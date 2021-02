Designerul Donna Karan, internată în spital cu COVID-19

Cunoscutul designer american Donna Karan a dezvăluit în timpul unei strângeri de fonduri care a fost organizată pe Zoom că a fost recent spitalizată, ea fiind infectată cu noul coronavirus.

„Am fost internată în spital zilele trecute. Am COVID. Am experimentat această boală și unul dintre cele mai importante lucruri pentru mine a fost mereu sistemul de sănătate”, a spus Donna Karan în timpul unei strângeri de fonduri organizată în beneficiul lui Ray McGuire, care dorește să candideze la primăria orașului Nwe York. „Unde este grija din sistemul de sănătate? Există o grijă pentru boală. Cine are grijă de asistente și medici? Ceea ce am văzut în aceste spitale este inacceptabil”.

Donna Karan a mai oferit detalii despre perioada în care a fost internată în spital. „Au avut o grijă extraordinară de mine. Le-am întrebat pe asistente dacă au făcut vaccinul și mi-au spus că nu. Le-am întrebat cum pot avea grijă de bolnavi dacă este nu sunt protejate? ‘Pentru că asta este ceea ce fac. Sunt aici ca să ajut’, mi-a răspuns o asistentă. Am vorbit cu toate asistentele și ceea ce au făcut ele în ultimul an este extraordinar și trebuie să avem grijă de asistente”, a mai spus designer-ul.

Pe 26 ianuarie Donna Karan a dezvăluit pe contul ei de Instagram că a făcut prima doză de vaccin anti-COVID.

Ulterior, Donna Karan a postat o imagine din spital, dezvăluind faptul că are COVID-19. „A doua zi după ce am făcut prima doză de vaccin mi s-a spus că am fost expusă la Covid cu câteva zile înainte, așa că eu și angajații mei ne-am testat.. pe scurt, sunt pozitivă. Nu mă simt grozav, însă nici îngrozitor”.

Donna Karan a ținut să își exprime recunoștința față de cadrele medicale de la spitalul unde a fost internată și prin intermediul unui video postat pe contul ei de Instagram. „Știu că am spus de un milion de ori însă nu pot mulțumi îndeajuns doctorilor, asistentelor și lucrătorilor din sănătate de la spitalul Mount-Sinai pentru că au grijă de toți cei care sunt nevoiți să fie în spital sau de cei care sunt bolnavi acasă. Vă mulțumesc”.

