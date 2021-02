Cătălin Măruță, noi dezvăluiri după ce el, Andra și fiica lor au fost diagnosticați cu Covid-19

Cătălin Măruță a vorbit despre starea de sănătate a familiei sale după ce el, soția lui, Andra, dar și fiica lor, Eva, în vârstă de 5 ani, au fost depistați pozitiv cu coronavirus.

Cătălin Măruță și familia sa vor petrece 14 zile în izolare, însă emisiunea pe care acesta o prezintă la PRO TV continuă. În locul lui în platou a fost ieri prezent magicianul Magitot. În cadrul ediției de pe 1 februarie, Cătălin, care și-a pregătit deja studioul de acasă pentru celelalte ediții, a oferit noi detalii despre evoluția bolii în cazul familiei sale. „Eu, Eva și Andra suntem pozitivi. Ne-am făcut testul vineri, un test pe care îl repetăm aproape în fiecare zi. Vineri a ieșit pozitiv. Suntem la izolare. În gașca cealaltă, David și bona sunt negativi, ceea ce înseamnă că suntem împărțiti pe găști.”

Prezentatorul TV a spus și care sunt simptomele pe care le are, printre acestea fiind febra, tusea, dar și lipsa mirosului și a gustului. „Starea mea de sănătate este una bună. Am doar stări de febră, spre seară. În rest, mai tușesc din când în când. Dacă e ca până acum, aș putea să spun că o trec ușor peste această perioadă. Într-adevăr, am rămas fără miros, gust, e extrem de ciudată toată această senzație.”

În ceea ce îl privește pe David, fiul pe care Andra și Cătălin Măruță îl au împreună, acesta nu a fost depistat pozitiv și stă departe de părinții săi. „Andra este și ea infectată cu SARS-CoV-2, ea are dureri musculare, dar și ea se descurcă foarte bine. Eva este cea mai energică, n-are absolut nicio treabă. David ne roagă să îi facem teste în fiecare zi, să vadă dacă este pozitiv, pentru că stă departe de noi. Sper să trecem peste această perioadă”, a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de pe PRO TV.

Acum câteva zile, Cătălin Măruță a anunțat că a fost depistat pozitiv cu coronavirus și a făcut primele declarații despre perioada de izolare pe care o va petrece alături de familia sa. „Ce vreme frumoasă, numai bună de vacanță, mai ales că săptămâna viitoare este și vacanța copiilor. Asta este, chiar o să avem o vacanță împreună, în perioada asta vrând, nevrând. Să știți că o să fim și la emisiune, chiar dacă noi va trebui să stăm 14 zile acasă, nu este nicio problemă, emisiunea „La Măruță” continuă așa că eu și echipa mea cu siguranță vom găsi cele mai inedite momente și cele mai inedite lucruri pentru a face ca show-ul să meargă mai departe. Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri și aveți grijă: sănătatea pe primul loc. O să vă mai țin la curent”, a spus Cătălin Măruță pe Instagram, citat de PRO TV.

Foto: Instagram

