Îți pun măștile de protecție sănătatea în pericol? Ce spun experții în sănătate

Masca de protecție este cea mai accesibilă, ușoară și la îndemână măsură de protecție pe care o putem lua pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Din 15 mai, de când a fost instaurată starea de alertă, aceasta a devenit obligatorie în spațiile publice închise. Însă nu numai autoritățile din România au luat această măsură. În întreaga lume, oamenii sunt încurajați să poarte măști, iar US Centers for Disease Control and Prevention a lansat recent o serie de recomandări, atât pentru guverne, cât și pentru instituțiile private, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Pe lângă distanțarea socială, purtarea măștii era una dintre măsurile amintite.

Pacienții bolnavi de Covid-19, boală respiratorie cauzată de noul coronavirus, pot infecta alte persoane prin picături de lichid eliminate prin tuse, strănut, vorbit, care intră în contact apoi cu mâinile, ochii, mucoasa orală sau nazală. Iar pentru a reduce riscul ca alte persoane să intre în contact cu aceste particule, purtarea măștii este esențială.

Cu toate acestea, tot mai mulți oameni afirmă că masca de protecție le cauzează diverse probleme respiratorii.

Un specialist din Texas afirmă că, atunci când nivelul de umiditate este mai mare, oamenii se pot confrunta cu anumite probleme de respirație, mai ales dacă nu sunt obișnuiți cu aceasta, însă subliniază și faptul că măștile nu scad semnificativ nivelul de oxigen din organism.

„Corpul se adaptează destul de ușor pentru a menține nivelul corespunzător de oxigen atunci când este nevoie”, a declarat acesta, potrivit site-ului stirileprotv.ro

În plus, experții în boli infecțioase afirmă că nu există dovezi care să demonstreze faptul că purtarea măștilor poate cauza infecții fungice sau bacteriene.

Recomandarea specialiștilor este ca masca de protecție de unică folosință să fie purtată o singură dată, iar apoi să fie aruncată la gunoi. Însă, nu la pubelele destinate gunoiului reciclabil, ci la cel menajer, pentru a evita riscul de a-i infecta pe cei care lucrează în stațiile de sortare. În ceea ce privește măștile din materiale textile, acestea pot fi purtate de mai multe ori, însă trebuie spălate zilnic.

Gilda Popescu, medic pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București afirmă că „masca este salvatoare pentru fiecare dintre noi. Dacă pentru gripă și alte afecțiuni ne feream de cei care tușesc sau strănută, pacienții care transmit acest virus nu sunt știuți, 60% sunt asimptomatici. Masca este trecută în studiile privind controlul infecțiilor respiratorii și împiedică bolnavul să transmită acești germeni. Este o iluzie că nu poți respiră cu masca pe față. E nevoie de acomodare”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

