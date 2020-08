Studiu: supraviețuitorii Covid-19 au o rată mai mare de suferințe psihice

Mai mult de jumătate dintre supraviețuitorii Covid-19 care au fost tratați în spitale au, conform unui nou studiu, suferințe psihice. Cel puțin o astfel de suferință a fost diagnosticată o lună după externare, arată The Guardian.

Dintre 402 pacienți monitorizați de la tratarea după infectarea cu noul coronavirus, 55% au fost diagnosticați cu o suferință psihică, au observat experții de la spitalul San Raffaele, din Milano. Rezultatele studiului efectuat de ei au arătat prezența mai multor suferințe de acest fel la supraviețuitorii Covid-19, printre care sindromul stresului post-traumatic – în 28% dintre cazuri, depresie (pentru 31% dintre pacienți), anxietate, pentru 42% dintre ei. În plus, alți 40% dintre pacienți sunt afectați de insomnie, și 20% manifestă simptome ale tulburării obsesiv-compulsive.

Aceste descoperiri despre supraviețuitorii Covid-19, însă, pun sub semnul întrebării efectele pe care coronavirusul le are la nivel psihologic. Studiul, publicat în jurnalul de specialitate Brain, Behavior and Immunity, arată că „Sindromul stresului post-traumatic, depresia majoră și anxietatea sunt, toate, condiții împovărătoare asociate cu ani din viață trăiți cu dizabilități.”

„Luând în considerare efectul alarmant pe care îl are Covid-19 asupra sănătății mintale, cercetările curente despre inflamație în psihiatrie și observațiile de față, care arată că o inflamație mai gravă duce la o depresie mai gravă, recomandăm evaluarea stării de sănătate psihică la supraviețuitorii Covid-19, și o aplecare a cercetării asupra biomarkerilor inflamatori, pentru a diagnostica și a trata suferințele psihiatrice care apar.”

Studiul, care a implicat 265 de bărbați și 137 de femei, a arătat că, dintre supraviețuitorii Covid-19, tocmai femeile, care au mai puține șanse să moară în urma bolii, suferă mai rău decât bărbații, din punct de vedere psihologic. Asta în vreme ce pacienții cu un istoric de diagnostice psihiatrice au suferit mai rău decât cei care nu aveau un astfel de istoric.

Cercetătorii afirmă că efectele psihice resimțite de supraviețuitorii Covid-19 pot fi cauzate de „un răspuns imunitar la virusul însuși, sau de factori stresanți precum izolarea socială, impactul psihologic al unei boli noi, cu efecte severe sau potențial fatale, grija de a nu-i infecta pe alții și stigma.”

Supraviețuitorii Covid-19 au arătat și că durata internării se corelează, în mod suprinzător, in sens invers cu simptomele stresului post-traumatic, ale depresiei sau anxietății.

„Luând în considerare severitatea mai mare a bolii Covid-19 pentru pacienții spitalizați, această observație sugerează că mai puțină îngrijire ar fi crescut nivelurile izolării și însingurării tipice pentru pandemia Covid-19.”

De altfel, descoperirile cercetătorilor din Milano au fost semnalate și în cazurile altor epidemii, inclusiv cea de Sars, din urmă cu câțiva ani, un moment în care a fost remarcată, de asemenea, prevalența suferințelor psihice între foștii pacienți.

Dincolo de asta, experții din Marea Britanie avertizează și că supraviețuitorii Covid-19 pot avea parte de probleme la nivelul creierului, acestea incluzând inflamații sau psihoze care ar putea fi corelate cu virusul.

Foto: Shutterstock

