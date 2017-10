Monday Motivation cu Sorina Fredholm: MEAL PREP – Risotto cremos din quinoa cu zucchini, sparanghel si pesto din seminte de canepa

Am pornit de la 5 ingrediente principale (cartof dulce, conopida, zucchini, quinoa si lapte de cocos), pe care le tu le-ai folosit pana acum in 4 mese diferite. Iar astazi vom prepara ultima retetea din aceasta serie, este vorba despre Risotto cremos din quinoa cu zucchini, sparanghel si pesto din seminte de canepa.

Iar contrar reputatiei nesanatoase a unui risotto clasic, aceasta varianta vegana este o infuzie de sanatate! Prezenta vitaminelor si aminoacizilor din legumele verzi, excelente surse detoxifiante, ajuta la eliminarea radicalilor liberi si a toxinelor. Iar grasimile sanatoase din cocos sunt cheia pentru a fi energizata, supla si radianta. In plus nu vei rata gustul cremos si satisfacator de risotto!

Risotto cremos din quinoa cu zucchini, sparanghel si pesto din seminte de canepa

Timp de preparare: 20 minute

Cantitati pentru 2 portii

Ingrediente:

100 gr quinoa

200 ml lapte cocos

6 fire sparanghel

1/2 zucchini

30 gr seminte canepa

1 lingura ulei masline

1 lingura suc lamaie

1 catel usturoi

sare, piper

Mod de preparare:

1. Spala quinoa de cateva ori in apa rece si fierbe-o in laptele de cocos timp de 15-20 minute, pana absoarbe lichidul. Adauga putina apa daca este nevoie.

2. Caleste sparanghelul si zucchini in putin ulei de masline, sare si piper.

3. Prepara pesto: pune intr-un blender restul de ingrediente si amesteca cateva minute

4. Cand quinoa este gata, serveste-o cu sparanghelul si o lingura de pesto deasupra.

Daca vei transforma aceasta activitate de MEAL PREP intr-un obicei, pe langa toate aceste retete delicioase si sanatoase, te vei bucura si de extra beneficii:

vei economisi timp de la gatit pe parcursul saptamanii

iti vei lua mintea de la stresul “Eu ce mananc astazi?”

vei ramane fidela obiectivelor tale de sanatate

vei deveni mai organizata

vei experimenta o activitate distractiva si creativa

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

