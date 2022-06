Kim Kardashian, primele declarații despre deteriorările rochiei lui Marilyn Monroe: „Au fost persoane care au purtat mănuși”

Kim Kardashian a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile ce i-au fost aduse referitoare la deterorările pe care rochia lui Marilyn Monroe le prezintă. Vedeta a purtat celebra piesă vestimentară la Met Gala 2022, fiind împrumutată doar pentru apariția pe covorul roșu.

Kim Kardashian a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile aduse

Kim, în vârstă de 40 de ani, a devenit subiect de discuție pe covorul roșu de la Met Gala 2022 când a slăbit aproape 20 de kilograme pentru a intra în rochia iconică a lui Marilyn Monroe , pe care diva a purtat-o în 1962 pentru a-i cânta „La mulți ani” președintelui de atunci John F. Kennedy. Apariția lui Kardashian a fost disputată în mediul online, specialiștii fiind de părere că nu ar fi trebuit să i se permită să poarte piesa de muzeu.

Muzeul Ripley’s Believe It or Not!, care a cumpărat rochia la licitație pentru aproape 5 milioane de dolari și continuă să expună piesa, a publicat joi o declarație prin care neagă faptul că rochia a fost deteriorată în timpul apariției lui Kardashian la Met Gala, iar fondatoarea Skims a apărut marți în emisiunea „Today” pentru a aborda ea însăși problema.

„Tot vedem chestii de genul: ‘Rochia este distrusă’… Toate astea nu sunt adevărate?”. a întrebat Hoda Kotb. Kim Kardashian: „Nu. Ripley’s și cu mine am lucrat împreună atât de bine; au fost persoane care au purtat mănuși și mi-au pus rochia”.

Vedeta a slăbit aproape 20 de kilograme

Kim și Ripley’s au făcut eforturi mari pentru momentul de pe covorul roșu, vedeta schimbându-se într-o replică a rochiei înainte de a intra la petrecere.

„A fost un adevărat proces. M-am prezentat pe covorul roșu în halat și papuci și am îmbrăcat rochia la capătul covorului, am urcat scările… Probabil că am purtat-o timp de 3 minute, 4 minute. O respect pe Monroe, înțeleg cât de mult înseamnă această rochie pentru istoria americană. Și având în vedere că tema este americană, m-am gândit: Ce este mai american decât Marilyn Monroe cântându-i președintelui Statelor Unite?”., a mai spus Kim.

Vedeta a vorbit, de asemenea, despre controversata ei pierdere în greutate pentru eveniment. Kim Kardashian a spus că și-a dorit foarte mult această rochie și a făcut tot ce a putut pentru a putea avea o apariție memorabilă la Met Gala.

„De fapt, m-a învățat multe despre stilul meu de viață și despre sănătatea mea. Și de atunci, după aceea, am continuat să mănânc foarte sănătos. Am slăbit 21 de kilograme acum. Nu încerc să mai slăbesc, dar am mai multă energie ca niciodată. Am renunțat la mult zahăr. Multă mâncare nesănătoasă pe care o mâncam… Mi-am schimbat complet stilul de viață.”, a mai spus vedeta.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro