ei.

8. I Am Love (2009)

Actrița Tilda Swinton o joacă pe Emma Recchi, care a plecat din Rusia pentru a locui în Italia alături de soțul ei. Are trei copii, face parte dintr-o familie puternică, dar se simte neîmplinită. Într-o zi îl întâlnește pe Antonio, un tânăr bucătar, și nu trece mult până când începe o aventură cu el. Edoardo, unul dintre băieții ei, va afla de aventura mamei sale, iar problemele în familia lor nu vor întârzia să apară.

9. Sliding Doors (1998)

Gwyneth Paltrow o interpretează pe Helen, care e demisă din funcția sa dintr-o agenție de PR. În drumul ei spre casă, ea nu prinde metroul. Povestea e explorată din două perspective, iar ambele depind dacă Helen va prinde sau va rata metroul. În prima ipostază, Helen rămâne cu iubitul ei, Gerry, iar în cealaltă află că el o înșală cu Lydia, așa că Helen se îndrăgostește de James Hammerton.

10. Love Affair (1939)

Michel Marnay (Charles Boyer) și Terry Mckay (Irene Dunne) se întâlnesc la bordul unui transatlantic și se îndrăgostesc unul de celălalt. Povestea lor de dragoste are parte de multe provocări și amândoi vor parcurge multe etape pentru a-și dovedi iubirea pe care și-o poartă.

