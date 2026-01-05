Vremea Sibiu cu ninsori și ger în prima săptămână din 2026

Dacă aveți planuri în orașul de la poalele Munților Cibin, este esențial să fiți la curent cu evoluția fenomenelor meteorologice.

Vremea Sibiu la începutul acestui an stă sub semnul instabilității și al regimului termic scăzut, specific lunii ianuarie.

Află în continuare detaliile despre prognoza pentru azi, 5 ianuarie 2026, și modul în care va evolua atmosfera în următoarea săptămână pentru întreaga regiune.

Vremea Sibiu azi, 5 ianuarie: Nebulozitate și ninsori

Astăzi, valorile termice se vor situa în nota sezonului actual, cu o maximă ce nu va depăși 0°C și o minimă ce va coborî pe parcursul nopții spre -3°C. Cerul va fi dominat de o nebulozitate accentuată, iar probabilitatea de precipitații este maximă pe tot parcursul intervalului.

Din punct de vedere al fenomenelor imediate, ceața va persista în zonele joase de relief în prima parte a zilei, determinând o vizibilitate redusă pe drumurile din județ, în special pe rutele care leagă Sibiul de localitățile învecinate.

Ulterior, se vor semnala averse sub formă de ninsoare slabă.

Deși vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 4 km/h, umiditatea relativă a aerului va fi deosebit de ridicată, atingând pragul de 96%. Acest factor va influența temperatura resimțită, care va fi ușor mai scăzută decât cea indicată de termometre, accentuând senzația de frig.

Prognoza pentru mâine, 6 ianuarie: Atenție la ploaia înghețată

Ziua de marți, 6 ianuarie, aduce o schimbare a dinamicii atmosferice. Deși temperaturile vor marca o creștere ușoară, cu o maximă prognozată de 1°C, fenomenul de ploaie înghețată (freezing rain) va fi principala îngrijorare pentru locuitorii din județ.

În primele ore ale dimineții, condițiile de ceață asociată cu depunere de chiciură vor face deplasările dificile. Există un risc ridicat de depunere de polei pe carosabil, motiv pentru care șoferii care tranzitează zona Sibiului sau localitățile limitrofe precum Șelimbăr, Bungard sau Cristian sunt sfătuiți să circule cu maximă prudență. Presiunea atmosferică se va menține la valori normale, însă umezeala persistentă va menține un aspect mohorât al zilei.

Evoluția pe 7 zile: Masa de aer polar aduce gerul

Analizând prognoza pe termen mediu pentru județul Sibiu, observăm că o masă de aer polar va pătrunde pe teritoriul țării, afectând direct sudul Transilvaniei spre finalul săptămânii.

Miercuri și Joi: Vremea se menține închisă, cu ninsori moderate. Procesul de răcire va deveni vizibil, iar stratul de zăpadă va începe să se depună uniform, devenind consistent în zonele mai înalte.

Vremea se menține închisă, cu ninsori moderate. Procesul de răcire va deveni vizibil, iar stratul de zăpadă va începe să se depună uniform, devenind consistent în zonele mai înalte. Vineri: Ne așteaptă o răcorire accentuată a vremii. Cerul se va degaja parțial, însă acest fenomen va favoriza pierderea căldurii terestre, ducând la scăderea drastică a temperaturilor nocturne. Gerul se va intensifica, minima coborând până la pragul critic de -12°C.

Ne așteaptă o răcorire accentuată a vremii. Cerul se va degaja parțial, însă acest fenomen va favoriza pierderea căldurii terestre, ducând la scăderea drastică a temperaturilor nocturne. Gerul se va intensifica, minima coborând până la pragul critic de -12°C. Weekend: Sâmbătă și duminică, instabilitatea revine sub formă de averse de ninsoare slabe și ninsoare granulată. Temperaturile maxime vor oscila în jurul valorii de 0°C, menținând un regim termic de iarnă autentică.

Sibiul, situat la o altitudine de aproximativ 433 de metri, beneficiază de un microclimat temperat-continental influențat de proximitatea munților. În această perioadă, variațiile de temperatură între zi și noapte, cunoscute sub numele de amplitudine termică, vor fi semnificative, în special în zilele în care cerul va fi senin.

Pentru cei care locuiesc sau călătoresc spre Mediaș, Cisnădie, Avrig sau Rășinari, condițiile meteorologice vor fi similare. Totuși, în zonele montane de lângă Păltiniș, rafalele de vânt pot prezenta intensificări temporare, ceea ce va duce la spulberarea zăpezii și diminuarea vizibilității pe creste.

Întrebări frecvente despre vremea în Sibiu

Câte grade sunt azi în Sibiu? Temperaturile de astăzi se vor încadra între o minimă de -3°C și o maximă de 0°C, cu un cer predominant noros.

Când va fi cea mai rece noapte din săptămână? Conform modelelor numerice de prognoză, noaptea de vineri spre sâmbătă va fi cea mai geroasă, temperaturile putând atinge -12°C în zonele periurbane.

Va ninge în weekend în județul Sibiu? Sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare atât sâmbătă, cât și duminică, însă cantitățile de apă acumulate nu vor fi însemnate.

Pentru a vă planifica activitățile în siguranță, vă recomandăm să verificați zilnic actualizările meteorologice, deoarece sistemele frontale pot suferi modificări rapide în funcție de circulația maselor de aer la nivel regional.

Sursa foto: https://vremeain.ro/

