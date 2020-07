6 motive pentru care oamenii nu poartă mască (și cum să îi convingi să o facă)

Unii oameni pur și simplu nu poartă mască, deși ne aflăm în plină pandemie care a afectat personal aproape 11 milioane de oameni în întreaga lume, dar ne-a schimbat tuturor viețile complet. Și, cu toate că, dintre măsurile de protecție impuse de autorități, purtarea măștii este cea mai simplă, deja s-a iscat un adevărat curent care invită la a nu purta mască. Masca a devenit, dintr-un simplu dispozitiv menit să ne protejeze, o declarație politică – cei care nu poartă mască văd în asta un simbol al libertății lor, o declarație de putere, orice altceva mai puțin decât ceea ce reprezintă, de fapt, gestul – nepăsare față de cei din jur.

Psihologii din toată lumea au investigat motivele pentru care oamenii nu poartă mască, și au ajuns să le grupeze în mai multe categorii, toate motivate de anumite frici sau neîncrederi. Sentimentele acestea, spun psihologii, sunt firești, dat fiind că ne aflăm într-o situație nouă, cu care nu ne-am mai confruntat. Dar manifestarea lor într-o parte a populației ajunge să pună în pericol restul oamenilor.

Fight or flight este un concept ce desemnează o reacție fiziologică binecunoscută în psihologie, reacție ce apare atunci când un individ percepe o amenințare serioasă. Este, de asemenea, și modelul după care se realizează reacția noastră la coronavirus și la măsurile de protecție pe care acesta le impune. Profesorul de științe sociale David B. Abrams, de la School of Global Public Health din cadrul Universității din New York, spune că opiniile extreme despre purtarea măștii funcționează după acest model celebru. „În astfel de momente, oamenii devin foarte vigilenți și foarte sensibili la amenințare. Ei răspund cu multă furie și sunt pregătiți să lupte. Este ca și cum li s-ar fi tras covorul de sub picioare și ordinea lumii, așa cum o știau, s-a năruit.”, a declarat acesta pentru Huffington Post.

Iată, așadar, motivele pentru care oamenii nu poartă mască (deși pot fi ușor convinși, de exemplu, să poarte o centură de siguranță sau să nu bea apă din bălțile lăsate de ploaie pe trotuare) și ce ai de înțeles din ele.

1. Dorința de control

Cei care nu poartă mască spun, uneori, că nu o fac pentru că, în mijlocul unei mări de incertitudini, simt că acesta este un lucru pe care pot să îl controleze. Asta pentru că, spune Joseph Trunzo, șeful catedrei de psihologie de la Bryant University, „incertitudinea naște frică, ceea ce alimentează automat nevoia de control.” Așa încât, crede specialistul, actul de a nu purta mască ne dă un oarecare sentiment de control care, la rândul său, ne face să ne simțim în siguranță. Unii se vor simți mai în siguranță când poartă mască, alții – când nu poartă mască.” De aceea, spun specialiștii, dacă înțelegem această motivație, ne va fi mai simplu să discutăm cu o persoană care decide să nu poarte mască – și, eventual, să o și convingem că e o idee bună să o facă.

2. Indicațiile despre purtarea măștii au fost contradictorii

La începutul pandemiei, până și Organizația Mondială a Sănătății a transmis mesaje contradictorii cu privire la purtarea măștii, ca să nu mai vorbim despre contradicțiile dintre oamenii de știință și politicieni pe această temă. Unii psihologi pun refuzul unora dintre noi de a purta mască tocmai pe seama acestui comportament. „Mesajele contradictorii pe care le-am primit în primele faze ale epidemiei sunt probabil motivul principal pentru care oamenii nu poartă mască. Recomandări care nu erau consecvente, polarizarea partidelor politice, toate arată o neîncredere crescută în autorități”, spune Shane Owens, psiholog la Farmingdale State College.

3. Epidemia nu îi afectează, deci nu poartă mască

Fiecare dintre noi ia decizii analizând o situație și felul în care aceasta îl poate afecta, și același parcurs al gândirii are loc și în cazul celor care decid că nu poartă mască. Mai simplu spus, pentru ei „costul” purtării măștii este mai mare decât beneficiul. Mai cu seamă că, cel puțin la noi în țară, sunt încă destule persoane care nu cunosc o persoană infectată, așa încât, cu toate știrile alarmiste, le e încă simplu să creadă că epidemia nu îi va afecta. Însă același fenomen are loc și în țările mult mai afectate de coronavirus, precum SUA.

4. Sunt tânăr, nu o să pățesc nimic

Într-un fel, acest argument pentru care unii oameni nu poartă mască se aseamănă cu cel anterior. Persoanele mai în vârstă și cu comorbidități sunt mai expuse riscului de a face forme severe de Covid-19, iar cei tineri sunt mai predispuși să aibă un comportament riscant, tocmai pentru că cred că nu înfruntă același risc. Iar acest lucru este valabil în mai multe cazuri, nu doar când vine vorba despre coronavirus. Oricum, în ultima vreme formele severe apar și la pacienți tineri.

5. Nu poartă mască pentru că purtarea ei este o formă de slăbiciune

Până și președintele Trump ar fi spus ajutoarelor lui, care au raportat asta către Associated Press, că nu poartă mască în public pentru că crede că va părea slab sau înfrânt. Și e clar că nu este singurul care gândește la fel. Mai degrabă bărbații sunt gata să renunțe la mască, arată studiile, deși tot ei sunt, statistic, predisupuși la forme mai grave de Covid-19 și chiar la deces de pe urma bolii.

6. Masca îmi îngrădește libertatea

Cei care nu poartă mască deseori spun că acesta este un semn de rezistență în fața opresiunii – gândește-te doar la clipul viralizat cu două zile în urmă, în cadrul căruia un grup de oameni ne sfătuiesc să ne împuternicim, în loc să purtăm măști. Dar este clar că oamenilor nu le place să li se spună ce să facă sau să nu facă. Dar în acest caz, poate nu ar strica să li se aducă aminte că drepturile și libertățile individuale nu sunt deasupra vieților tuturor. Iar de aici poate că dezbaterea ar fi constructivă.

Deci motivele pentru care oamenii nu poartă mască sunt complexe – de la convingerile politice până la decizia lor de a se expune unor riscuri pentru a-si demonstra cât de puternici sunt. Și chiar dacă înțelegi aceste motive și încerci să le combați, e foarte posibil să nu ai parte de succes de fiecare dată. Poate că unii vor reacționa la argumente științifice, văzând cum în unele locuri purtarea în masă a măștii de protecție a dat rezultate. Poate că alții nu o vor face. Dar un lucru este cert: cu cât mai mulți dintre noi purtăm mască, cu atât mai mult va funcționa puterea exemplului, iar odată ce purtarea măștii va deveni norma, celor care nu poartă mască le va fi mai greu să o refuze.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro