Magda Butrym SS26 propune un nou limbaj al eleganței feminine

Magda Butrym și-a prezentat colecția primăvară-vară 2026 în cadrul Paris Fashion Week, marcând un moment important al evoluției sale și al afirmării internaționale a brand-ului. Cu „The Studio”, designer-ul explorează feminitatea dintr-o perspectivă personală, inspirată de atelierul său din Varșovia și de o lucrare a artistei Paulina Ołowska, în care o femeie observă o altă femeie cu o tandrețe reținută.

Colecția pune accent pe contrastul dintre structură și fluiditate, între piesele care definesc silueta și cele care o subliniază subtil. Rochii drapate, corsete integrate discret, jachete croite din piele și topuri cu detalii croșetate sunt echilibrate printr-un layering inspirat și volume controlate. Trandafirul, semnătura casei, apare reinterpretat în aplicații moi, volane sau structuri spiralate, devenind un simbol recurent al identității vizuale a brand-ului.

„Simt că are ceva nefinisat, dar tocmai layer-ele acelea o fac să rămână profund feminină.”, a spus Butrym, referindu-se la colecție și tensiunea dintre imperfecțiune și expresie. Ea a adăugat: „Ca designer femeie, cred că pot oferi o perspectivă care să le facă pe alte femei să se simtă frumoase și încrezătoare.”

Criticii au salutat colecția pentru echilibrul între ornamente și purtabilitate, între detaliu și claritate. Siluetele au fost apreciate pentru modul în care combină teatralul cu firescul, luxul cu intimitatea. Paleta cromatică, dominată de tonuri de alb, crem, blush și negru, susține ideea de eleganță fără efort, iar texturile bogate adaugă profunzime vizuală și tactilă.

Magda Butrym arată, odată cu această colecție, că evoluția nu înseamnă renunțare, ci rafinare. Estetica ei rămâne fidelă originilor, dar vorbește acum cu mai multă claritate, încredere și autenticitate.

Foto: Profimedia

