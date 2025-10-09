Magda Butrym SS26 propune un nou limbaj al eleganței feminine

La Paris, Magda Butrym a prezentat o colecție care marchează maturizarea esteticii sale și care confirmă poziția brandului printre vocile feminine relevante ale momentului.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Magda Butrym SS26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Magda Butrym și-a prezentat colecția primăvară-vară 2026 în cadrul Paris Fashion Week, marcând un moment important al evoluției sale și al afirmării internaționale a brand-ului. Cu „The Studio”, designer-ul explorează feminitatea dintr-o perspectivă personală, inspirată de atelierul său din Varșovia și de o lucrare a artistei Paulina Ołowska, în care o femeie observă o altă femeie cu o tandrețe reținută.

Colecția pune accent pe contrastul dintre structură și fluiditate, între piesele care definesc silueta și cele care o subliniază subtil. Rochii drapate, corsete integrate discret, jachete croite din piele și topuri cu detalii croșetate sunt echilibrate printr-un layering inspirat și volume controlate. Trandafirul, semnătura casei, apare reinterpretat în aplicații moi, volane sau structuri spiralate, devenind un simbol recurent al identității vizuale a brand-ului.

„Simt că are ceva nefinisat, dar tocmai layer-ele acelea o fac să rămână profund feminină.”, a spus Butrym, referindu-se la colecție și tensiunea dintre imperfecțiune și expresie. Ea a adăugat: „Ca designer femeie, cred că pot oferi o perspectivă care să le facă pe alte femei să se simtă frumoase și încrezătoare.”

Criticii au salutat colecția pentru echilibrul între ornamente și purtabilitate, între detaliu și claritate. Siluetele au fost apreciate pentru modul în care combină teatralul cu firescul, luxul cu intimitatea. Paleta cromatică, dominată de tonuri de alb, crem, blush și negru, susține ideea de eleganță fără efort, iar texturile bogate adaugă profunzime vizuală și tactilă.

Magda Butrym arată, odată cu această colecție, că evoluția nu înseamnă renunțare, ci rafinare. Estetica ei rămâne fidelă originilor, dar vorbește acum cu mai multă claritate, încredere și autenticitate.

Citește și: Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Jonathan Anderson & curajul de a deschide ușa Dior
Fashion
Jonathan Anderson & curajul de a deschide ușa Dior
Budapest Fashion Week 2025 confirmă vitalitatea modei central-europene
Fashion
Budapest Fashion Week 2025 confirmă vitalitatea modei central-europene
Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan
Fashion
Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan
Dario Vitale sau renașterea Versace
Fashion
Dario Vitale sau renașterea Versace
Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei
Fashion
Mugler, reinventat: Miguel Castro Freitas rescrie codurile casei
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Fashion
Dries Van Noten SS26, între continuitate și reînnoire
Libertatea
Interviu „sălbatic” cu Donald Trump pentru Playboy, descoperit într-un număr din 1990: „Oricărui bărbat îi plac flirturile, nu sunt politician ca să vă mint”
Interviu „sălbatic” cu Donald Trump pentru Playboy, descoperit într-un număr din 1990: „Oricărui bărbat îi plac flirturile, nu sunt politician ca să vă mint”
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de soția lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Cât costă bluza purtată la eveniment de soția lui Nicușor Dan
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”
Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mult”
De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie
De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Transformare totală pentru Kris Jenner. A optat pentru blond platinat și un look cu totul nou
Transformare totală pentru Kris Jenner. A optat pentru blond platinat și un look cu totul nou
Mai multe din fashion
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello
Fashion

La Paris Fashion Week, Anthony Vaccarello a prezentat o colecție Saint Laurent primăvară-vară 2026 care păstrează spiritul casei, dar îl deschide către o estetică mai luminoasă și mai actuală.

+ Mai multe
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Fashion

Maddy Evans, director al M&S Woman, vorbește cu Domnica Mărgescu despre noua colecție semnată Marks&Spencer dar și despre ce o inspiră sau ce înseamnă feminitatea pentru ea.

+ Mai multe
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Fashion

Chiar și când este vorba despre o întâlnire între apropiați, nu este cazul să facem rabat la eleganță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC