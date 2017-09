Monday Motivation cu Sorina Fredholm: Yoga pentru un inceput de saptamana plin de energie

Yoga poate deveni un obicei simplu si sanatos pe care il poti integra in rutina ta zilnica. Iar Salutul Soarelui este o varianta ideala, un exercitiu minunat care iti revitalizeaza intreg corpul, fiind o sursa excelenta de energie.

Beneficiile sunt multe si variate:

un exercitiu bun de incalzire, intensiv care lucreaza fiecare parte a corpului

imbunatateste circulatia sangelui in organism

ajuta procesul digestiv

stimuleaza muschii, sistemul respirator, nervos

tonifiaza tot corpul, promovand flexibilitatea in general

intareste conexiunea dintre corp, respiratie si minte, avand un rezultat de calmare si crestere a nivelului de constientizare

In functie de programul tau si beneficiille pe care ti le doresti, poti practica Salutul Soarelui in orice moment al zilei: dimineata la rasarit ajuta la revitalizarea corpului si mintii, iar seara te relaxeaza, aducand beneficii pozitive asupa calitatii somnului. Exista si diferite variatii de viteza cu care poti practica: un ritm mai lent ajuta organismul sa devina mai flexibil. Ritmul mediu ajuta la tonifierea mutchilor iar cel rapid este si un excelent antrenament cardiovascular ti ajuta la scaderea in greutate.

Daca nu ai timp pentru o ora intreaga de yoga, nu renunta! Salutul Soarelui reprezinta o modalitate excelenta de a-ti mentine practica zilnic. Iar constanta este esentiala in yoga, este mai benefic sa practici in fiecare zi cate 10-20 de minute decat cate o sesiune completa, din cand in cand.

Ramai focusat pe o postura corecta, respiratie si concentrare adecvata pentru a beneficia de o practica sanatoasa, ceea ce iti va spori gradul de constientizare in timpul sesiunii dar si in viata de zi cu zi.

Salutul Soarelui

1. Tadasana (Mountain Pose): Incepe in picioare, la capatul saltelei cu bratele pe langa corp. Distribuie greutatea corpului egal pe ambele picioare, alungeste coloana, ridica pieptul, creaza spatiu intre umeri si urechi, impinge varful capului catre sus si gaseste-ti echilibrul.

2. Urdhva Hastasana (Upward Salute): Inspira ridica bratele deasupra capului, intinde-te cat poti de mult si uita-te in sus catre palme.

3. Uttanasana (Standing Forward Bend): Expira, coboara trunchiul spre fata si asaza palmele pe podea. Daca nu reusesti sa pui palmele pe sol, indoaie putin genunchii dar mentine picioarele active. Lasa capul in jos cu privirea catre picioare.

4. Arha Uttanasana (Half Standing Forward Bend): Inspira ridica-ti pieptul, uite-te in fata dar mentine palmele pe sol.

5. Chaturanga Dandasana (Four Limbed Staff Pose): Expira si paseste sau sari cu picioarele in spate in pozitie de plansa, indoaie coatele si coboara corpul spre podea dar fara sa o atingi. Mentine picioarele extinse si impinge in calcaie. Daca este prea dificil poti aseza genunghii pe podea.

6. Urhdva Mukha Svanasana (Upward Facing Dog): Inspira, ridica pieptul si extinde bratele. Pastreaza picioarele extinse si impinge noada catre podea. Gatul este lung si privirea in fata.

7. Adho Mukha Svanasana (Downward Facing Dog): Expira, ridica bazinul catre tavan, extinde bratele si picioarele simultan si apasa activ palmele si calcaiele pe podea, alungind coloana. Capul sta relaxat intre umeri si privirea catre genunchi. Mentine postura timp de 5 respiratii.

8. Arha Uttanasana (Half Standing Forward Bend): Inspira, indoaie genunchii si paseste sau sari cu picioarele intre maini.

9. Uttanasana (Standing Forward Bend): Expira si coboara trunchiul spre picioare, asaza palmele pe podea, lasa capul in jos.

10. Urdhva Hastasana (Upward Salute): Inspira si ridica-te din solduri, mentinand picioarele active si aducand bratele deasupra capului, privirea catre palme.

11. Tadasana: Expira si revino cu bratele pe langa corp

Daca vrei sa pracicam yoga impreuna, te astept in acest weekend la Welness Festival, 8-10 SEPTEMBRIE, CASA UNIVERSITARILOR, http://www.wellnessfestival.ro

Eu voi fi acolo si voi sustine o clasa de yoga “Back to Basic”, dedicata tuturor si conceputa pentru a alinia corpul, cu focus pe pozitii si tehnicile corecte, respiratie si concentrare corespunzatoare. In plus te poti alatura si la workshopul de nutritie, unde vom discuta pe tema unei diete vegetariene sanatoase, vom prepara cateva retete sanatoase, delicioase, plus multe alte sfaturi inspirationale privind un stil de viata sanatos.