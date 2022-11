Noi detalii despre apariția lui Kim Kardashian la Met Gala. Într-o primă fază, vedetei nu i-a fost permis să poarte rochia lui Marilyn Monroe

Cel mai nou episod din show-ul The Kardashians, disponibil pe Hulu, ne prezintă provocările prin care Kim Kardashian a trebuit să treacă pentru a putea purta la Met Gala rochia iconică a lui Marilyn Monroe. Potrivit fondatoarei Skims, muzeul Ripley’s Believe Ir or Not! nu a acceptat într-o prima fază să îi împrumute celebra rochie.

„Nu mă lasă să port rochia. Nu mă lasă nici măcar să o probez, până când Kris Jenner nu îi sună”, a declarat Kardashian în emisiune. „Eram la modul: „Te rog, mamă, dacă faci să se întâmple asta mă mărit cu tine. Aș fi făcut orice”, a povestit Kim despre încercările de a o convinge pe Kris Jenner să intervină.

După cum deja știm, Kris a reușit să îi îndeplinească visul fiicei sale, însă a refuzat să împărtășească cu fanii emisiunii modul prin care i-a făcut pe cei de la Ripley’s Believe Ir or Not! să se răzgândească.

„Nu vă pot spune secretele mele. Dar dacă cineva îmi spune nu, știți ce îi zic: Vorbești cu persoana greșită”, a declarat Kris Jenner.

Și, deși muzeul a fost de acord să o lase pe Kim Kardashian să împrumute rochia, aceasta a putut să o poarte preț de câteva minute, când și-a făcut intrarea pe covorul roșu.

„Toate astea – această pierdere în greutate, vopsirea părului timp de 30 de ore, plecarea de la hotel în halat, ajungerea acolo, schimbarea pe covorul roșu, doar mersul pe covorul roșu, apoi schimbarea din nou într-o replică a rochiei pentru că nu putem risca să stau în ea și să iau cina – toate astea pentru poate 10 minute din viața mea… cam atât”, a declarat Kardashian, reflectând la toate lucrurile pe care a trebuit să le facă pentru a îmbrăca rochia iconică a lui Marilyn Monroe.

În seara evenimentului, fondatoarea Skims a recunoscut că a fost nevoită să slăbească șapte kilograme pentru a putea purta rochia iconică. Într-un interviu recent acordat revistei Allure, Kim Kardashian a vorbit despre dieta strictă pe care a urmat-o și despre efectele secundare cu care s-a confruntat ulterior. Aceasta a dezvăluit că a trebuit să includă în regimul său alimentar carne, un aliment pe care evită să îl consume în mod normal. Acest lucru a dus la accentuarea psoriazisului cu care se confruntă de ani buni.

„Psoriazisul a izbucnit pe tot corpul și m-am ales cu artrită psoriazică, așa că nu prea puteam să-mi mișc mâinile. A fost foarte dureros și a trebuit să merg la un reumatolog, care mi-a dat steroizi. Eram speriată. Am renunțat din nou la carne și situația s-a calmat”, a declarat Kim pentru Allure.

