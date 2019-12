Operațiunea Dulapul cu fashion influencer-ul Sophia Roe

Pe daneza Sophia Roe am întâlnit-o la New York în timpul Săptămânii Modei și am petrecut câteva ore alături de ea, ore în care mi-a arătat garderoba ei pentru luna modei și mi-a vorbit despre stilul ei clasic & timeless. Nu ne-am putut abține să ieșim să facem fotografiile pe străzile newyorkeze, nu cred că există oraș mai fotogenic ca acesta!

Sophia și-a scos din valiză piesa de rezistență a gerderobei ei, o rochie din piele de șarpe semnată (old) Celine (adică o piesă din vremea în care designer al brand-ului era încă Phoebe Philo). „Este piesa la care nu voi renunța niciodată”, îmi spune Sophia. Pentru ținutele de seară, influencer-ul îmi mărturisește că asortează mereu o pereche de jeanși cu o bluză din mătase din simplul motiv că îi place să danseze!

„Am învățat de-a lungul anilor să achiziționez doar piese pe care le pot purta mereu, piese care nu se demodează”, mi-a răspuns Sophia când am întrebat-o dacă își cumpără haine pe care apoi nu le poartă.

Sophia adoră accesoriile și recunoaște că joacă un rol important în garderoba ei: „Accesoriile sunt totul! Un tricou alb poate deveni brusc o piesă de seară cu ajutorul unei bijuterii.”

Daniel Lee, designerul Bottega Veneta, este favoritul ei. „Trecutul său alături de Phoebe Philo este vizibil și asta îmi place.” Iar când am întrebat-o pe protagonista noastră de unde îi place să facă shopping, mi-a răspuns hotărâtă: „Cel mai des merg la Holly Golightly și Louise Roe Gallery din Copenhaga, la Broken Arm în Paris și la What Goes Around Comes Around în New York.”

Sophia Roe nu se ghidează după tendințe, se îmbracă doar așa cum simte, deoarece crede că se observă imediat dacă o piesă nu se încadrează stilului ei și pur și simplu nu îi va sta bine.

Fashion advice

✓ Rămâi fidelă stilului tău și nu te strădui prea mult să fii altcineva.

Fashion Quiz:

Tocuri sau flats? Tocuri.

Alb negru sau curcubeu? Alb-negru.

Shopping clasic sau shopping online? Shopping online.

Masculin sau feminin? Masculin.

Street style sau couture? Street style.

Foto: Tudor Cucu

