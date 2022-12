Vivienne Westwood a murit la vârsta de 81 de ani

Vivienne Westwood a murit joi, 29 decembrie. Faimoasa creatoare de modă și activistă avea 81 de ani. Westwood a creat și a popularizat curentul punk în fashion.

Prin intermediul unui mesaj transmis pe Instagram, casa ei de modă a confirmat decesul. Andreas Kronthaler, soțul și partenerul ei de creație, a transmis faptul că: „Voi continua cu Vivienne în inima mea. Am lucrat până la sfârșit și ea mi-a oferit o mulțime de lucruri cu care să mă descurc. Mulțumesc, dragă”, a spus Andreas Kronthaler, conform The Guardian.

„Vivienne Westwood a murit astăzi, în liniște și înconjurată de familia ei, în Clapham, sudul Londrei. Vivienne a continuat să facă lucrurile pe care le-a iubit până în ultimul moment, proiectând, lucrând la arta ei, scriindu-și cartea și schimbând lumea în bine. Ea a dus o viață uimitoare. Inovația și impactul ei în ultimii 60 de ani au fost imense și vor continua în viitor. Vivienne se considera o taoistă. Ea a scris: „Sistemul spiritual Tao. Niciodată nu a fost nevoie de Tao astăzi. Tao îți dă sentimentul că aparții cosmosului și dă un scop vieții tale; îți oferă un astfel de sentiment de identitate și putere să știi că trăiești viața pe care o poți trăi și, prin urmare, ar trebui să o trăiești: folosește pe deplin caracterul tău și folosește pe deplin viața ta pe pământ.” Lumea are nevoie de oameni ca Vivienne pentru a face o schimbare în bine”, se arată în mesajul transmis de casa ei de modă.

Vivienne Westwood s-a născut pe 8 aprilie 1941 în satul Tintwhistle din Derbyshire. Conform Page Six, cariera ei în design a început în 1970, la scurtă vreme după ce l-a cunoscut pe Malcolm McLaren, cel care i-a fost și partener și care a condus trupa rock Sex Pistols. În 1971, au deschis un magazin pe King’s Road, pe nume Let It Rock, redenumit SEX în 1974, iar printre clienți se regăseau și membrii fondatori ai formației. A devenit cunoscută în lumea modei prin look-urile îndrăznețe și excentrice, modelele androgine și tricourile cu mesaje sociale. Și-a înființat brand-ul în anii ’80 și mai multe celebrități au purtat creații semnate de ea, cum ar fi Dua Lipa, Zendaya, Elle Fanning, Anne Hathaway, Hailey Baldwin, Winnie Harlow, Kim Kardashian, Marlee Matlin și Doja Cat. Prințesa Eugenie a fost îmbrăcată în trei ținute ale creatoarei de modă la nunta Prințului William cu Kate Middleton.

De-a lungul anilor, Vivienne Westwood și-a îndreptat atenția și către activismul ecologic și a inițiat acțiuni anti-consumerism. A sprijinit campanii, cauze sociale, organizații caritabile, printre care Amnesty International și War Child. A vorbit cu mai multe ocazii despre efectele schimbărilor climatice. În anul 2012 a lansat Revoluția Climatică în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Paralimpice de la Londra. A fost ambasadoare pentru Greenpeace.

