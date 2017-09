Monday Motivation cu Sorina Fredholm: MEAL PREP sau cum sa scapi de stresul gatitului

Motivele principale pe care le aud de obicei in jurul meu sunt: nu am timp, nu am chef, nu imi place…să gătesc. Si da, multe din aceste scuze sunt valide, insa cred si ca exista solutii la astfel de probleme.

Cum poti insa sa ai mese sanatoase si delicioase in fiecare zi, intr-un mod usor si fara a petrece prea mult timp in bucatarie? Simplu, le pregatesti pe toate intr-o zi! S-ar putea sa sune coplesitor, dar iti promit ca este exact opusul. Este o activitate simpatica care iti va usura viata. Pe mine una m-a ajutat foarte mult sa ma organizez si sa trasform mancatul sanatos intr-un ritual zilnic.

MEAL PREP sau BATCH COOKING (asta pentru ca nu exista inca un termen in Roamana care sa sune la fel de…catchy 🙂 este de fapt prepararea in avans a ingredientelor pe care le vei folosi sa iti “construiesti” mancaruri pentru mai multe mese. Si spun construiesti, pentru ca da, vestea buna este ca nu va trebui sa mai gatesti toata saptamana! Practic, dedici 2-3 ore cumparaturilor si prepararii simple ale acestora pentru saptamana ce urmeaza. Eu fac asta in weekend, de obicei duminica dupa amiaza, imediat dupa ce m-am intors de la cumparaturi.

Este foarte simplu, iti faci de acasa o lista cu ingredientele tale preferate pe care ti-ai dori sa le consumi in saptamana ce urmeaza. Mergi apoi la piata si la supermarket si alegi produse sanatoase, proaspete si de calitate. Acasa, le prepari cat mai simplu, le portionezi si depozitezi separat in caserole. Poti transforma acest proces intr-un ritual chiar distractiv, o activitate pe care o poti face singura, in timp ce asculti playlistul preferat si savurezi un pahar de vin, sau o poti impartasi cu partenerul, sau catelul…care va fi foarte fericit cand vei scapa “din greseala” cate o bucatica de broccoli pe jos. Ai mei cu siguranta sunt!

Pe langa asta te vei bucura si de extra beneficii:

vei economisi timp de gatit pe parcursul saptamanii

iti vei lua mintea de la marile intrebari: “Ce mai gatesc in seara asta?” sau “De unde comanda astazi la pranz?”,

vei ramane fidela obiectivele tale de sanatate

vei experimenta un mod distractiv si creativ de a construi diverse mancaruri din ingredientele pregatite.

Iata un exemplu de 5 ingrediente principale pe care le poti prepara si folosi in 5 mese diferite: cartof dulce, conopida, zucchini, quinoa, si lapte de cocos

1 – Super green smoothie cu zucchini, baby spanac, banana si lapte de cocos

2 – Budinca de quinoa cu cocos, cartof dulce, nuci si turmeric

3 – Salata cu baby spanac, cartof dulce, conopida si dressing oriental din susan si lapte de cocos

4 – Curry picant cu conopida, quinoa si lapte de cocos

5 – Risotto cremos din quinoa cu zucchini si nuci

In urmatoarele saptamani vei gasi toate aceste retete in rubrica mea si multe alte trucuri care te vor ajuta sa experimentezi ritualul de MEAL PREP si sa il intergrezi apoi usor in stiul tau de viata.

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.