Un bărbat a încercat să o omoare pe Cher cu ani în urmă, a dezvăluit artista

Un bărbat a încercat să o omoare pe Cher în 1982, când aceasta mergea la muncă, pe Broadway, în New York. Artista a făcut mărturisirea într-un interviu pentru publicația The Guardian.

Cher, în vârstă de 74 de ani, a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut și a povestit cum fanii i-au sărit în apărare.

Bărbatul care a încercat să o omoare pe Cher, a povestit aceasta, a târât-o pe o alee. Iconica artistă a detaliat întreaga întâmplare. Dezvăluirea a pornit de la afirmația ei conform căreia nu se simte în siguranță să mai iasă în oraș după concerte, pentru că este agresată de oameni.

„Întotdeauna eram lăsată la ușa actorilor când performam în spectacolul Come Back To the Five and Dime„, a povestit aceasta. „Am crezut că vrea să-mi strângă mâna, dar m-a apucat de braț și mi l-a întors la spate.”

„A început să mă împingă pe alee și a spus: ‘Dacă scoți vreun sunet, te omor’. Doi fani, care mai târziu mi-au devenit prieteni, au văzut că nu e în regulă ce se întâmplă și au început să țipe și să alerge spre mine, iar bărbatul a fugit”, a mai povestit Cher.

Bărbatul care a încercat s-o omoare pe Cher a găsit-o pe aceasta pe Broadway, unde artista făcea primul său mare rol pe scenă – chelnerița Sissy, în spectacolul de la teatrul Martin Beck.

Interviul din care a reieșit că un bărbat a încercat s-o omoare pe Cher a fost prilejuit de postura acesteia de activistă pentru drepturile animalelor. Cântăreața și-a asumat acum misiunea de a salva o gorilă, Bua Noi, care și-a petrecut trei decenii de viață trăind deasupra unui centru comercial în Thailanda. Cher a fost implicată recent și în salvarea celui mai singuratic elefant din lume, care și-a trăit viața încătușat într-o cușcă într-o grădină zoologică insalubră din Pakistan. Artista, alături de alți activiști pentru drepturile animalelor, au reușit în cele din urmă să mute elefantul într-un sanctuar pentru animale.

Citește și:

Pippa Middleton și James Matthews vor deveni părinți pentru a doua oară

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro