Sezonul acesta pielea neagră și un look biker chic sunt un must pentru oricine, singurul ingredient de care ai mai nevoie este o doar atitudine pe măsură și ești ready to roll!

Styling Tips:

Completează-ți ținuta cu o șapcă statement și un machiaj natural, pentru un contrast binevenit.

Foto: PR, Imaxtree

