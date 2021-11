10 actori care au suferit accidentări reale în timpul filmărilor

În spatele camerelor de filmat, se pot întâmpla și diverse accidentări. Chiar și cei mai buni actori, care sunt obișnuiți cu diferite cascadorii impresionante, dar și riscante în același timp, pot întâmpina astfel de incidente. Unii dintre aceștia au reușit să se adapteze situației pe care au experimentat-o cu foarte mare credibilitate, iar accidentările reale pe care le-au suferit au ajuns să fie văzute și pe marile ecrane.

1. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio l-a jucat pe Calvin Candie în filmul Django Unchained regizat de Quentin Tarantino. În timp ce filma, actorul a dat cu mâna într-o masă atât de tare și a spart un pahar de sticlă. S-a rănit destul de tare și i-a sângerat mâna. Pe marile ecrane s-a văzut cum a curs sânge real, iar DiCaprio s-a folosit de acest incident pentru ca interpretarea personajului său să fie autentică.

2. Channing Tatum

Channing Tatum l-a interpretat pe luptătorul de wresling Mark Schultz în pelicula Foxcatcher. În cadrul filmărilor actorul s-a accidentat de mai multe ori. În timpul unui antrenament și-a rupt mâna, iar la un moment dat a spart recuzita, mai exact o oglindă, după ce o lovește de trei ori cu capul. Respectiva scenă a fost intensă, iar tăietura pe care a avut-o a fost cât se poate de reală. Actorul a fost atât de prins în acel moment, încât nu și-a dat seama că atunci când a dat oglinda jos, se făcuse o gaură în perete.

3. Sean Bean

În timpul filmărilor peliculei Patriot Games, Sean Bean a suferit o accidentare într-o confruntare pe care personajul său a avut-o cu cea a personajului jucat de Harrison Ford pe o barcă. Scenariul cerea ca Jack Ryan, jucat de Ford, să îl lovească cu un cârlig pe Sean Miller, jucat de Bean. Ford a făcut acest lucru din greșeală, însă Bean s-a ales cu o cicatrice vizibilă, dar și cu o poveste de pe platourile de filmare pe care nu o poate uita atât de ușor.

4. Steve Carell

Una dintre scenele care a rămas în mintea multora atunci când se gândesc la filmul The 40-Year-Old Virgin este cea în care Andy, personajul jucat de Steve Carell, este epilat pe piept. Deși am putea crede că s-au folosit efecte speciale, ei bine, acea secvență a fost reală. De asemenea, reale au fost și țipetele actorului după ce părul a fost rapid smuls.

5. Viggo Mortensen

În timp ce filma pentru The Lord of the Rings: The Two Towers, Viggo Mortensen, care îl interpretează pe Aragorn, a lovit cu piciorul o cască. Nu se aștepta ca acea lovitură să fie atât de puternică, iar actorul și-a rupt două degete de la picioare.

6. Harrison Ford

Rolul doctorului Richard Kimble din thriller-ul plin de acțiune The Fugitive rămâne unul dintre cele mai bune personaje jucate de Harrison Ford. Personajul interpretat de actor este văzut șchiopătând pentru că s-a accidentat filmând câteva scene în pădure. Acea accidentare i-ar fi afectat și unele ligamente la piciorul stâng, iar Ford a refuzat să se opereze până când filmările nu s-au încheiat.

7. Diane Kruger

Scena violentă din filmul Inglorious Basterds în care Bridget von Hammersmark, jucată de Diane Kruger, a fost strânsă de gât cu brutalitate de către regizorul peliculei, Quentin Tarantino, a creat dezbateri în contextul mișcării #MeToo. Acea scenă a fost reală, iar Tarantino a precizat la câțiva ani de când filmul a fost lansat că actrița a fost de acord cu acest lucru. Despre scena aceea, Kruger a povestit în 2009 faptul că: „Acelea sunt mâinile lui Quentin. E foarte ciudat să fii strangulat de regizor. Dar Quentin a susţinut că Critoph Waltz nu o va face cum trebuie, ori va fi prea puţin, ori prea mult.” În 2018, Kruger spunea că nu a fost forțată să facă un lucru cu care nu se simțea confortabil.

8. Jackie Chan

Fără îndoială, Jackie Chan se numără printre actorii faimoși pentru filmele de acțiune în care a jucat. Starul își face în mod frecvent singur cascadoriile ajunse memorabile. Una dintre cele mai cunoscute, impresionante, dar și dureroase a avut loc în 1985 în Police Story. Într-o secvență din peliculă, actorul face o săritură incredibilă de pe un stâlp plin de becuri care explodează. În urma acestei cascadorii, actorul a suferit arsuri de gradul 3.

9. Tom Cruise

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că Tom Cruise reușește să facă unele dintre cele mai spectaculoase cascadorii. În pelicula Mission: Impossible – Fallout, actorul face o săritură incredibilă de pe acoperișul unei clădiri, iar la un moment dat s-a lovit de un zid. După această săritură, și-a rupt glezna, iar filmările au fost întrerupte până când actorul s-a recuperat.

10. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone este celebru pentru peliculele de acțiune în care l-am putut urmări, astfel că nu este străin de cascadorii. În filmul First Blood din 1982, actorul a făcut singur o cascadorie, însă și-a rupt o coastă din această cauză.

