Cele mai importante greșeli de alimentație și dietă, pe care probabil le faci și tu

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Iată câteva sfaturi de la experți care să te ajute în selectarea celor mai sănătoase alimente.

1. Alegi pâine sau produse cu multicereale

Alimentele care au în compoziție 7 sau mai multe cereale par a fi cea mai sănătoasă alegere – mai ales atunci când cercetările arată că o dietă bogată în cereale integrale protejează împotriva bolilor de inimă, a cancerului și a altor boli. Din păcate, multe din aceste produse doar pretind că au un conținut bogat de cereale, însă acestea lipsesc aproape în totalitate. Cel mai bine este să verifici întotdeauna lista de ingrediente și să înveți jargonul acesteia. Primul ingredient din această listă ar trebui să fie cerealele integrale, altfel s-ar putea ca produsul să conțină de fapt doar 1% cereale.

2. Cumperi apă îmbuteliată, cu diferite vitamine

Apa îmbogățită cu nutrienți și chiar plante medicinale arată cât de conștienți am devenit de importanța sănătății noastre. Cu toate acestea apa cu vitamine nu este neapărat cea mai bună variantă deoarece aduce în plus și calorii de care nu ai nevoie. Cel mai bine ar fi să bei apă plată atunci când îți este sete și să ai o dietă care să includă fructe și legume proaspete, proteine și cereale integrale pentru a te asigura că primești nivelul potrivit de vitamine și minerale esențiale.

3. Alegi chipsurile din diferite legume în locul celor de cartofi

Există numeroase tipuri de snacksuri preparate din cartofi, spanac, kale sau chiar legume tropicale. Dacă le analizezi ingredientele vei vedea că singurul lucru pe care îl au în comun aceste produse cu legumele este doar culoarea. Multe din aceste snacksuri care par foarte sănătoase sunt de fapt pline de calorii.

Dacă îți dorești neapărat să mănânci chipsuri din legume, caută acele branduri care pun legumele pe primul loc în lista de ingrediente sau dacă vrei o alternativă și mai sănătoasă, alege nuci, migdale care sunt bogate în uleiuri sănătoase, vitamine și minerale care îți vor potoli și pofta de a ronțăi ceva. Dacă îți dorești ceva și mai sănătos, alege sticksurile din morcovi sau ridichii ușor sărate.

4. Alegi gustările care sunt făcute din „fructe adevărate”

Imaginile cu fructe delicioase decorează ambalajul și etichetele susțin că înăuntru se află cu adevărat fructe, dar nu te gândi că aceste gustări pot fi una din cele patru-cinci porții de fructe de care ai nevoie zilnic. Produsele care pot conține suc concentrat de struguri albi sau pere pot părea gustări sănătoase, dar de fapt înseamnă că acestea conțin zaharuri din fructe și apă.

Alte dezavantaje: puține din aceste snacksuri au fibre, iar unele dintre aceste gustări din așa-zise fructe pot conține cantități mici de grăsimi. În plus, de obicei au și multe calorii. Cel mai bine ar fi să le consideri dulciuri, ceea ce și sunt de fapt și să le consumi cu moderație. În locul lor mai bine mănânci un fruct, un pachețel de stafide sau alt tip de fructe uscate.



5. Cumperi produse cu un conținut scăzut de sodiu pentru a reduce cantitatea de sare

Aproape toți ar trebui să consumăm mai puțină sare, deoarece s-a demonstrat că poate crește riscul apariției hipertensiunii arteriale. Deoarece mâncarea procesată reprezintă una din cele mai mari surse ascunse de sodiu, este un lucru bun că producătorii aduc pe piață alternative cu un conținut mai scăzut de sodiu. Problema este că multe din aceste produse încă au mai multă sare decât cele 140 gr. pe care ar trebui să le consumăm la o servire. Cel mai bun sfat? Caută produse pe care este menționată cantitatea scăzută de sodiu și alege-le pe acestea.

6. Consumi zilnic mai multe pahare de vin sau de bere

Mai mult de 100 de studii au arătat că persoanele care consumă alcool moderat au un risc mai mare cu o treime de a dezvolta boli ale inimii față de cei care nu consumă deloc alcool. Băutul în exces – trei sau mai multe băuturi alcoolice pe zi- crește tensiunea arterială. Cercetările arată că până și consumul mic sau moderat de alcool pe stomacul gol poate contribui la creșterea tensiunii arteriale.

Cel mai bine ar fi să consumi alcool în timp ce mănânci, deoarece în felul acesta grăbești eliminarea alcoolului din organism. Alcoolul consumat în timpul mesei este bun și pentru că împiedică formarea cheagurilor mici de sânge care pot înfunda arterele și pot provoca un atac de cord – se formează de obicei după o masă bogată. Alcoolul consumat în mod excesiv poate provoca creșteri în greutate, depresie, probleme cu ficatul și rinichii.

7. Înlocuiești micul dejun cu un baton de granola

Să înlocuiești micul dejun cu o gustare este mai bine decât să nu mănânci deloc; numeroase studii arată cum oamenii care consumă micul dejun sunt mai slabi, au un nivel scăzut al colesterolului și au o memorie mai bună față de cei care sar peste această masă.

Cu toate acestea, batoanele care înlocuiesc micul dejun pot fi, de fapt, dulciuri deghizate. În acest caz este recomandat să verifici lista de ingrediente și să alegi produsele care au mai puțin de 11 gr. de zahăr și cât mai puține uleiuri. Totodată, alege un produs care are cel puțin 3g de fibre, care încetinesc digestia și produc energie. Pentru o variantă mai sănătoasă și mai ieftină, fă-ți singură batoane din ovăz și stafide sau fierbe ouă tari pe care să le mănânci cu fructe și o brioșă- un mic dejun potrivit atunci când ești pe fugă.



8. În loc de desert preferi o bomboană mentolată

Gustul răcoritor al mentei pare soluția perfectă după o masă bogată, dar ți-ar putea provoca neplăceri. Acest produs este un aliment care poate provoca arsuri în partea inferioară a pieptului. Se pare că menta relaxează mușchii stomacului și, din această cauză, crește posibilitatea apariției refluxului gastric. Alte produse care pot cauza reflux sunt alimentele și băuturile care conțin cafeină precum ciocolata, sucurile și cafeaua. În acest caz este recomandat să renunți la bomboanele mentolate sau vreun desert și să alegi un fruct.

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Foto: Arhiva ELLE

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