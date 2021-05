Cum să mănânci mai mult și totuși să slăbești!

Iată ce alimente poți consuma pentru a pierde în greutate și care te ajută să scapi de senzația de foame.

Mănâncă mai mult la micul dejun

O spunem din nou: nu sări peste micul dejun! Studiile publicate de The Journal of the American Dietetic Association au descoperit că oamenii care nu iau o masă decentă în prima parte a zilei consumă mai multe calorii pe parcursul zilei. Interesant este că, atunci când vine vorba de a pierde în greutate, contează foarte mult și felul de mâncare pe care îl consumi dimineața.

Conform unui studiu realizat de Internațional Journal of Obesity, persoanele care au consumat două ouă la micul dejun au pierdut cu 65% mai mult în greutate decât cei care au optat pentru alte alimente, cum ar fi covrigi. Micul dejun ideal ar trebui să conțină ouă sau alimente bogate în proteine, cum ar fi un iaurt natural sau o mână de alune.

Mănâncă mai multe fructe

O cale ușoară de a mânca mai mult și de a pierde și în greutate este aceea de a consuma fructe. În special, ar trebui să consumi mai multe fructe înainte de masă, deoarece, conform studiilor, fructele consumate înainte de o masă principală îți atenuează senzația de foame iar pentru că sunt slabe caloric nu vei depăși numărul de calorii pe care trebuie să-l respecți pe parcursul unei zile. Pentru a pierde în greutate trebuie să mănânci fructe bogate în fibre, cum ar fi mere, fructul pasiunii și căpșuni.

Mănâncă mai mult pentru a-ți crește masa musculară

Masa musculară este o parte importantă a procesului de pierdere în greutate – cu cât ai mai mult țesut muscular cu atât vei arde mai multe calorii. Poți stimula creșterea masei musculare prin consumul alimentelor corespunzătoare, cum ar fi proteinele. Se crede că a mânca proteine poate ajuta la construirea masei musculare și la menținerea acesteia în timpul pierderii în greutate.

Dacă vei dori să-ți construiești masă musculară în dorința de a pierde în greutate ar trebui să mănânci proteine la fiecare masă. Cele mai bune gustări includ bananele și untul de arahide sau iaurt cu fructe de pădure. Seara este recomandat consumul de carne de curcan, brânză sau humus.

Mănâncă mai multe cereale integrale

Cerealele integrale sunt extraordinare atunci când vrei să pierzi în greutate și să nu te simți înfometată. Se digeră încet și, prin urmare, te vei simți sătulă pentru o bună perioadă de timp. Cerealele integrale ajută de asemenea la menținerea nivelului optim de zahăr din sânge, ceea ce ar putea să te ajute să renunți la gustările rapide precum ar fi batoanele de ciocolată.

Harvard School of Public Health susține consumul acestor alimente pentru că au constatat, după un studiu de 20 de ani, că participanții au câștigat lupta cu kilogramele în plus prin consumul regulat de cereale integrale. Poți consuma cu încredere orz, orez brun și quinoa.

Consumă mai mult acid folic

Acidul folic este o vitamină care se găsește în mai multe alimente, cum ar fi varza, salata verde și spanacul. Un studiu, publicat în British Journal of Nutrition, arată că persoanele care speră să piardă în greutate și care consumă alimente bogate în acid folic au pierdut mai mult în greutate decât cei care au ținut diete mai puțin bogate în acid folic.

Acidul folic ajută la pierderea în greutate deoarece vitaminele ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge și acest lucru încurajează organismul să ardă grăsimile din alimentele pe care le mănânci. Prin urmare, dacă vrei să pierzi în greutate mănâncă mai multe alimente bogate în acid folic. cum ar fi fasole, linte sau spanac.

