8 modalități inteligente de a slăbi rapid

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Descoperă o serie de modalități inteligente de a slăbi rapid. Nu e ca și cum suntem obsedate să fim ceva ce nu suntem, dar cu siguranță nu ar strica un abdomen mai plat până în weekend, când mergem la o petrecere sau la un eveniment special.

Ideea e că majoritatea dintre noi nu ia în considerare că am putea fi cu 3 kg mai slabe atât de repede. Dar iată că se poate. Și nu trebuie să stai non-stop la sală sau să ții o dietă interminabilă. Îți propunem 8 moduri simple de-a slăbi repede și inteligent.

Redu sarea

Cine ar fi crezut că batonul tău favorit de cereale sau tonul din conservă ar putea fi o bombă cu sare? Într-un studiu recent, publicat în Statele Unite, despre nivelul de consum de sodiu, s-a constatat că 75% din acesta este adăugat și nu provine din natură.

Scoate din alimentația ta surplusul de sodiu și vei simți diferența. Nu consuma mai mult de 500 g. de sare adăugată pe zi – ca cea din mâncărurile procesate.

Cu cât consumi mai mult potasiu, cu atât corpul tău va scăpa de sodiu mai repede. Cartofii dulci, apa de cocos, caisele și portocalele sunt bogate în potasiu.

Nu consuma decât mâncăruri integrale

Nutriționiștii insistă să consumi mâncăruri integrale pentru sănătatea ta, însă este și o modalitate bună de slăbit. Dacă îi dai corpului tău ceea ce este considerat ca fiind „curat”, îl va digera mult mai repede iar arderile se vor îmbunătăți. Dacă nu e natural, nu îl mânca. Încearcă să mănânci fructe, legume, cereale, carne neprocesată, ouă, alune, migdale și uleiuri, ca cel de măsline și canola.

Mănâncă amar

Știu că probabil nu este cel mai bun gust, însă este foarte sănătos. Dacă adaugi ceva amar în fiecare dintre cele 3 mese pe care le mănânci pe zi, rezultatele nu vor înceta să apară. Gustul amar stimulează saliva și vezica biliară. Astfel arderile cresc, grăsimile se duc, se detoxifică ficatul, se previne constipația și dispare pofta de dulce. Încearcă să incluzi în dieta ta zilnică măslinele, alunele, ridichile etc. în mâncăruri și băuturi. Vei vedea diferența.

Respiră adânc

Respiratul adânc și corect este foarte important în procesul de-a slăbi. Dacă corpul tău nu inhalează destul oxigen, nici arderile nu au cum să fie la fel de bune. Majoritatea oamenilor, aparent, respiră greșit. Iar în viteza la care lumea se mișcă în ziua de astăzi, nici nu ai cum să respiri cum trebuie. Însă este foarte important să știi acest lucru. Încearcă să iei guri lungi de aer și să te străduiești să respiri cât mai controlat. Te va ajuta enorm.

Fă mișcare primul lucru de dimineață

Când te trezești de dimineață, probabil că primul lucru la care te gândești nu este sportul. Însă 5 minute de mișcare intensă sunt foarte bune pentru tine. Sportul matinal ajută la arderea mai rapidă a grăsimilor. Indiferent că alegi abdomenele, sărituri repetate, flotările sau decizi să alergi prin parc, corpul tău îți va mulțumi. Astfel se trezește tot sistemul și se pune pe treabă, ca atunci când mănânci să fie deja antrenat, nu leneș.

Înlocuiește sosurile cu condimente

Ai putea opta pentru praf de chili în locul sosului de barbeque sau pentru piperul de cayenne în locul ketchup-ului. Condimentele muncesc în favoarea corpului tău, în timp ce sosurile nu. Sosurile conțin o grămadă de ingrediente artificiale, zahăr și multă sare. Condimentele, pe de altă parte, te ajută să arzi grăsimi din interior. Aparent, vei elimina mai multe calorii și îți accelerează metabolismul.

Taie zahărul din băuturi

Dacă tai de pe lista ta zilnică de alimente toate băuturile care conțin foarte mult zahăr, vei vedea diferența. Elimină sucurile, lactatele cu migdale sau soia și ceaiurile dulci. De asemenea elimină siropurile, fructoza, lactoza și mierea. Poți înlocui aceste băuturi cu cele pur naturale. Încearcă ceaiul rece neîndulcit, spre exemplu, sau apă cu lămâie. Corpul tău va fi mult mai fericit.

Împarte cantitatea de mâncare

De multe ori, când ne e foame, tindem să mâncăm totul odată. Dacă iei cantitatea respectivă și o împărți în așa fel încât să mănânci mai puțin, dar mai des, corpul tău va arde mai multe calorii. Ai putea încerca să mănânci la fiecare 3 ore, mai puțin decât de obicei și astfel să reduci cantitatea mare pe care ai mânca-o o singură dată. Este mult mai sănătos și mai benefic pentru corp, pentru că el va trebui să digere mai puțin deodată și astfel, eviți balonarea și starea de a fi plină. Nu vei regreta!

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Foto: Arhiva ELLE

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