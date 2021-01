Bottega Veneta și-a luat vacanță din Social Media!

Decizia de a dispărea complet de pe social media a casei Bottega Veneta, care în ultima vreme a devenit una dintre cele mai cool și actuale case de modă, și-a șocat toată comunitatea.

I am taking a break from Social Media for my mental health a spus Bottega Veneta, unul dintre cele mai mari branduri cu o comunicare incredibil de puternică pe social media care tocmai și-a șters conturile de Twitter, Instagram și Facebook și practic a renunțat la o comunitate de peste 2.5 milioane de urmăritori.

Această mișcare curajoasă a lăsat toată industria modei într-o ușoară confuzie deoarece nimeni nu știe dacă celebra casă de modă urmează să își schimbe doar strategia și să își facă o nouă intrare mult mai spectaculoasă și un rebranding pe social media sau pur și simplu a vrut să socheze sau să își ia o vacanță.

Pe de altă parte, nici Daniel Lee, designerul Bottega Veneta (care a lucrat înainte la Celine, alături de Phoebe Philo) nu are conturi în social media și cu toate acestea a reușit să aducă brand-ul în prim plan. Se poate să se fi gândit și la strategia de a menține surpriza și ideea de inaccesibilitate imediată și astfel iubitorii brandului să vină să vadă colecțiile direct în magazine.

Probabil că se vor păstra colaborările cu influencerii lor favoriți și vor fi prezenți în acest fel pe social media. Dar, nimic nu este sigur încă, rămâne de văzut care a fost strategia lui Daniel Lee. Și mai rămâne de văzut și dacă alte mari branduri internaționale vor face aceeași mișcare într-o perioadă în care toată omenirea vorbește despre digitalizare și despre faptul că singura comunicare care funcționează cu adevărat este cea făcută pe canalele de socializare.

Până vedem ce se întâmplă cu comunicarea casei Bottega Veneta, puteți urmări conturile create de fanii brandului: @newbottega @bottegaveneta.by.daniellee sau bottegaveneta_international.

