MAGITOT: „Îmi place umorul la nebunie, dar cred că e o perioadă când ar trebui să reflectăm mai mult asupra noastră“

ELLE: Știu că ai avut ceva probleme de sănătate și ești în izolare de mai multă vreme decât noi, ceilalți. Cum gestionezi distanțarea socială și ce impact are asupra ta?

MAGITOT: În ultimul an am avut foarte multe spectacole și nu am avut deloc grijă de mine. Am crezut că sunt invincibil. Nu am fost bolnav niciodată. De ce să mă îmbolnăvesc tocmai acum? Ei bine, se pare că organismul a avut o altă părere. La mijlocul lui februarie, imediat ce m-am întors din Anglia, din cauza unei pneumonii netratate am făcut miocardită – o afecțiune a inimii, care se poate trata. Inițial doctorii au crezut că am avut un infarct. Au urmat 8 zile în spital, și din 26 februarie… acasa.

Prima lună nu am avut voie nici să conduc mașina sau să îmi plimb cățelul. Până în iunie nu am voie să depun efort. Sincer… nu prea mă afectează această distanțare socială. Avem mare noroc că trăim în epoca internetului și avem foarte multe metode de a ne ocupa timpul. Am avut familia și prietenii lângă mine de la început, așa că îmi este ușor să trec peste această perioadă. Am numere de magie pe care nu le-am repetat de ani de zile, filme pe care vreau să le văd, cărți pe care s-a pus praful. Profit de această situație să evoluez din toate punctele de vedere. Nu cred ca putem spune că ne plictisim.

ELLE: Internetul este plin de glume legate de pandemia de coronavirus. În ce măsură consideri că ne ajută umorul să facem față stresului?

MAGITOT: Suntem un popor care face haz de necaz mereu. Până la un punct e amuzant, dar pe urmă devine obositor. E bine să mai și glumim, dar fiind atâtea glume… am impresia că sunt foarte multe persoane care nu iau coronavirus în serios. Mereu se fac glume, pe orice subiect. Au fost proteste – s-au facut glume, pe zona politică – e plin de așa ceva. Îmi place umorul la nebunie, dar cred că e o perioadă când ar trebui să reflectăm mai mult asupra noastră.

ELLE: Nu ți-a plăcut niciun umor de pandemie?

MAGITOT: Am văzut un filmuleț cu un tip care și-a făcut în casă, pe podea, din cearșafuri, niște munți… Și-a pus schiurile și dădea impresia că e pe munte. Mi-au plăcut italienii care cântau pe balcoane, dar asta nu era o glumă.

ELLE: Prin prisma spectacolelor tale tu lucrezi mult cu copiii. Cum te-a schimbat pe tine interacțiunea cu ei?

MAGITOT: Lucrez de ceva ani cu copiii și sper să o fac toată viața. De 10 ani fac zilnic teatru și magie cu copiii Complexului Educațional Laude-Reut. De 5 ani merg și în Alexandria, o dată pe săptămână, la școala Ștefan cel Mare. Am două clase cu care lucrez. Am întrebat la o petrecere cine a fost Ștefan cel Mare și un copil a spus: Școala numărul 3!

Am 4 spectacole de magie pentru copii: ACTul Magic, MAGITOT sunt eu, CRI CRI CRI… magi cri, MAGITOT și Pașol fac magie-n cheia sol. Îmi plac la nebunie sinceritatea, spontaneitatea și naturalețea copiilor. Trăim într-o lume plină de falsitate, toată lumea încearcă să imprezioneze pe toată lumea. Lipsa de încredere în noi este foarte mare. Lucrurile astea nu le văd la copii. Se întâmplă ceva, la un moment dat, în viața unui om, când se pierd toate aceste caracteristici. Bineînțeles că totul e relativ, nu toți adulții sunt așa. Legat de întrebare: am învățat să accept oamenii așa cum sunt ei, cu bune și cu rele.

ELLE: Ce crezi că putem noi, adulții, să învățăm de la copii și să aplicăm? În situația actuală, când disconfortul emoțional e mare…

MAGITOT: Să ne punem la loc jucăriile. Evident, jucăriile noastre sunt puțin diferite. Deși, dacă stau să mă gândesc, am 14 dulapuri cu magii… Aș putea spune că avem jucării asemănătoare. Noi, adulții, complicăm lucrurile. Copiii le văd mult mai simple. Căutăm în spatele unor cuvinte zeci de înțelesuri, căutăm metafore și câte și mai câte. Un copil se uită la un copac și vede un copac, atât. Și se bucură de el. Ne trebuie mai multă relaxare. Și ar trebui să avem și un animal de companie.

ELLE: Activitatea ta profesională a fost afectată de pandemie. Mulți oameni sunt în aceeași situație. Ce e de făcut?

MAGITOT: Am anulat vreo 40 de spectacole. Dacă aș știi ce e de făcut, ar fi foarte simplu. Cred că trebuie să așteptăm. Cel puțin eu asta fac. Înainte ne plângeam că nu avem timp de nimic, eram obsedați de muncă, muncă, muncă. Părinții se plângeau că nu au timp să stea cu copiii, alții că nu au timp să citească sau să vadă filme. Era o lipsă generală de timp. Ei bine, acum avem timp și nu știm ce să facem cu el.

Nu cred că statul în casă ne demoralizează, ci faptul că nu știm cum o să rezolvăm problemele financiare. Mulți nu mai merg la serviciu, nu mai au activități. Mi s-au anulat spectacolele… adio surse de venit. Sunt foarte mulți oameni în situația mea. Avem două variante: ori gândim pozitiv, ori ne adâncim și mai mult în „negura nopții. La urma urmei toate se rezolvă. Când eram în spital, mă sunau prieteni panicați că vor avea probleme, că nu știu cum se vor descurca. Eram în spital și trebuia să îi încurajez că totul va fi bine. Eu pe ei…

ELLE: Care sunt lecțiile pe care crezi că le învățăm în această situație dificilă?

MAGITOT: Clar… părinții învață lecții cu copiii lor. Altfel, să fim bucuroși că nu o să dureze câțiva ani. Sper să ne acordăm mai mult timp nouă și plăcerilor noastre după ce va trece această nebunie. Se spun atâtea lucruri despre cum ar trebui să fim. Mi-ar plăcea să fim mai atenți unii cu alții, să avem grijă de noi și de cei apropiați. Dar nu cred că o planetă întreagă poate face asta.

