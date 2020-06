Recomandările CDC pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus la plajă

Cum o mare parte din plajele din întreaga lume au fost redeschise și își așteaptă turiștii în perioada următoare, US Centers for Disease Control and Prevention trage câteva semnale de alarmă și reamintește oamenilor că riscul contractării virusului SARS-CoV-2 este în continuare unul ridicat.

CDC a lansat o serie de recomandări, atât pentru guverne, cât și pentru instituțiile private, în care explică ce măsuri ar trebui să respecte administratorii plajelor, dar și turiștii pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus.

Distanțarea socială este esențială, reprezentanții CDC afirmând că oamenii trebuie să păstreze o distanță de doi metri față de persoanele din jurul lor.

De asemenea, purtarea măștii de protecție este o altă măsură ce ar trebui respectată. „Încurajați utilizarea măștilor, atât de către personalul plajei, cât și de către vizitatori. Măștile trebuie purtate atunci când este posibil și sunt esențiale în momentele în care distanțarea socială este greu de realizat”, spune CDC.

Însă, acestea nu ar trebui purtate și în apă, precizează US Centers for Disease Control and Prevention. „Sfătuiți-i pe cei care folosesc măști să nu le poarte în apă, deoarece pot îngreuna respirația atunci când sunt ude. Acest lucru înseamnă că este deosebit de important să mențineți distanțarea socială în apă.”

CDC a prezentat de asemenea trei scenarii, explicând ce tip de comportament duce la creșterea sau la diminuarea riscului de a contracta virusul. Conform acestora, pentru a scădea riscul infectării, personalul și vizitatorii plajei ar trebui să mențină o distanță de cel puțin 2 metri față de persoanele cu care nu locuiesc și ar trebui să nu împartă alimente, echipamente, jucării sau consumabile cu oamenii din afara locuinței lor.

La polul opus, aceștia prezintă un risc ridicat de contractare a virusului atunci când nu păstrează distanța față de persoanele care locuiesc într-un alt oraș, județ sau țară, și împart cu acestea lucruri precum mâncare sau echipamente.

De asemenea, CDC spune că administratorii plajelor ar trebui să încurajeze personalul și turiștii să rămână acasă dacă prezintă simptomele specifice de Covid-19, dacă au fost diagnosticați pozitiv sau dacă încă așteaptă rezultatele. Cei care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană infectată ar trebui să rămână acasă și să le fie monitorizată starea de sănătate.

O altă recomandare pe care CDC o face administratorilor de plajă este să limiteze pe cât posibil numărul turiștilor în zonele restrânse. De asemenea, aceștia ar trebui să afișeze mesaje care să reamintească oamenilor să poarte măști și să practice o igienă corespunzătoare.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

